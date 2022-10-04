На кой Казахстану возрожденный Конституционный суд, - Д.Найман

00:32 10.10.2022

Не фунт изюма… возродить работоспособный Конституционный суд

07.10.2022 Д-н НАЙМАН



Парламент утвердил поправки в Конституцию РК. Теперь в соответствии с этими поправками будут разрабатываться новые законы

Одним из самых спорных законопроектов, как пить дать, должен стать станет проект о Конституционном суде. Почему? Потому что придется попотеть над рядом деталей, без кропотливого уточнения которых Конституционный суд не заработает. Только для того, чтобы Конституционный суд начал действовать, необходимо принять сразу два закона. Первый касается непосредственно самого суда, а второй должен называться "О конституционном производстве". Поскольку на Конституционный суд отныне возлагаются надежды, как на верховный орган в судопроизводстве, то все дефиниции в этих законах должны быть четкими и проработанными.



С другой стороны, огород городить с самых азов, разработчикам тоже не придется - ведь в Казахстане есть опыт Конституционного суда, действовавшего с 1992 по 1995 гг. И многое можно бы взять оттуда. Однако и тут есть нюансы. Если верить кулуарным слухам, неизвестно, кто вошел в состав рабочей группы по разработке этих законопроектов и будет ли учтен опыт 90-х годов. Вспомним, Конституционный суд того времени оказался не только авторитетным органом, но и имел свою позицию, которая проявилась в якобы жестко противостоянии КС и президента страны вследствие иска гражданки Татьяны Квятковской о непризнании результатов голосования в Верховный Совет по округу, где она баллотировалась.



Конституционный суд не только принял иск в производство, но и распространил решение о незаконности снятия с выборов гр-ки Квятковской и распространил это решение на всю страну. Далее последовал роспуск парламента, вынесение проекта новой Конституции на референдум. А после принятия новой Конституции не стало и самого Конституционного суда.



И вот теперь, спустя годы, власти вновь обратились к Конституционному суду, как одному из инструментов демократического государства. Возникает немало вопросов. И первый - о составе рабочей группы. Кто куда входит, чем руководствуются, что принимают во внимание и т.д.



Но самым животрепещущим вопросом является численный состав суда и требования к кандидатам. Очевидно, что необходим сплав зрелости и молодости, практики и теории. Если кто не помнит, то в составе Конституционного суда были один академик и четыре доктора юридических наук, практики. К слову, позже диссертации защитили и другие члены Конституционного суда. И по возрастному составу люди были подобраны тщательным образом: от 40-летних до 60 с лишним.



Обречена ли Германия?Обречена ли Германия?

04.10.2022 09:001993

И вот вам еще один вопрос: какой возрастной предел будет установлен сейчас? И надо ли устанавливать для будущих членов КС ценз оседлости и стаж в юриспруденции? Если да, то чем это обосновывается? И почему нигде в СМИ об этом ни слова?



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Очевидно, что кандидат в судьи КС должен обладать авторитетом не только среди юристов, и в обществе. Поэтому, наверное, в этой связи стоит подумать и о том, что неплохо было бы рекомендовать в составе нового суда людей, имеющих прежде всего представление о том: как должен работать Конституционный суд, каким должно быть конституционное судопроизводство. И вновь возникает вопрос, а привлекут ли бывших членов КС? Ведь их опыт бесценен, а знания энциклопедичны и необходимы именно сейчас, когда буквально каждую фразу принимаемого решения нужно будет обосновывать.



Еще один большой вопрос вызывает то, а каким образом обычный гражданин сможет обращаться в КС? И не только обычный гражданин, но и, например, уполномоченный по правам человека. Иначе говоря, важность разрабатываемых законов неоценима, и необходимо учесть каждый нюанс, чтобы все аспекты конституционного судопроизводства были расписаны.



Уже сейчас понятно, что на наших глазах разворачивается битва за места в составе Конституционного суда, которую можно было бы назвать "борьбой нанайских мальчиков", если бы от этого не зависели судьбы конкретных людей и будущее страны. Если Конституционный суд оправдает надежды, которые на него сейчас возлагаются, то это означает - Казахстан находится на верном пути, где права каждого гражданина представляют наивысшую ценность. Но если новый Конституционный суд получится недоделанным, "кривым", как впрочем и многое в нашем богатом, и одновременно кособоким государстве, это только усугубит имеющиеся внутригосударственные проблемы.