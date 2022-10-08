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Садыр Жапаров: "Мы не предатели, отдавшие Каркыру и Торт-Кочо"
07:40 10.10.2022

6 октября 2022 13:50 - Бактыгуль Акжолова

Садыр Жапаров: Мы не предатели, отдавшие Каркыру и Торт-Кочо

Президент КР Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию вокруг водохранилища Кемпир-Абад. Свое мнение по этому поводу он написал на своей странице в соцсети.

"Вчера я ездил в Узген, где поговорил с жителями и разъяснил им вопрос по границе между Узбекистаном и Кыргызстаном. Около 300 человек были допущены в зал и почти весь день с 10.00 до 17.00 мы отвечали на вопросы, предъявив документы и старые соглашения. Кроме этого, мы объяснили, почему переговоры проходят за закрытыми дверями.

Вскоре после того, как соглашение будет подписано, оно будет принято парламентом и станет ясно, какие земли нам переданы. Пожалуйста, подождите немного. В целом, нашей стороне отошло почти 99 процентов спорных земель "Кемпир-Абада". Если он раньше полностью контролировался узбекской стороной, то сейчас мы достигли договоренности о том, что создадим совместное предприятия с долей 50/50 и будем совместно управлять плотиной. Мы снизили уровень воды, так освободили 1 тысячу 246 гектаров земли, которые переходят нам. Наши люди, живущие там, всегда будут использовать эту землю для сельского хозяйства.

Об остальных приграничных территориях, как я сказал, вы узнаете чуть позже. Это станет хорошей новостью. Мы не отдали ни одного сантиметра земли. Наоборот, получили. Через 100 лет история покажет, что наше решение было правильным и в интересах кыргызского народа. Мы не предатели, отдавшие Каркыру и Торт-Кочо.

Поэтому я настоятельно предупреждаю тех, кто создает провокацию вокруг Кемпир-Абада. Правоохранительные органы будут принимать строгие правовые меры против тех, кто подстрекает людей на неконструктивные меры.

Приходите в администрацию Узгенского района. Мы готовы показать документы в любое время и все объяснить. На вчерашней встрече нас многие поддержали, кроме восьмерых. Конечно, мы знаем, кто против и в чем их цель. Откажитесь от своих злых умыслов. Я видел, что 30 лет многие пытались разрушить наше государство и превратить его в зависимое государство. Мы этого не допустим.

Все скоро закончится. Все будет раскрыто. Узнав о том, что пограничный вопрос решен на 99 процентов в нашу пользу, вам будет самим стыдно", - заявил глава государства.

Источник - Вечерний Бишкек
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