Кырпрез Жапаров крайне невразумительно объяснил зачем его друг секретарь Совбеза Ташиев притащил в парламент 2 ящика с автоматами

00:25 10.10.2022

9 октября 2022, Бишкек - , Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Сюжет: Скандалы с чиновниками

Камчыбек Ташиев принес ящики с оружием в парламент: комментарий Садыра Жапарова



Президент прокомментировал скандальную информацию о том, что замглавы кабинета министров, председатель ГКНБ и его друг Камчыбек Ташиев пришел в Жогорку Кенеш с двумя ящиками оружия. Садыр Жапаров дал очередное интервью госагентству "Кабар".



По его словам, депутаты пригласили Камчыбека Ташиева, чтобы заслушать информацию о ситуации в Баткене.



Некоторые парламентарии заявляли, что у военнослужащих не хватает оружия, боекомплектов недостаточно, плохо сработала разведка и непонятно, чем занимался глава ГКНБ.



"Наверное, он понес ящики, чтобы показать, что автоматы есть. Конечно, он должен был не в Жогорку Кенеш нести оружие, а показывать его в Баткене тем депутатам, которые туда бы выехали. Он допустил ошибку. Но нужно понимать его состояние в те дни. Он прямо из Баткена прилетел. Да, не смог совладать с эмоциями", - сказал глава государства.



Он также заявил, что они с Камчыбеком Ташиевым никогда не поругаются. Садыр Жапаров ответил на вопрос о том, что все чаще говорят о расколе между двумя друзьями.



"Я не дам этому случиться", - добавил он.



По словам президента, все домыслы о том, что там, наверху, они делят власть, - это ложь.



"Я даю ему (Ташиеву) приказы, он их неукоснительно исполняет. Я не даю приказы исходя из своих личных интересов, я даю приказы по делу - только в интересах государства", - сказал Садыр Жапаров.



Он признал, что есть некие группы, которые хотят их с Ташиевым рассорить и "которые не могут этого сделать уже два года".



"Мы в курсе, все знаем. Эти группировки говорят, что Ташиев решает кадровые вопросы и хочет стать президентом. Я должен верить? От зависти осовободить его от должности? Сколько я буду на должности, столько и Ташиев будет занимать должность. Главное, не работать против народа и государства", - заявил глава КР.