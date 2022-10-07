Теннис. Победителем турнира Astana Open стал Новак Джокович (Сербия)

20:31 09.10.2022

Победителем турнира ATP 500 Astana Open стал Новак Джокович



21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", седьмая ракетка мира серб Новак Джокович стал чемпионом турнира ATP 500 Astana Open, сообщает Zakon.kz.



21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" и седьмая ракетка мира Новак Джокович в финале турнира ATP 500 Astana Open в двух сетах за 1 час и 15 минут обыграл шестую ракетку мира, представителя Греции Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4, передает пресс-служба ФТК.



