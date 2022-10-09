 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путин и Мухаммед ибн Салман над нами смеются, - New York Times
09:33 09.10.2022

The New York Times
США
09 октября 2022

NYT: Путин и Мухаммед ибн Салман cмеются над Западом

Колумнист NYT считает, что США и страны Европы своей "экологической показухой" и бездействием насмешили Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии. По его мнению, Западу нужно более постепенно подходить к "зеленому переходу" и не строить воздушных замков.
Томас Фридман

Войны рождают неожиданные союзы.
Сегодня Америка вместе с союзниками по НАТО поддерживает отважных украинцев, сражающихся за спасение своей страны от Владимира Путина, который хочет разорвать ее в клочья.
А еще есть Россия, Саудовская Аравия, Иран, Берни Сандерс, прогрессисты в палате представителей и вся Республиканская партия, которые делают все - намеренно или из дурости - для беспрецедентного увеличения нефтяных доходов Путина, чтобы тот мог убивать украинцев и "морозить" европейцев, пока те не откажутся от поддержки Киева.

В другом темном углу Путин и де-факто правитель Саудовской Аравии кронпринц Мухаммед ибн Салман, похоже, надеются, что растущая энергетическая инфляция поможет республиканцам во главе с Трампом вернуть себе контроль как минимум над палатой представителей на выборах в следующем месяце.
Скажете, слишком цинично? Нет уж, извините, в случае с этой шайкой отморозков, преступников и "полезных идиотов" слишком цинично быть не может. Просто взгляните на факты.
В среду, на фоне грядущей мировой рецессии и очень сложного положения на глобальном рынке нефти и природного газа, картель ОПЕК+ принял коллективное решение сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки. Сделали это для того, чтобы не дать ценам упасть и наоборот, вернуть их на уровень более 100 долларов за баррель и на нем же удержать.
Хотя реальное сокращение составит, вероятнее всего, около одного миллиона баррелей в сутки, поскольку менее крупные производители из ОПЕК и так добывают ниже квот, этот шаг все равно станет для сегодняшнего рынка болезненным.

Как отметила газета Financial Times, при сегодняшней цене примерно в 90 долларов за баррель "стоимость сырой нефти все равно сильно ниже уровня сразу после начала российской СВО, но выше, чем за любой период с 2015 по 2022 год".

Мотивация Путина в росте цены не содержит никакой тайны: поскольку его армия на Украине теряет территории, а он даже не контролирует едва аннексированные области, у президента России осталась последняя надежда - перед тем, как его вынудят на нечто абсолютно безрассудное, - понизить предложение и взвинтить цены на газ и нефть до такой степени, чтобы ЕС отвернулся от Киева и Вашингтона. Европа может признать аннексированную территорию в обмен на прекращение огня и восстановление энергетического экспорта со стороны России. Cаудиты присоединились из интереса.
Стратегия Путина не безумна и не безнадежна, поскольку два десятилетия западным странам не удавалось мыслить стратегически по части своей энергетики. Они обозначили цель - избавить мир от зависимости от ископаемого топлива. Но они не захотели обозначить средства, чтобы добиться своей цели стабильным путем - максимизировать климатическую, энергетическую и экономическую безопасность одновременно.

Вместо этого они притворялись.
В Европе притворялись, - при скрытом поощрении Путина - что смогут избавиться от масштабной и по большей части свободной от выбросов энергии, как атомная, - и напрямую перепрыгнуть к прерывистой ветряной, солнечной и другой возобновляемой энергии, и все при этом будет в шоколаде. Господи боже. Немцы безумно собой гордились - и даже не понимали, что единственная причина, по которой эта их голубая мечта кажется осуществимой, в том, что Путин продавал им дешевый газ, позволяющий компенсировать разницу.

Когда Путин прикрыл лавочку, случилось следующее: 28 сентября агентство Reuters сообщило из Франкфурта, что "немецкий кабмин в среду принял два постановления о продлении работы крупных электростанций, работающих на каменном угле до 31 марта 2024 года и о возобновлении работы простаивающих мощностей на буром угле до 30 июня 2023 года, чтобы повысить предложение".

