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Пакистанские пуштуны призвали Исламабад к нейтралитету, - НГ
08:50 09.10.2022

Пуштунские лидеры считают, что Пакистан может проиграть в конфликте Киева и Москвы
Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"
8.10.22
Лидер Национальной партии "Авами" Асфандияр Вали Хан уверен, что Исламабад не должен вмешиваться в конфликт Москвы и Киева
Лидер пакистанской Национальной партии "Авами" (НПА) Асфандияр Вали Хан призвал Исламабад отказаться от поставок Украине боеприпасов и вооружения. По мнению руководителя ведущей пуштунской партии страны, Пакистану следует придерживаться позиции нейтралитета в российско-украинском конфликте. Призыв лидера пакистанских пуштунов поддержали пуштунские активисты в России.

"Сообщения о поставках Пакистаном оружия Украине опасны", - заявил председатель Национальной партии "Авами" Асфандияр Вали Хан, комментируя публикации в СМИ региона о том, что оборонные предприятия Пакистана снабжают украинскую армию артиллерийскими и минометными боеприпасами. В частности, согласно этим данным, 122-мм снаряды для гаубиц, производимые в Пакистане и хранящиеся на военной базе Нур-Хан в Равалпинди (штат Пенджаб), как минимум весь август перебрасывались британскими военно-транспортными самолетами на Украину. Это дало основание региональным экспертам говорить о включенности Исламабада в "международный воздушный мост", созданный Великобританией для снабжения боеприпасами подразделений ВСУ, участвующих в боях с российской армией на Донбассе.

По словам Вали Хана, "если эта новость основана на правде, то ее последствия будут опасными и плохо скажутся на народе Пакистана": "Вступление в войну всегда влечет за собой опасные последствия. Подобные меры, с одной стороны, портят репутацию страны на международном уровне, с другой стороны, усугубляют проблемы внутри страны. В интересах Пакистана и народа мы должны учиться на ошибках прошлого".

"Национальная партия "Авами" всегда прилагала усилия для мира и готова играть любую миротворческую роль сегодня, - отметил Асфандияр Вали Хан. – Если Пакистан, как государство, не может играть роль в примирении (России и Украины – "НГ"), то ему следует избегать участия в конфликте".

Асфандияр Вали Хан подчеркнул, что "позиция НПА с самого начала существования партии заключается в том, что для нашего выживания у нас должны быть хорошие и братские отношения со всеми соседними странами": "Если отношения будут хорошими, то не будет препятствий на пути свободной торговли и передвижения. Будут созданы возможности для бизнеса, торговли и занятости, что стабилизирует нашу экономику".

Лидер пуштунов Пакистана призвал Исламабад ориентироваться не на личный интерес нескольких персонажей, которые решили заработать на чужой войне, а "двигаться вперед, руководствуясь интересами страны".

Политические оценки председателя Национальной партии "Авами" разделяют и российские пуштуны. "Позиция нейтралитета и не участия в чужих конфликтах является оптимальной для Пакистана, - сказал в интервью "НГ" руководитель АНО "Пуштунский культурный и деловой центр "Пуштун" Навид Мухаммад. – Как показывает новейшая история Пакистана и Афганистана, участие пакистанского государства в чужих конфликтах не приносит счастья ни ему, ни пакистанскому народу. У Пакистана есть большой и горький опыт того, как его использовали в своих интересах другие страны, прежде всего, США. Не следует этот опыт повторять".

Навид Мухаммад напомнил, что Пакистан сегодня вместе с Россией является членом Шанхайской организации сотрудничества: "На платформе ШОС, на региональном уровне Пакистан имеет большое влияние на соседние страны. Но не менее серьезное влияние в регионе имеет Россия, в частности, на республики Центральной Азии, с которыми пакистанское руководство намерено развивать экономические и торговые отношения. Национальный интерес Пакистана, находящегося сейчас в многолетнем социально-экономическом кризисе, заключается в разнообразном сотрудничестве с центрально-азиатскими государствами, на которые, в свою очередь, повторюсь, очень сильно влияет Россия".

Лидер российских пуштунов также напомнил о недавней встречи премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа с президентом РФ Владимиром Путиным, "которая показала, что есть серьезные перспективы развития российско-пакистанского сотрудничестве в крайне важной для Исламабада энергетической сфере".

"Пакистану нужно придерживаться нейтральной позиции не только в острых конфликтах, подобных российско-украинскому, но и в ООН. Настало время Пакистану определиться, какое место он займет в меняющемся мире", - сказал Навид Мухаммад.

Источник - НГ
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