"Рассмотрение вопроса кыргызско-узбекской границы проходит незаконно", - депутат Мадумаров

10:57 10.10.2022

Депутат заявил, что рассмотрение вопроса кыргызско-узбекской границы проходит незаконно



Комитет Жогорку Кенеша по международным делам рассматривает вопрос делимитации кыргызско-узбекской границы.



Депутат Адахан Мадумаров ("Бүтүн Кыргызстан") на заседании заявил, что данное рассмотрение проходит незаконно.



"Я вас спрашиваю, Чингиз Азаматович, что нарушаем закон и мы идем дальше, нарушая? Давайте остановимся, если нарушается закон. Вы сами говорите, что нарушаем. Где заключения экспертов? Только сейчас подписи собирают, что получили. Занесите в протокол, что мы приняли закон с огромным нарушением. Скажите, что мы выкинули закон и Конституцию, только понятиями и приказом приняли, не законом", - сказал депутат Мадумаров.



Глава Комитета Чингиз Айдарбеков сказал, что на данном заседании проходит только обсуждение, а не ратификация.