"Казахстану нужна гораздо более активная казахизация северных регионов". - А.Касенгали

19:58 09.10.2022

"Казахстану нужна гораздо более активная казахизация северных регионов" ―



На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Асхата Касенгали о необходимости активной казахизации северных регионов Казахстана. Автор обратил внимание на видеоролики и фотоотчеты, связанные с пожарами в Костанае.



На одном из видео было запечатлено, как дети обнимали и фотографировались с Касым-Жомартом Токаевым. У Касенгали сложилось мнение, что родители будто специально подталкивали своих детей к президенту.



"Еще одна вещь, на которую я обратил внимание, что большинство тех, кто собрался в этом спортзале, были представителями других национальностей. Казахи все же есть, но их очень мало. Это факт, указывает на необходимость гораздо более активной казахизации севера", ― подчеркнул автор.