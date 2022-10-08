МИД Таджикистана обновил данные по погибшим в Баткене (59). А потом убрал эту информацию с сайта

11:54 10.10.2022

Нигина Аслонова, Asia-Plus



Обновленные данные были озвучены на встрече замглав МИД ОДКБ в Ереване.



Во время конфликта на границе Таджикистана и Кыргызстана 14-17 сентября были убиты 59 таджикистанцев. Об этом 7 октября в Ереване на консультационной встрече заместителей глав МИД государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщил замглавы министерства иностранных дел Таджикистана Содик Имоми.



Как отмечалось в опубликованной 8 октября на сайте МИД республики информации, Имоми представил коллегам подробную информацию о последствиях конфликта на границе.



"14-17 сентября 2022 года были убиты 59 граждан Таджикистана […], 234 человека получили тяжелые ранения, разрушены 296 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе, 3 школы, 2 медучреждения и 3 мечети", - говорилось на сайте ведомства.



Фото с сайта ОДКБ

Однако, через некоторое время данные о потерях таджикской стороны "пропали" из текста информации на сайте МИД РТ.



В обновленном тексте осталось лишь то, что "С. Имоми представил государствам-членам ОДКБ подробную информацию о последствиях заранее спланированной военной агрессии Кыргызстана в отношении Таджикистана".



Почему ранее опубликованные данные исчезли из текста, в МИД РТ отказались комментировать.



На этой же встрече первый замглавы МИД Кыргызстана Нуран Ниязалиев призвал запустить механизмы ОДКБ, которые позволят не допустить вооруженных конфликтов между членами организации.



"Нуран Ниязалиев призвал стороны к скорейшему запуску механизмов ОДКБ для недопущения впредь вооруженного вторжения и решения всех разногласий между государствами мирными средствами в соответствии с Договором о коллективной безопасности и Уставом ОДКБ", - говорится в сообщении на сайте МИД Кыргызстана.



Ранее Таджикистан официально сообщал о гибели 41 человека в конфликте на границе. Кыргызстан говорил о 63 убитых и более 200 раненых.