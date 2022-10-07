Центральная Азия между Светом и Тьмой, - Булат Султанов

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
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Воскресенье, 09.10.2022
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13:27  Соглашение между Кыргызстаном и Узбекистаном по границе экстренно вносится в ЖК
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11:44  На всех обиженный Кыргызстан отменил проведение военных учений Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2022"
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09:33  Путин и Мухаммед ибн Салман над нами смеются, - New York Times

09:21  Китай вывел на орбиту обсерваторию для наблюдения за Солнцем
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00:58  Молчание политкорректных ягнят. Запад уже прошел точку невозврата? - А.Фурсов
00:51  Геостратегический взгляд на будущее Средней Азии, - Андрей Школьников
00:46  Возвращение Новороссии открывает новую эпоху мировой истории, - Сергей Иванов
00:44  Что газовый кризис сделает с Европой этой зимой? - Al Jazeera
00:30  Английская двухходовка: как не попасть в ловушку войны на истощение и ультиматума? - Семен Городецкий
Суббота, 08.10.2022
20:14  Новым главкомом Росармии в Украине назначен генерал "Суровый", долго служивший в Таджикистане
19:49  Бразилия выбирает надежду, - Сергей Кожемякин
19:45  Зачем президент Казахстана предлагает то, что он не может гарантировать? - А.Уваров
14:49  Европа, как за соломинку, хватается за каспийскую "трубу" из Баку, - СП
10:49  Нюансы и оттенки новой полит-платформы правящей КазПартии, - Данияр Ашимбаев
10:47  Экс-парламентарий Альтаев со скандалом, но сдал в КазЦИК документы о выдвижении кандидатом в президенты
10:45  Министром ЕЭК от Казахстана стал уволенный из вице-премьеров за безделие Бахыт Султанов
09:56  Алматинский суд арестовал каракалпакскую активистку Зиуар Мирманбетову на 40 суток. Посягала на узбекский строй
09:55  Будущее русского языка зависит от нашей победы над Западом, - М.Демурин
09:53  Казахстан не собирается отказываться от русофобии, - Николай Умеренков
09:10  Узбекистан и Казахстан в числе 19 стран выступили против дебатов о Синьцзяне в СПЧ ООН
08:58  На пост президента Казахстана выдвинута гендерная фемина Каракат Абден
08:43  У Казахстана новые послы: Ильясов в Англии, Рахметуллин в ООН, Айтжан - в ВТО и другие кадровые подвижки
08:28  Бывшего замначальника ДКНБ по Алматы Муханова арестовали. Обвиняют в мошенничестве
08:17  Потолок цен на российскую нефть оказался дырявым, - МК
08:01  Крымский мост серьезно поврежден укр-диверсантами
01:24  Больше чем блок: что нужно знать об ОДКБ
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00:50  ОПЕК+ помогла России. Санкции Запада дали обратный эффект, - Рю Накамура
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Пятница, 07.10.2022
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13:45  Осеннее затишье: кадровые решения в Таджикистане, - Е.Беличков
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Центральная Азия между Светом и Тьмой, - Булат Султанов
13:57 09.10.2022

Центральная Азия между Светом и Тьмой

Владислав ЮРИЦЫН

Историк Булат Султанов о попытках США отстыковать Центральную Азию от России

Источник - zonakz.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665313020


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