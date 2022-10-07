США готовятся к ядерной провокации, - И.Шишкин

20:13 09.10.2022

вероятность того, что Америка в третий раз применит атомное оружие превысила уже 75%

Игорь Шишкин

7 окт. 22



США завершают политико-информационную подготовку тактического ядерного удара по ВСУ, в котором Запад обвинит Россию.



Вероятность того, что Америка в третий раз применит атомное оружие (теперь под "чужим флагом") превысила уже 75% после сегодняшнего призыва Байдена серьезно относиться к угрозам Путина использовать тактическое ядерное оружие: "Он не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного, биологического или химического оружия".



Президент США совсем выжил из ума и ему в бреду слышатся слова Путина, которые тот никогда не произносил? Нет. Это один из заключительных аккордов тщательно подготавливаемой Штатами ядерной провокации. Напомню е` основные этапы.



ВСУ наносят ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС натовским оружием и соответственно с санкции США и их европейских союзников.



Президент России предупреждает европейские государства НАТО, что в результате ядерной катастрофы пострадает не только Украина, Россия и Белоруссия, но и они сами (в отличие от США) - "должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".



Тут же Байден на сессии Генассамблеи ООН обвиняет Путина в "ядерных угрозах в адрес стран Европы". Далее практически все главы государств и правительств Евросоюза выступают с требованиями к России не применять тактическое ядерное оружие против Украины. В СМИ Запада устраивается информационное цунами о грядущем российском тактическом ядерном ударе по ВСУ.



К организованной Западом информационной компании подключаются российские СМИ, блогеры и даже высокопоставленные политики, требующие немедленно "жахнуть" ядерной бомбой по Украине. Что ими двигало и движет кроме глупости, хочется верить, когда-нибудь выяснит ФСБ.



Теперь начинается взвинчивание страстей до предела. Сначала Зеленский призывает НАТО не "ждать ядерных ударов России", и нанести "превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят".



Затем, уже сегодня, Байден собирает свой журналистский пул и на "голубом глазу" призывает серьезно воспринимать угрозу применения тактического ядерного оружия Путиным.



Кто-то скажет - зачем Америке подобная провокация? Ответ очевиден. Она поможет нанести стратегическое поражение России и сохранить американскую гегемонию в мире. "Головная боль" Штатов – отказ большинства незападных стран выступить против России и поддержать санкции. После "варварского ядерного удара Москвы по неядерной стране" многие из них отшатнутся от России, как рассчитывают в Вашингтоне, и перейдут в западный лагерь. Немалая часть граждан самой России после такого, якобы, российского удара усомнится в адекватности высшего руководства, что необходимо Америке для дестабилизации России. Россия даже при победном завершении СВО получит на освобожденной территории зону заражения, аналогичную чернобыльской, что будет поглощать ее ресурсы и соответственно ослаблять. При этом на способность ВСУ сражаться против России до последнего украинца американский тактический ядерный удар сильно не повлияет, наоборот, дополнительно мотивирует.



Если кто-то надеется, что такая провокация невозможна в силу невозможности скрыть принадлежность взорванного заряда, то "надежды юношей питают". Кто будет проводить "независимое" расследование? Виновный уже назначен и объявлен на весь мир.



Конечно, из этого не следует, что ядерная провокация США неотвратима. Америке легко будет дать и задний ход – мало ли что наговорили пребывающий в "старческой деменции" Байден и какой-то там "обнюханный" Зеленский. Или объявить о своей политической победе над Россией – "грозными заявлениями мы остановили тактический ядерный удар Путина по Украине". Варианты есть. Однако и закрывать глаза на реальную опасность недопустимо.