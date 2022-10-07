Кто кого. Кырпрез Жапаров грозит жестко подавить Кемпир-Абадское восстание

13:37 09.10.2022

9 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Садыр Жапаров грозит жестко наказать выступающих по вопросу Кемпир-Абада



Заседание профильного комитета Жогорку Кенеша по вопросу ратификации документов по кыргызско-узбекской государственной границе будет открытым. Об этом президент заявил в интервью.



По словам Садыра Жапарова, он поручил провести открытое заседание комитета.



Он вновь сказал, что на 99 процентов вопрос о спорных участках решен в нашу пользу, и вновь добавил, что когда все все увидят, то "будут нас (с Камчыбеком Ташиевым. - Прим. 24.kg) благодарить".



Глава государства считает, что судьба страны не может зависеть от желаний и просьб жителей одного региона.



"Давайте будем выше уровня района. Другое дело, если делим землю внутри республики. Мы с Узбекистаном решаем вопрос об 1 тысяче 400 метрах отдельных участков границы, расположенных вблизи Оша, Джалал-Абада и Баткена. Если до начала ратификации одна из сторон откажется о достигнутых договоренностях и все вернется в прежнее состояние, то отвечать будут те, кто морочит людям голову. Мы привлечем их к ответственности", - отметил он.



По мнению Садыра Жапарова, выступающие по вопросу судьбы водохранилища Кемпир-Абад политизируют ситуацию.



"Они хотят показать нас в плохом свете, создать шум и прийти к власти. Мы не позволим им реализовать намеченное, потому что мы уверены в правильности своих решений", - подчеркнул он.



Ранее сообщалось, что 10 октября в Бишкеке и регионах пройдут митинги в поддержку водохранилища Кемпир-Абад и с требованием отменить последние протоколы, подписанные с Таджикистаном.



Жители Узгена и некоторые депутаты выступают против протокола, подписанного в Ташкенте, по нескольким участкам границы, в том числе по водохранилищу Кемпир-Абад. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев ранее встречался с местными жителями и обещал пересмотреть соглашение с Узбекистаном.