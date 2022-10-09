 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 10.10.2022
07:40  Садыр Жапаров: "Мы не предатели, отдавшие Каркыру и Торт-Кочо"
07:29  Прикрываясь Кораном… Как религия способствует деградации казахстанской семьи, - Сауле Исабаева
07:25  Киргизия идет на разрыв связей с Россией. Жапаров устроил демарш против Москвы и Душанбе, - Виктория Панфилова
07:21  Газа нет - и во всей Европе может грохнуться мобильная связь, - Тайлер Дерден
07:16  Командующий укр-армией Залужный носит женский браслет с фашистской свастикой
03:58  Статистика по Марку Твену. Экономика РФ не понесла катастрофического ущерба от событий 22-го года
01:14  ОПЕК+ отомстил за "Северные потоки"..., - А.Комраков

00:47  Ас-Садр еще себя покажет. Конфликт между политическими силами в Ираке не исчерпан, а лишь отложен, - А.Веселов
00:32  На кой Казахстану возрожденный Конституционный суд, - Д.Найман
00:25  Кырпрез Жапаров крайне невразумительно объяснил зачем его друг секретарь Совбеза Ташиев притащил в парламент 2 ящика с автоматами
00:24  Как восстановить позиции после провала Байдена с Саудовской Аравией, - Washington Post
Воскресенье, 09.10.2022
20:31  Теннис. Победителем турнира Astana Open стал Новак Джокович (Сербия)
20:13  США готовятся к ядерной провокации, - И.Шишкин
19:58  "Казахстану нужна гораздо более активная казахизация северных регионов". - А.Касенгали
17:19  Почему Китай не боится падения юаня
16:31  Кыргызстан не гнушается откровенной подлостью, используя площадку международных организаций против Таджикистана, - М.Шевцов
13:57  Центральная Азия между Светом и Тьмой, - Булат Султанов
13:37  Кто кого. Кырпрез Жапаров грозит жестко подавить Кемпир-Абадское восстание
13:27  Соглашение между Кыргызстаном и Узбекистаном по границе экстренно вносится в ЖК
11:52  В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за наплыва мигрантов
11:44  На всех обиженный Кыргызстан отменил проведение военных учений Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2022"
10:26  Игры на рынке энергоносителей не отменят зиму, - А.Кренгель
09:33  Путин и Мухаммед ибн Салман над нами смеются, - New York Times
09:21  Китай вывел на орбиту обсерваторию для наблюдения за Солнцем
08:50  Пакистанские пуштуны призвали Исламабад к нейтралитету, - НГ
00:58  Молчание политкорректных ягнят. Запад уже прошел точку невозврата? - А.Фурсов
00:51  Геостратегический взгляд на будущее Средней Азии, - Андрей Школьников
00:46  Возвращение Новороссии открывает новую эпоху мировой истории, - Сергей Иванов
00:44  Что газовый кризис сделает с Европой этой зимой? - Al Jazeera
00:30  Английская двухходовка: как не попасть в ловушку войны на истощение и ультиматума? - Семен Городецкий
Суббота, 08.10.2022
20:14  Новым главкомом Росармии в Украине назначен генерал "Суровый", долго служивший в Таджикистане
19:49  Бразилия выбирает надежду, - Сергей Кожемякин
19:45  Зачем президент Казахстана предлагает то, что он не может гарантировать? - А.Уваров
14:49  Европа, как за соломинку, хватается за каспийскую "трубу" из Баку, - СП
10:49  Нюансы и оттенки новой полит-платформы правящей КазПартии, - Данияр Ашимбаев
10:47  Экс-парламентарий Альтаев со скандалом, но сдал в КазЦИК документы о выдвижении кандидатом в президенты
10:45  Министром ЕЭК от Казахстана стал уволенный из вице-премьеров за безделие Бахыт Султанов
09:56  Алматинский суд арестовал каракалпакскую активистку Зиуар Мирманбетову на 40 суток. Посягала на узбекский строй
09:55  Будущее русского языка зависит от нашей победы над Западом, - М.Демурин
09:53  Казахстан не собирается отказываться от русофобии, - Николай Умеренков
09:10  Узбекистан и Казахстан в числе 19 стран выступили против дебатов о Синьцзяне в СПЧ ООН
08:58  На пост президента Казахстана выдвинута гендерная фемина Каракат Абден
08:43  У Казахстана новые послы: Ильясов в Англии, Рахметуллин в ООН, Айтжан - в ВТО и другие кадровые подвижки
08:28  Бывшего замначальника ДКНБ по Алматы Муханова арестовали. Обвиняют в мошенничестве
08:17  Потолок цен на российскую нефть оказался дырявым, - МК
08:01  Крымский мост серьезно поврежден укр-диверсантами
01:24  Больше чем блок: что нужно знать об ОДКБ
01:10  В свой день рождения скончался гуру узбекского попа- и рока Даврон Гаипов
01:07  Геноцид деревьев в Ташкенте продолжается
01:03  Западному диктату пришел конец. ОПЕК+ устроила бунт против США, - Хасан Хардан
01:02  Конфликт противовесов: Путин указал на противоречия между странами СНГ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Командующий укр-армией Залужный носит женский браслет с фашистской свастикой
07:16 10.10.2022

Главком ВСУ Залужный сфотографировался в браслете с фашистской свастикой

Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 6 октября завел аккаунт в Twitter. В результате деятельность главнокомандующего в соцсетях привела к скандалу. В воскресенье пользователи разглядели свастику у него на браслете.

Ранее Залужный написал в своем Телеграм-канале, что получил одобрительную оценку и уверения в дальнейшей поддержке от командующего объединенными силами НАТО в Европе, американского генерала Кристофера Каволи.

В сообщении украинского главкома говорилось, что в ходе этого разговора состоялся обмен мнениями об оперативной обстановке, дальнейших планах и потребностях украинской армии в вооружении.

До этого Россия направляла ноту странам НАТО из-за поставок вооружений Киеву. Москва предупреждала, что страны альянса, поставляя оружие ВСУ, "играют с огнем". В Кремле также отмечали, что накачивание Украины западным оружием будет иметь негативный эффект и не будет способствовать успеху российско-украинских переговоров.

Авторы: НИКОЛАЙ ФИЛИППОВ

фото тут -https://www.mk.ru/politics/2022/10/09/glavkom-vsu-zaluzhnyy-sfotografirovalsya-v-braslete-s-fashistskoy-svastikoy.html

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665375360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В повестке Мажилиса законопроект о цифровых активах – I чтение
- Правительство РК утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики
- "Сейчас самое подходящее время": Алихан Смаилов поручил оперативно заполнить овощехранилища
- Состоялось заключительное заседание Комиссии по присуждению Государственной премии в области литературы и искусства имени Абая
- О справедливости
- Сообщения ЦИК
- Кадровые перестановки
- Прикрываясь Кораном…
- О заседании Антитеррористического центра Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  