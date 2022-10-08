 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 10.10.2022
12:05  Полный дебилизм. В КырПарламенте возмущены некомпетентностью собственных министров
11:54  МИД Таджикистана обновил данные по погибшим в Баткене (59). А потом убрал эту информацию с сайта
10:57  "Рассмотрение вопроса кыргызско-узбекской границы проходит незаконно", - депутат Мадумаров
10:14  Грядет новая макроэкономическая эра. Будет тяжело, - The Economist
09:37  Талибы "обратили вспять" десятилетний экономический рост в Афганистане, - ООН
07:40  Садыр Жапаров: "Мы не предатели, отдавшие Каркыру и Торт-Кочо"
07:29  Прикрываясь Кораном… Как религия способствует деградации казахстанской семьи, - Сауле Исабаева

07:25  Киргизия идет на разрыв связей с Россией. Жапаров устроил демарш против Москвы и Душанбе, - Виктория Панфилова
07:21  Газа нет - и во всей Европе может грохнуться мобильная связь, - Тайлер Дерден
07:16  Командующий укр-армией Залужный носит женский браслет с фашистской свастикой
03:58  Статистика по Марку Твену. Экономика РФ не понесла катастрофического ущерба от событий 22-го года
01:14  ОПЕК+ отомстил за "Северные потоки"..., - А.Комраков
00:47  Ас-Садр еще себя покажет. Конфликт между политическими силами в Ираке не исчерпан, а лишь отложен, - А.Веселов
00:32  На кой Казахстану возрожденный Конституционный суд, - Д.Найман
00:25  Кырпрез Жапаров крайне невразумительно объяснил зачем его друг секретарь Совбеза Ташиев притащил в парламент 2 ящика с автоматами
00:24  Как восстановить позиции после провала Байдена с Саудовской Аравией, - Washington Post
Воскресенье, 09.10.2022
20:31  Теннис. Победителем турнира Astana Open стал Новак Джокович (Сербия)
20:13  США готовятся к ядерной провокации, - И.Шишкин
19:58  "Казахстану нужна гораздо более активная казахизация северных регионов". - А.Касенгали
17:19  Почему Китай не боится падения юаня
16:31  Кыргызстан не гнушается откровенной подлостью, используя площадку международных организаций против Таджикистана, - М.Шевцов
13:57  Центральная Азия между Светом и Тьмой, - Булат Султанов
13:37  Кто кого. Кырпрез Жапаров грозит жестко подавить Кемпир-Абадское восстание
13:27  Соглашение между Кыргызстаном и Узбекистаном по границе экстренно вносится в ЖК
11:52  В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за наплыва мигрантов
11:44  На всех обиженный Кыргызстан отменил проведение военных учений Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2022"
10:26  Игры на рынке энергоносителей не отменят зиму, - А.Кренгель
09:33  Путин и Мухаммед ибн Салман над нами смеются, - New York Times
09:21  Китай вывел на орбиту обсерваторию для наблюдения за Солнцем
08:50  Пакистанские пуштуны призвали Исламабад к нейтралитету, - НГ
00:58  Молчание политкорректных ягнят. Запад уже прошел точку невозврата? - А.Фурсов
00:51  Геостратегический взгляд на будущее Средней Азии, - Андрей Школьников
00:46  Возвращение Новороссии открывает новую эпоху мировой истории, - Сергей Иванов
00:44  Что газовый кризис сделает с Европой этой зимой? - Al Jazeera
00:30  Английская двухходовка: как не попасть в ловушку войны на истощение и ультиматума? - Семен Городецкий
Суббота, 08.10.2022
20:14  Новым главкомом Росармии в Украине назначен генерал "Суровый", долго служивший в Таджикистане
19:49  Бразилия выбирает надежду, - Сергей Кожемякин
19:45  Зачем президент Казахстана предлагает то, что он не может гарантировать? - А.Уваров
14:49  Европа, как за соломинку, хватается за каспийскую "трубу" из Баку, - СП
10:49  Нюансы и оттенки новой полит-платформы правящей КазПартии, - Данияр Ашимбаев
10:47  Экс-парламентарий Альтаев со скандалом, но сдал в КазЦИК документы о выдвижении кандидатом в президенты
10:45  Министром ЕЭК от Казахстана стал уволенный из вице-премьеров за безделие Бахыт Султанов
09:56  Алматинский суд арестовал каракалпакскую активистку Зиуар Мирманбетову на 40 суток. Посягала на узбекский строй
09:55  Будущее русского языка зависит от нашей победы над Западом, - М.Демурин
09:53  Казахстан не собирается отказываться от русофобии, - Николай Умеренков
09:10  Узбекистан и Казахстан в числе 19 стран выступили против дебатов о Синьцзяне в СПЧ ООН
08:58  На пост президента Казахстана выдвинута гендерная фемина Каракат Абден
08:43  У Казахстана новые послы: Ильясов в Англии, Рахметуллин в ООН, Айтжан - в ВТО и другие кадровые подвижки
08:28  Бывшего замначальника ДКНБ по Алматы Муханова арестовали. Обвиняют в мошенничестве
08:17  Потолок цен на российскую нефть оказался дырявым, - МК
08:01  Крымский мост серьезно поврежден укр-диверсантами
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Полный дебилизм. В КырПарламенте возмущены некомпетентностью собственных министров
12:05 10.10.2022

10 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Опять не подготовились. В Жогорку Кенеше раскритиковали членов кабмина

Сегодня на заседании парламентского комитета по социальной политике депутаты раскритиковали членов кабмина за то, что они приходят неподготовленными.

Нардеп Айбек Маткеримов отметил, что первый замминистра образования и науки Талантбек Бекташов не смог прочесть полторы страницы отчета.

"Зачем вы пришли сюда - для того, чтобы народ обманывать, или для того, чтобы сказать, что у вас нет ответа? Я бы на вашем месте постеснялся приходить. Что, в системе образования уже происходит такой бардак? Ваш отчет состоит из полутора страниц. Если вы их прочесть не можете, куда вы систему образования страны вгоните?" - возмутился Айбек Маткеримов.

Первый замминистра образования Талантбек Бекташов объяснил неподготовленность тем, что ему стало известно о заседании комитета лишь за полчаса до его начала. "Министр должен был сам прийти. Мне сказали о заседании за полчаса до его начала. Больше такого не повторится. Информация есть, но некоторые моменты нужно уточнить, чтобы не ошибиться", - сказал чиновник.

Аида Исатбек кызы возмутилась неполными ответами Минобразования и Минкультуры. По словам нардепа, она не получила ответ ни на один свой вопрос.

"Или вы так относитесь к нам потому, что вы отчитываетесь за 2021 год? Вы идете не на какое-то собрание, а на комитет целого Жогорку Кенеша. Вы должны это понимать. Или действительно можно просто говорить о том, что вы письменный ответ предоставите, и на этом можно выехать? Я считаю вопрос с повестки дня можно снять", - сказала Аида Исатбек кызы.

Отметим, депутаты рассматривают вопрос об исполнении республиканского бюджета за 2021 год.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665392700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В повестке Мажилиса законопроект о цифровых активах – I чтение
- Правительство РК утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики
- "Сейчас самое подходящее время": Алихан Смаилов поручил оперативно заполнить овощехранилища
- Состоялось заключительное заседание Комиссии по присуждению Государственной премии в области литературы и искусства имени Абая
- О справедливости
- Сообщения ЦИК
- Кадровые перестановки
- Прикрываясь Кораном…
- О заседании Антитеррористического центра Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  