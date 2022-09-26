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Статистика по Марку Твену. Экономика РФ не понесла катастрофического ущерба от событий 22-го года
03:58 10.10.2022

Получены статистические данные о состоянии бюджета за июль и август 2022 года

Андрей Паршев
26.09.22

Известно насмешливое замечание, приписываемое Марку Твену (сам он приписывал его английскому премьеру Дизраели) о трех видах лжи, среди которых пальма первенства достается статистике; конечно, это все же юмор, хотя и едкий. Без статистики невозможно управление экономикой, да даже и просто ее понимание. Но относиться к цифрам надо с осторожностью.

Получены статистические данные о состоянии бюджета за июль и август 2022 года – в них зафиксировано существенное падение относительно тех же данных прошлого года. Но о чем это говорит?

Естественно, нынешняя ситуация отражается на состоянии экономики и бюджета, в основном, видимо, на расходных статьях. Это расходы на оборону, на беженцев и эвакуированных, на перестройку промышленности, различные меры по преодолению санкций и т.д. Предположительно рост расходов в этом году составит около 20%. Но изменились и доходные статьи, и на это интересно посмотреть.

Но сначала немного о методике. В публикации РБК приводятся данные за июль и август этого года (падение доходов относительно тех же месяцев 2021 года соответственно 26% и 11%). Но ведь сравнивать июль и август некорректно: дело в том, что значительную часть доходов составляют квартальные налоги, которые обычно платятся после истечения квартала в следующем месяце – в данном случае июль аккумулирует и ежемесячные платежи, и квартальные (авансовую часть) за апрель-июнь.

Так вот оказалось, что август 22-го года оказался более благополучным месяцем, чем июль – и снижение доходов в процентах меньше, меньше и дефицит бюджета – 344 млрд рублей, против июльского триллиона. Это отчасти вызвано ростом нефтегазовых доходов (в июле было их "дно" за год), они дали бюджету 672 млрд рублей, причем львиную долю дает нефть – 505 млрд. (Номинально денег собрано еще больше, но 273 млрд возвращено нефтяникам в виде налогового вычета – возмещения части акциза, т.е. внутреннего налога). То есть с весны по нефтегазу было падение вплоть до июля, но с августа оно начало "отыгрываться".

Но более интересна ситуация в ненефтегазовых секторах.

НДС на импорт сильно падал весной, почти на 40% (результат санкций, особенно поломка схем платежей в евро и долларах). Но к августу спад почти исчез – всего 13%! "Санкционные" поставки замещены сильным ростом поставок из Китая и Турции.

А вот поступления от внутреннего НДС, то есть от производства, выросли аж на 86% сравнительно с прошлым годом! Надо ли что-то комментировать? Хотя, пожалуй, надо: рост может быть вызван как ростом производства, так и снижением возмещения НДС, взимаемого с импорта сырья, комплектующих и прочего из-за рубежа. То есть предприятия могли частично перейти на внутренние факторы производства вместо импортных.

Также выросли поступления от налога на прибыль – на 11%. Но тут причина дискуссионна – не исключено, что до сих пор влияют весенние необоснованное повышение цен и покупательский ажиотаж.

Ну, и сократились неналоговые доходы, в частности некоторые госкомпании не стали платить дивиденды государству же (это не беда, такие выплаты - это перекладывание из кармана в карман на одном пиджаке). Сократились, видимо, и продажи госимущества.

Главный урок: экономика РФ не понесла катастрофического ущерба от событий 22-го года, и более того – они послужили стимулом для развития собственного производства. Хотя чудес не бывает, и, по данным июля, ВВП РФ, в пересчете на год, снизился на 4,3%. На фоне прочих неприятностей – это терпимо.

Источник - partyadela.ru
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