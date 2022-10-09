 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Игры на рынке энергоносителей не отменят зиму, - А.Кренгель
10:26 09.10.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 09.10.2022

Независимость Европы от российских энергоносителей – фикция

Рынок энергоносителей лихорадит. Недавно на примере Германии мир убедился, что сэкономить на душе, обогреве и горячей пище не получится. В Германии на фоне дефицита газа его потребление увеличилось на 14,5%. Вначале казалось, что экономить получится: некоторые производства закрылись, некоторые сократили потребление и все вроде бы шло, как обычно, в Европе спрос на газ стал на 20% ниже обычного.

Однако спрос на газ у домохозяйств и у малого бизнеса (в Германии на их долю приходится около 40% потребления) носит сезонный характер. Отопительный сезон увеличивает потребление газа, особенно если зима не больно-то теплая. Европа надеялась на теплую, "сиротскую" зиму.

Однако первые осенние холода начались почти на месяц раньше, чем в среднем по Европе. Температура в Северо-Западной Европе в начале октября упала значительно ниже среднего показателя за 30 лет и достигла значений, характерных для середины месяца. Температура осенью, как предрекают метеорологи, будет ниже, чем за последние 20 лет, на 5-7 градусов. Неудивительно, что частный сектор Германии включил отопление и потребление газа поднялось на 14,5% по сравнению со средним показателем за 5 лет. Руководитель немецкой службы мониторинга газовых сетей Клаус Мюллер назвал эти цифры отрезвляющими.

Евросоюз все месяцы СВО призывал своих граждан "работать на зиму", отказываясь от удобств, от тепла и горячей пищи, от гигиены и электроприборов. Европейская комиссия буквально вынуждала сократить спрос на энергию на 10-15%. Страны, которые сильнее других зависели от российского газа, в первую очередь Германия, должны сократить потребление больше – на 20%. Ничего из этого не удалось. Потребность в газе продолжает оставаться такой же острой.

Агентство Bloomberg пишет: "За последние четыре недели европейские страны приняли меры по установлению верхнего ценового порога на счета за электричество и отопление, чтобы ослабить последствия ценового роста. Но они не стали призывать население и бизнес к экономии энергии. Раньше семьям и компаниям говорили: "Цены будут высокие, и вам надо экономить газ". Теперь они слышат совсем другое: "Правительство ограничит рост цен в ваших счетах, так что радуйтесь". Но это неправильный посыл". В общем, чтобы пережить зиму, надо начинать мерзнуть уже сейчас.

Известный в Австрии комик Лиза Экхарт иронизирует: "Ничего не напоминает? 1942-й. 2022-й. Со Сталинградской битвы прошло 80 лет. И история повторяется. Мы снова мерзнем, а виноваты в этом русские. В этот раз немцы подумали: "А зачем нам ехать в Сталинград, если мы можем спокойно мерзнуть дома?""

К 1 октября стало ясно, что все усилия по убеждению населения снизить температуру в батареях отопления и в газовых водонагревателях не возымели действия: стало холодно – люди включили обогревательные приборы. Граждане отказываются мерзнуть ради не понятных им целей. Притом что лишения простых людей традиционно становятся оплатой политических игр.

"Надо переходить с газа на нефть, где это возможно", – советует Bloomberg. Поздно. Решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки добьет рынок и не позволит повысить потребление нефти как заменителя газа.

Попытки Запада обвинить Саудовскую Аравию в сговоре с Россией провалились. На пресс-конференции ОПЕК+ саудовский принц министр энергетики королевства Абдулазиз бин Салман Аль Сауд обвинил агентство Reuters во лжи: "Вы писали о России, что она делает то да се. Но на самом деле, когда ваш материал вышел, никто из России не говорил со мной, и я ни с кем из России не общался. Потом вы снова написали, что Саудовская Аравия и Россия – бла-бла-бла – пытаются договориться о цене в $100. Но это неправда. Все ваши обвинения в сговоре с Россией пусты и не укладываются ни в какие рамки, научитесь уважать, и к вам будет соответствующее отношение".

Как отметила российский востоковед Мария Кича, "сейчас Абдулазиз бин Салман – настоящий герой аравийских соцсетей… эти кадры станут историческими – по крайней мере на Ближнем Востоке".

Европейские "борцы с российской агрессией" понемногу сдают позиции. Болгария вывела российских поставщиков автомобильного топлива из-под санкций до конца 2024 года из-за напряженной ситуации с горючим в стране, передает пресс-служба правительства республики: "Исключение вводится в связи с необходимостью обеспечения автомобильным топливом нормальной работы государственных органов и других структур с целью охраны общественного порядка, жизни и здоровья граждан Болгарии и национальной безопасности. Оно действует до 31 декабря 2024 года", – говорится в сообщении.

И пусть другие страны рапортуют, как представительство Чехии в ЕС, о введении новых пакетов санкций, куда войдет запрет на перевозки нефти из РФ в третьи страны по отгрузочной цене выше потолка, с потолком может не получиться. Еще 7 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять газ, нефть, уголь и другие энергоресурсы, если это не будет соответствовать интересам экономики страны и окажется для нее невыгодным. Нефть будет стоить столько, сколько позволит рынок, а не NOPEK или другие организации, уверенные, что можно ограничить рост цен на нефть, если сказать рынку волшебные слова: "Горшочек, не вари".

Прогноз уходящей недели указывает на возвращение в Европу теплой погоды. Однако, согласно сводке Европейского центра среднесрочных метеопрогнозов, 25 октября средние температуры на северо-западе, как обычно, будут опускаться ниже 10 градусов. При такой температуре отопление отключить не получится. Значит, у Европы осталось всего несколько драгоценных дней, чтобы убедить потребителей в необходимости экономить, пишет Bloomberg.

На деле у Европы осталось несколько дней, чтобы осознать: независимость от российских энергоносителей – это фикция. Выиграть в этой игре не получится.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665300360


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