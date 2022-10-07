На всех обиженный Кыргызстан отменил проведение военных учений Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2022"

11:44 09.10.2022

Руководство Министерства обороны Кыргызстана приняло решение об отмене командно-штабного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022".



Как сообщила пресс-служба Минобороны, проведение учения было запланировано на территории Кыргызстана в октябре 2022 года.