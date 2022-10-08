Газа нет - и во всей Европе может грохнуться мобильная связь, - Тайлер Дерден

07:21 10.10.2022

Вышки сотовой связи не рассчитаны на отключение электроэнергии более чем на 30 минут

Тайлер Дерден



Этой зимой в Европе может не хватить не только отопления - следующими жертвами кризиса могут стать мобильные телефоны. Это связано с тем, что если этой зимой отключение электроэнергии или нормирование ее потребления приведет к отключению части мобильных сетей по одному региону, мобильные телефоны могут отключиться по всей Европе.



В то время как к настоящему времени все знают, что шансы Европы на нормирование и нехватку электроэнергии резко возросли с тех пор, как Москва приостановила поставки газа.



Во Франции ситуация еще хуже, поскольку несколько атомных электростанций закрываются на техническое обслуживание. И вишенка на торте: представители телекоммуникационной отрасли сообщили агентству "Рейтер", что они опасаются, что суровая зима подвергнет испытанию телекоммуникационную инфраструктуру Европы, вынудив компании и правительства попытаться смягчить последствия - то есть увеличить требования о финансовой помощи.



По словам четырех руководителей телекоммуникационных компаний, проблема заключается в том, что в настоящее время во многих европейских странах недостаточно резервных систем, чтобы справиться с массовыми отключениями электроэнергии, и это повышает вероятность отключения мобильной связи.



Понимая, что всего через несколько недель Европа может стать "свободной" от сотовой связи, страны, включая Францию, Швецию и Германию, прилагают все усилия для обеспечения возможности ее сохранения, даже если отключение электроэнергии приведет к истощению резервных батарей, установленных на тысячах антенн сотовой связи, разбросанных по их территории.



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Увы, как и во всем остальном в Европе, этого слишком мало, слишком поздно, и Европа стоит перед лицом поистине исторического отключения сотовых телефонов, потому что, хотя в Старом Свете и насчитывается почти полмиллиона телекоммуникационных вышек, на большинстве из них размещены резервные батареи, которых хватает примерно на 30 минут для работы мобильных антенн. После этого они "тухнут".



Одной из обсуждаемых альтернатив является возврат Европы к режимам отключения электроэнергии коммунистической эпохи: во Франции план, предложенный дистрибьютором электроэнергии Enedis, включает потенциальные отключения электроэнергии на срок до двух часов в худшем случае, сообщили два источника, знакомые с этим вопросом.



Общее отключение электроэнергии затронет только отдельные районы страны на основе ротации. По словам источников, критически важные службы - такие, как больницы, полиция и правительство, не пострадают. И теперь, похоже, сотовые телефоны тоже считаются необходимыми: Французская федерация телекоммуникаций (FFT), лоббистская группа, представляющая Orange, Bouygues Telecom и SFR Altice, обратила внимание на Enedis потому, что она не смогла вывести антенны из-под отключения электроэнергии.



Enedis заявила, что ей удалось изолировать участки сети для обеспечения приоритетных клиентов - таких, как больницы, ключевые промышленные объекты и военные, и что местные власти должны добавить инфраструктуру операторов связи в список приоритетных клиентов.



"Возможно, к этой зиме мы улучшим наши знания по этому вопросу, но изолировать мобильную антенну (от остальной сети) непросто", - сказал представитель министерства финансов Франции, осведомленный о переговорах.



Операторы связи в Швеции и Германии также выразили своим правительствам обеспокоенность по поводу потенциальной нехватки электроэнергии, сообщили несколько источников, знакомых с этим вопросом. Шведский телекоммуникационный регулятор PTS работает с операторами связи и другими правительственными учреждениями, чтобы найти решения, говорится в сообщении. Это включает в себя дискуссии о том, что произойдет, если электричество будет нормировано. PTS финансирует покупку переносных заправочных станций и мобильных базовых станций, которые подключаются к мобильным телефонам, чтобы справляться с длительными перебоями в подаче электроэнергии, сообщил представитель PTS.



Итальянское телекоммуникационное лобби проявило еще большую решительность и заявило агентству "Рейтер", что хочет, чтобы мобильная сеть была исключена из любого отключения электроэнергии или прекращения энергосбережения, и обсудит этот вопрос с новым правительством Италии. Перебои в подаче электроэнергии увеличивают вероятность выхода из строя электронных компонентов при резких перебоях, заявил в интервью глава телекоммуникационного лобби Массимо Сарми.



До тех пор, пока не будет найдено решение, для экономии электроэнергии телекоммуникационные компании используют программное обеспечение для оптимизации потока трафика, перевода вышек в "спящий режим", когда они не используются, и отключения различных диапазонов спектра, сообщили источники Reuters. Операторы связи также работают с национальными правительствами, чтобы проверить, существуют ли планы по поддержанию критически важных услуг.



В Германии Deutsche Telekom располагает 33 000 вышками мобильной радиосвязи, и его мобильные системы аварийного электроснабжения могут одновременно поддерживать лишь небольшое их количество, сообщил представитель компании.



Об авторе: По некоторым данным, автор - коллектив редакторов, пишущих под псевдонимом (персонаж романа и фильма "Бойцовский клуб").



Перевод Сергея Духанова



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