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Киргизия идет на разрыв связей с Россией. Жапаров устроил демарш против Москвы и Душанбе, - Виктория Панфилова
07:25 10.10.2022

09.10.2022

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Садыр Жапаров недоволен ОДКБ.
Минобороны Киргизии отменило учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство – 2022" (должны были состояться 10–14 октября). Ранее президент Садыр Жапаров, сославшись на занятость, отказался принять участие в неформальном саммите СНГ в Петербурге 7 октября. В Бишкеке недовольны награждением президента Таджикистана Эмомали Рахмона российским орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени и считают, что Москва выступает в киргизско-таджикском приграничном конфликте на стороне Душанбе.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на прошлой неделе посетил Бишкек, где встречался с высшим политическим и военным руководством республики. В частности, с Садыром Жапаровым он обсудил ситуацию в зоне ответственности ОДКБ, особое внимание было уделено обстановке в Центральной Азии, сообщило 24.kg.

В первую очередь это касалось последнего кровавого конфликта на киргизско-таджикской границе 15–17 сентября, в развязывании которого Бишкек обвиняет Душанбе. На призыв Киргизии вмешаться в ситуацию ОДКБ ограничилась заявлением, в котором предложила решать спорные вопросы путем переговоров. Секретарь Совбеза Кыргызской Республики (КР) Марат Иманкулов, указав, что в организации нет механизмов урегулирования территориальных споров между участниками, предложил исключить Таджикистан из военного альянса.

Если Киргизия настаивает на реформировании организации, то союзники по альянсу – Казахстан и Армения рассматривают вопрос о расторжении договора. Премьер-министр Армении Никол Пашинян об этом заявил после того, как организация устранилась от защиты своего союзника в армяно-азербайджанском приграничном конфликте. Армения отказалась принимать участие в учениях Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) в Казахстане. Ереван объяснил свой отказ обострением на армяно-азербайджанской границе.

Киргизия, отменив военные учения в рамках ОДКБ, которые должны были пройти с 10 по 14 октября в учебном центре "Эдельвейс" в Балыкчи, причины не называет. Эксперты связывают это с демаршем против Таджикистана, который обвиняют в агрессии против Киргизии. Напомним, 15–17 сентября в Баткенской области произошло вооруженное столкновение военнослужащих двух стран, в котором применили новейшее вооружение, в том числе беспилотники. Погибли десятки людей, сотни получили ранения (см. "НГ" от 18.09.22). На полях 77-й Генассамблеи ООН стороны возложили ответственность в разжигании конфликта друг на друга.

Между тем глава РФ Владимир Путин на минувшей неделе подписал указ о награждении президента Таджикистана Эмомали Рахмона государственной наградой за обеспечение региональной стабильности и безопасности. Орден "За заслуги перед отечеством" III степени Пунин вручил таджикскому коллеге в ходе неформального саммита СНГ, который состоялся 7 октября в Санкт-Петербурге. В этот день российский лидер отпраздновал свой 70-летний юбилей. Эмомали Рахмону 70 лет исполнилось двумя днями ранее. Поздравить юбиляров приехали практически все лидеры СНГ, кроме президента Киргизии Садыра Жапарова. Глава Киргизии устроил демарш против Душанбе. Но получилось, что и против Москвы. Жапаров, сославшись на занятость, не захотел сидеть за одним столом с президентом Рахмоном, а тем более поздравлять его с наградой. Более того, в Бишкеке расценили награждение Рахмона как поддержку Таджикистана Россией.

Официально Киргизия не решилась ответить на это награждение нотой протеста, не было заявлений ни со стороны МИДа, ни со стороны администрации президента. Однако было опубликовано открытое письмо депутата киргизского парламента Женишбека Токторбаева, ближайшего друга и соратника главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчибека Ташиева. В письме ответственность за приграничные конфликты с Таджикистаном и гибель людей возлагается на Россию. Как заметил в своем Telegram-канале директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский, "авторы письма отказывают России в праве принятия самостоятельных решений в регионе, что является неслыханным хамством со стороны руководства Киргизии по отношению к России". "Киргизия пытается вмешиваться в отношения между РФ и Таджикистаном", – отметил эксперт. По его мнению, для появления такого письма должна быть уверенность в поддержке. "Но "друзья" наши помощь-то активно просят, получают, распределяют, лично богатеют, а в это время англосаксонский крючок все глубже проникает в… государственные жабры. И это не говоря уже о турецком гарпуне…", заметил эксперт.

Впрочем, Садыру Жапарову представится возможность объясниться с российским президентом уже в ближайшие дни. В Астане 14 октября состоится заседание Совета глав государств СНГ, а также саммит "Центральная Азия – Россия", в котором он примет участие.

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев сказал "НГ", что рассматривать все эти демарши киргизской стороны нужно в двух аспектах. Во-первых, это можно считать определенным успехом региональной политики США, заметно активизировавшейся с февраля нынешнего года. Не случайно же в конце февраля в парламенте Киргизии началось обсуждение нового соглашения о сотрудничестве с США; предыдущее базовое соглашение от 1993 года было денонсировано в 2015 году. И одновременно представители вооруженных сил Киргизии и США (национальной гвардии штата Монтана и Центрального командования, USCENTCOM) приступили к обсуждению плана военного сотрудничества на ближайшие пять лет. Активность США в государствах Центральной Азии по линии Госдепартамента и Пентагона нужно отметить не только в Киргизии, в августе Таджикистан радушно принимал у себя совместные военные учения с США. Во-вторых, это показатель местечковости местных правящих элит, узко мыслящих краткосрочными категориями, исходя из стремления либо получить от американцев какие-либо преференции, либо продемонстрировать Москве свою якобы самостоятельность и получить нечто преференциальное уже от российской стороны. "Я могу только предполагать, что при этом в Бишкеке (Душанбе и т.д.) понимают, что ОДКБ и Россия – единственные реальные гаранты самого их существования в форме государств. Что же касается ОДКБ, то реформирование этой организации назрело давно. Необходимо вводить в устав более жесткие формы ответственности всех стран-участниц, невыполнение обязательств должно влечь за собой некие меры воздействия. Я уже не говорю о таких сущностных принципах, как необходимость проведения согласованной внешней политики. В конце концов ОДКБ не должна становиться игрой в одни ворота, когда все что-то имеют от России, не отдавая ничего взамен и иногда проявляя по отношению к России недостаточную лояльность", – подчеркнул Князев.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665375900


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