У нас в Америке была своя версия экологической показухи. Зеленые прогрессисты демонизировали нефтяную и газовую промышленность - в некоторых случаях по делу, потому что индустрия всеми силами отрицала изменение климата - и, в сущности, сказали ей пойти и где-нибудь тихонько умереть, пока мы тут переходим на ветер и солнце. Нефтегазовые инвесторы и банкиры намотали на ус и стали задерживать или вовсе прекращать вложения в новые проекты по добыче внутри страны и вместо этого решили выдоить максимальную прибыль из существующих месторождений.

В апреле инвестбанк Goldman Sachs писал в своем новостном бюллетене: "Какие объемы будущего производства мы потеряли из-за всех задержек в инвестиционных решениях по новым нефтегазовым проектам? Ответ: десять миллионов баррелей в день, что эквивалентно суточному объему производства Саудовской Аравии, и три миллиона баррелей в день нефтяного эквивалента в сжиженном природном газе, а это больше, чем ежедневно производит Катар. Если бы с 2014 года мы не откладывали инвестиционные решения по нефти и газу, сейчас у нас могли бы появиться свои Саудовская Аравия и Катар".

Да, сейчас США, в отличие от Европы, в теории могут обеспечить бо́льшую часть своих нефтегазовых потребностей, но у нас недостаточно экспортных ресурсов, чтобы компенсировать сокращения Путина и ОПЕК+ и облегчить переход Европы к безуглеродному будущему.
Однако зеленые прогрессисты этого так и не поняли. На слушаниях в комитете палаты представителей две недели назад конгрессвумен Рашида Тлаиб потребовала выяснить, придерживается ли исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон и другие банковские руководители, выступавшие перед комиссией, политики "против финансирования новых нефтегазовых продуктов".
Даймон ответил: "Совершенно нет. Это была бы дорога в ад для Америки".

Затем Тлаиб сказала Даймону, что все студенты, у которых есть студенческие кредиты и банковские счета в JPMorgan, должны принять ответные меры, закрыв свои счета. Инфантильное морализаторство Тлаиб, несомненно, порадовало Владимира Путина. Надо сказать, ей еще далеко до сенаторов-республиканцев, которые годами вдохновлялись ложью Exxon Mobil о том, что изменение климата - это утка, а затем пользовались этим, чтобы заблокировать наш переход на чистую энергию. Но Тлаиб все равно сделала день Путина.

Еще больше его насмешили Берни Сандерс, демократы-прогрессисты в палате представителей и вся республиканская партия. На прошлой неделе они сговорились и заблокировали законопроект, поддержанный президентом Байденом и демократическими лидерами, который был направлен на упрощение процесса получения разрешений для внутренних энергетических проектов, особенно для газопроводов и линий передач для ветряных и солнечных электростанций. А это одно из самых больших препятствий стабильному зеленому переходу.

Так сразу и не скажешь, кто хуже: прогрессисты, которые не поняли, насколько быстрого разрешения на прокладку линий передач требуют солнце и ветер для распространения чистой энергии, или республиканцы, которые знали, что нефтяные и газовые компании нуждаются в быстром получении разрешений на строительство трубопроводов для роста добычи газа, но "убили" законопроект, чтобы не допустить очередного успеха Байдена. Демократ Джо Манчин, который поддерживает ископаемое топливо и выступил за этот законопроект, сказал: "Чего я не ожидал, так это того, что Митч Макконнелл, мои друзья-республиканцы и Берни не договорятся о том, чтобы дать ход этой реформе".
Подводя итог, у Путина выдался плохой месяц на Украине - но хороший в конгрессе США.

Друзья, тут нет высшей математики: мы хотим что-то заявить или что-то изменить? Если мы хотим перемен, необходимо по максимуму укрепить энергетическую, экологическую и экономическую безопасность - все вместе. Единственный способ сделать это эффективно - стимулировать наш рынок к тому, чтобы как можно быстрее обеспечить стабильные и надежные поставки энергии с минимальными выбросами при минимальных затратах.

Единственный действительно эффективный способ - послать убедительный ценовой сигнал: либо налоги на грязную энергию, либо стимулы для чистой - плюс постоянное повышение стандартов чистой энергии для производства электроэнергии по схеме, предложенной Хэлом Харви и Джастином Гиллисом в их новой книге "Семь практических шагов спасти планету".

Покуда мы не готовы так поступить, все это имитация. Мы балуем себя ложной добродетелью, как левые, так и правые - а Путин и Мухаммед ибн Салман по дороге в банк над нами смеются.

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665297180


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