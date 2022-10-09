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|Командующий укр-армией Залужный носит женский браслет с фашистской свастикой
07:16 10.10.2022
Главком ВСУ Залужный сфотографировался в браслете с фашистской свастикой
Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 6 октября завел аккаунт в Twitter. В результате деятельность главнокомандующего в соцсетях привела к скандалу. В воскресенье пользователи разглядели свастику у него на браслете.
Ранее Залужный написал в своем Телеграм-канале, что получил одобрительную оценку и уверения в дальнейшей поддержке от командующего объединенными силами НАТО в Европе, американского генерала Кристофера Каволи.
В сообщении украинского главкома говорилось, что в ходе этого разговора состоялся обмен мнениями об оперативной обстановке, дальнейших планах и потребностях украинской армии в вооружении.
До этого Россия направляла ноту странам НАТО из-за поставок вооружений Киеву. Москва предупреждала, что страны альянса, поставляя оружие ВСУ, "играют с огнем". В Кремле также отмечали, что накачивание Украины западным оружием будет иметь негативный эффект и не будет способствовать успеху российско-украинских переговоров.
Авторы: НИКОЛАЙ ФИЛИППОВ
фото тут -https://www.mk.ru/politics/2022/10/09/glavkom-vsu-zaluzhnyy-sfotografirovalsya-v-braslete-s-fashistskoy-svastikoy.html