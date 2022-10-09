ОПЕК+ отомстил за "Северные потоки"..., - А.Комраков

01:14 10.10.2022

9.10.2022



ЕС запретил россиянам пользоваться криптокошельками

Анатолий Комраков



Страны – участницы соглашения ОПЕК+ на прошедшей неделе приняли решение о резком, сразу на 2 млн барр. в сутки (б/с), снижении добычи нефти. Наибольшая доля сокращений придется на двух главных игроков: Саудовскую Аравию и РФ – по 526 тыс. Это крупнейшее сокращение, эквивалентное примерно 2% мирового спроса на нефть. Более масштабное сокращение – на 9,7 млн б/с – было весной 2020 года, когда рынки реагировали на падение экономики в результате пандемии отрицательными ценами на нефть.



Примерно половина из объявленного сокращения в 2 млн барр. будет виртуальной, поскольку не все страны-экспортеры выбирали положенные им квоты добычи. Но другая половина – это физическое сокращение поставок на мировой нефтяной рынок.



Результатом решительных действий ОПЕК+, вероятно, станет повышение мировых цен на нефть. Уже к выходным цена барреля снова вплотную подобрались к 100 долл., то есть к уровню августа. Решение ОПЕК+ и последующий рост цен вызвали недовольство администрации США. Ее представители, по данным газеты Washington Post, рассматривают это решение ОПЕК+ как прямое оскорбление президента Джозефа Байдена, который упрашивал лидеров Саудовской Аравии увеличивать, а не сокращать добычу. В медийном пространстве решение ОПЕК+ выглядит как ответная оплеуха США после разрушения важнейшей энергетической инфраструктуры России – трех ниток газопроводов "Северный поток" неделей ранее.



Запад тем не менее продолжает наращивать санкционное давление на РФ, на этот раз в ответ на присоединение четырех бывших украинских регионов, которое было оформлено решениями обеих палат парламента и указом президента на прошлой неделе. В пятницу вступил в силу восьмой по счету пакет санкций от Евросоюза. Под запрет попала транспортировка по морю нефти с ценой выше определенного порога, который пока не указан. Кроме этого, расширен запрет на поставки из РФ стальной продукции, техники, химикатов, пластика и сигарет. Европейские компании, наоборот, не смогут экспортировать в РФ гражданское огнестрельное оружие, военные транспортные средства и оборудование. Введен запрет на предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг. Гражданам из стран ЕС запрещено отныне занимать руководящие должности в некоторых российских госкомпаниях. ЕС расширил санкционные списки за счет некоторых музыкантов, главы ЦИКа Эллы Памфиловой, философа Александра Дугина, Гознака, завода имени Дегтярева. ЕС также ввел запрет на обслуживание всех криптокошельков граждан и резидентов России. Санкции против РФ беспрецедентны, но правительство приняло меры, чтобы нивелировать их влияние, а экономика доказывает способность адаптироваться к внешним вызовам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. При этом он отметил, что потребительский спрос в России восстанавливается.



Это заявление, однако, прозвучало диссонансом с мнением Владимра Путина, который отметил на совещании по экономическим вопросам тогда же, в четверг, что потребительский спрос в РФ остается слабым. "В августе, как и в июле, розничные продажи в России сократились на 8,8% в реальном выражении, и в сентябре эта динамика еще понизилась. Причем в последнюю неделю месяца торговый оборот снизился даже в номинальном выражении", – заявил президент. Сокращение розничной торговли по итогам января–августа Росстат оценил в 4,9%. О том, что "потребительский спрос прошел нижнюю точку снижения во втором квартале 2022 года и с августа идет его оживление", заверяли несколько членов правительства. Эту мысль озвучивал в конце сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников. Надежды возлагались на импульс, который дали потреблению увеличенные с 1 июня выплаты для неработающих пенсионеров, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Но этот импульс угас уже к сентябрю. Президент попросил в четверг правительство доложить о предлагаемых мерах по улучшению ситуации.