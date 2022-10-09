Как восстановить позиции после провала Байдена с Саудовской Аравией, - Washington Post

00:24 10.10.2022

Washington Post

США

09 октября 2022



Страны ОПЕК и Россия договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Автор WP считает это демонстрацией очевидного провала внешней политики президента Байдена. Решение нанесло удар по США и их союзникам сразу на нескольких фронтах.

Решение о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в день, принятое в среду членами Организации стран-экспортеров нефти и Россией (ОПЕК+), не стало таким же серьезным потрясением, каким было эмбарго ОПЕК, действовавшее в отношении Соединенных Штатов с октября 1973 по март 1974 года. Тем не менее, оно послужило демонстрацией очевидного провала внешней политики президента Байдена и нанесло удар по Соединенным Штатам и их союзникам сразу на нескольких фронтах. Эта ситуация требует немедленного хладнокровного ответа, за которым должна последовать продуманная долгосрочная стратегия.



В политическом смысле суть решения ОПЕК+ сводится к тому, что Саудовская Аравия и другие государства Персидского залива продемонстрировали уклон в пользу России, которая разделяет их заинтересованность в поддержании высоких цен на нефть. Этот шаг не только создает экономические риски для Соединенных Штатов и Европы, но и существенно затрудняет процесс введения запланированного ценового потолка для экспорта российской нефти, который должен вступить в силу в декабре. Все это может помочь России в ее специальной военной операции на Украине.



Есть и другие свидетельства того, насколько провальными оказались попытки Байдена уладить разногласия с фактическим правителем Саудовской Аравии, наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, которые американский лидер предпринимал ранее в этом году. Наследный принц не только отказался увеличить объемы добычи, как хотел Байден. Создается впечатление, что его враждебное отношение к американскому президенту только нарастает – после того, как тот – совершенно справедливо – назвал Мохаммеда бин Салмана организатором убийства репортера Washington Post и виновником в совершении множества преступлений против прав человека, из-за которых Саудовская Аравия фактически заслуживает статус "изгоя". Объявив о решении ОПЕК+ сократить добычу за месяц до важнейших выборов в конгресс США, когда республиканцы открыто обвиняют Байдена в высоких ценах на бензин в Соединенных Штатах, наследный принц, по сути, объединился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы снова подстегнуть рост этих цен.



Все это выглядит так, будто наследный принц пытается оказать влияние на внутреннюю политику Соединенных Штатов в интересах партии бывшего президента Дональда Трампа, с которым у него сложились теплые отношения. Кроме того, стоит учесть, что Мохаммед бин Салман достаточно молод – ему 37 лет – и, скорее всего, он будет управлять королевством еще очень долго. Демократические члены конгресса призывают провести переоценку долгосрочных стратегических отношений между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией в свете новых реалий.



Соединенные Штаты не могут поддаваться на такого рода давление. Они должны добиться реализации плана по установлению ценового лимита для российской нефти, который необходимо будет скорректировать соответствующим образом с учетом сокращения добычи ОПЕК+. В то же время в условиях предвыборной кампании конгресс и администрация Байдена должны избегать таких действий, которые могут обострить ситуацию.



Одним из контрпродуктивных шагов, вероятно, может стать ограничение на экспорт американских нефтепродуктов. Сторонники этой меры утверждают, что она защитит американских потребителей от конкуренции со стороны иностранных компаний, то есть позволит ослабить повышательное ценовое давление. Однако такой шаг скорее станет наказанием для латиноамериканских и европейских стран, которые покупают американские нефтепродукты, и лишит нефтеперерабатывающие предприятия в Соединенных Штатах стимулов для того, чтобы расширять производство. В результате мы получим еще более высокие цены.



Другим неразумным шагом станет дальнейшее выкачивание запасов из Стратегического нефтяного резерва, где уже был зафиксирован самый низкий уровень с середины 1980-х годов. Закон об отмене суверенного иммунитета государственных нефтяных компаний стран ОПЕК, который позволит подавать против них иски по обвинению в картельном сговоре – так называемый законопроект NOPEC –заслуживает рассмотрения, однако он тоже чреват потенциальными непредвиденными последствиями, включая ответные судебные иски против Соединенных Штатов и их компаний.



Еще одна причина сделать глубокий вдох заключается в том, что реальное воздействие сокращения добычи странами ОПЕК+ может оказаться менее значительным, чем нас убеждают заголовки новостей. Хотя сокращение добычи на 2 миллиона баррелей в день – это примерно 2% от глобальных поставок, в этом году, как сообщает издание Wall Street Journal, ОПЕК+ уже недовыполняла свои ежедневные квоты примерно на 3 миллиона баррелей.



Будучи вторым и третьим крупнейшим производителем нефти в мире, Саудовская Аравия и Россия действительно обладают определенным влиянием – в краткосрочной перспективе. Чтобы сократить их влияние и вернуть Соединенным Штатам свободу действий в долгосрочной перспективе, необходимо воспользоваться теми преимуществами, которые нам дают внутренние поставки горючего топлива и экологически чистой энергии, чему будет способствовать Закон о сокращении инфляции. Законы, облегчающие строительство магистральных трубопроводов и других жизненно важных объектов энергетической инфраструктуры, сейчас вдвойне актуальны. Кроме того, конгресс и отдельные штаты могут принять меры для поощрения экономии, в том числе за счет повышения налогов на топливо, которые несколько штатов ввели за последние годы, но которым конгресс пока сопротивляется. Да, налоги на топливо повышают цену за галлон, но по крайней мере эти деньги идут в правительственный фонд строительства шоссейных дорог, а не в казну Эр-Рияда или Москвы.



В конечном счете нефтяное эмбарго 1973 года нанесло удар по тем, кто его ввел, поскольку именно оно заставило Соединенные Штаты и другие промышленно развитые страны использовать энергию более рационально. Продуманный ответ может превратить решение ОПЕК+ о сокращении добычи в преимущество Соединенных Штатов.