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|На всех обиженный Кыргызстан отменил проведение военных учений Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2022"
11:44 09.10.2022
Руководство Министерства обороны Кыргызстана приняло решение об отмене командно-штабного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022".
Как сообщила пресс-служба Минобороны, проведение учения было запланировано на территории Кыргызстана в октябре 2022 года.