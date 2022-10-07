Соглашение между Кыргызстаном и Узбекистаном по границе экстренно вносится в ЖК

13:27 09.10.2022

9 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



"Очень экстренно вносится на согласование соглашение между Кыргызстаном и Узбекистаном по границе", - написал в своем Telegram-канале депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев, отметив, что это происходит сразу после интервью президента.



По словам нардепа, никаких материалов пока нет.



"Как бы не получилось так, что заседание открытое, а голосование закрытое. Как это было с законопроектом по легализации казино. Результаты голосования в нарушение регламента ЖК до сих пор никому не дают", - отметил он.



Дастан Бекешев также добавил, что глава государства не может давать поручения парламенту или комитету. По его мнению, "скорее всего, он (Садыр Жапаров) выразил просьбу о проведении открытого заседания комитета".



Ранее президент заявил, что дал поручение провести заседание профильного парламентского комитета, где будет рассматриваться ратификация этого соглашения, в открытом режиме.



Ранее сообщалось, что 10 октября в Бишкеке и регионах пройдут митинги в поддержку водохранилища Кемпир-Абад и с требованием отменить последние протоколы, подписанные с Таджикистаном.



Жители Узгена и некоторые депутаты выступают против протокола, подписанного в Ташкенте, по нескольким участкам границы, в том числе по водохранилищу Кемпир-Абад. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев ранее встречался с местными жителями и обещал пересмотреть соглашение с Узбекистаном.