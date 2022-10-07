В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за наплыва мигрантов

11:52 09.10.2022

Мэр Нью-Йорка (США) Эрик Адамс объявил о введении в городе режима чрезвычайной ситуации в связи миграционным кризисом: за последние месяцы в город прибыло такое количество мигрантов, надеющихся получить убежище в США, что городская система размещения не справляется. По словам мэра, на урегулирование кризиса в текущем финансовом году будет потрачен $1 млрд.



Как заявил мэр, с апреля в Нью-Йорк прибыли более 17 тыс. мигрантов (в основном из стран Южной Америки), которые хотят получить убежище в США. Для их размещения были предоставлены места в 42 приютах для бездомных. А учитывая, что в Нью-Йорке более 44 тыс. бездомных, общее число людей, нуждающихся в размещении в приютах, превысило 61 тыс., из них почти 20 тыс.- дети.



По словам Адамса, это "рекордное число за всю историю системы приютов города". По его оценкам, если мигранты будут прибывать теми же темпами, тогда в ближайший год число людей, нуждающихся в размещении в приютах, превысит 100 тыс.



Власти города уже открыли центр координации для просителей убежища, где им оказывается правовая и психологическая помощь, обеспечивают их предметами первой необходимости, организуют необходимое лечение, детей устраивают в школы и так далее. Сейчас мигрантов расселяют в отелях и хостелах, а в ближайшие недели будет открыт большой центр гуманитарной помощи, где смогут разместиться еще несколько сотен человек.



Между тем мэр предупредил, что город уже на пределе своих возможностей как в плане размещения мигрантов, так и в плане финансовой стороны вопроса. В связи с этим он призвал выделить Нью-Йорку дополнительные средства экстренной федеральной помощи и помощи штата, а также обратился к жителям города с просьбой по возможности предоставлять жилье для мигрантов и бездомных.



"Как мы поступали после событий 11 сентября 2001 года и после урагана "Сэнди", мы и теперь сплотимся во имя добра в этот период беспрецедентного кризиса",- заявил мэр Эрик Адамс.