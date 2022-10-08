Новый КНБ в "Новом Казахстане", - М.Крамаренко

12:48 10.10.2022 НОВЫЙ КНБ В "НОВОМ КАЗАХСТАНЕ"

Кризис начала года привел Касым-Жомарта #Токаева к идее кардинальной реорганизации силового блока. Наиболее радикальные преобразования ожидались в отношении #КНБ, сыгравшего негативную роль в попытке переворота. К чему на практике привела реформа спецслужбы, и как теперь складываются ее отношения с государством - в материале Ia-centr.ru.



Пост-январский баланс сил

Январские события на время поставили "главную спецслужбу Казахстана" в политически неопределенное положение. Попытка госпереворота нанесла серьезный урон имиджу КНБ, а руководство спецслужбы (включая экс-главу ведомства Карима Масимова) оказалось под следствием. Справедливости ради, не все офицеры КНБ находились в сговоре с Масимовым. В большинстве областей Казахстана "чекисты" наравне с другими силовиками пресекали попытки вооруженного мятежа.



Тем не менее, после январских событий стал вопрос о дальнейшей судьбе Комитета. Эксперты прогнозировали, что политический вес спецслужбы заметно снизится. "В системе силовых структур Казахстана КНБ условно стоял выше других ведомств… Для силовых структур Казахстана необходимо пересмотреть вопрос баланса… Роль КНБ… сократится, а роль вооруженных сил и МВД вырастет", - предположил тогда специалист Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев. Эксперты прогнозировали, что Комитет будет реорганизован.



Сам Токаев, выступая в Мажилисе после январских событий, заявил о намерении перестроить работу силовых ведомств (включая вооруженные силы, органы правопорядка и нацбезопасности). Помимо поощрения МВД, армии и Службы государственной охраны за успешное предотвращение переворота (а также критики ряда местных департаментов КНБ), в "антикризисной" программе Токаева прослеживалось стремление усилить контроль над силовыми структурами. Об этом свидетельствует и создание Сил специальных операций, подотчетных напрямую президенту.



Линия на усиление аудита и контроля неизбежно коснулась КНБ, где начались увольнения и аресты "масимовских" кадров. После январских событий в РК была сформирована рабочая группа по оптимизации и "перестройке" спецслужбы. Ряд аналитиков прогнозировали, что после реформы пограничный контроль и разведслужба будут выведены из структуры Комитета. Существовали опасения, что КНБ, возможно, ликвидируют вовсе и заменят новой спецслужбой.



Реформа Комитета

На практике ожидания аналитиков не оправдались. 17 мая президент подписал указ о реорганизации КНБ, который носил скорее "косметический" характер. "Глобальной" перестройки ведомства не произошло: как и до января, КНБ сохранил все полномочия в сфере нацбезопасности, включая право на охрану границ и разведку. У спецслужбы осталась и своя авиация. Никакой ведомственной альтернативы Комитету не появилось, принципиально не изменился и характер взаимоотношений КНБ с государством.



Тем не менее, некоторые структуры внутри ведомства нацбезопасности были оптимизированы. Так, информационно-техническая служба и связанный с ней отдел подготовки кадров были слиты в единый "Центр технической защиты информации и подготовки специалистов в области защиты государственных секретов". К авиационной службе КНБ "присоединили" ее же Управление, ранее являвшееся самостоятельным подразделением. В то же время из департаментов погранслужбы в ряде районов были выделены самостоятельные структуры, ответственные за снабжение.



Стоит делать скидку на то, что многие положения президентского указа остаются засекреченными. Та же информация, что доступна широкой публике, подводит к следующим выводам. Основные изменения в КНБ, вероятно, проходят на уровне непосредственного управления и внутриведомственных распоряжений. Новый имидж и порядок работы спецслужбы формирует председатель КНБ Ермек Сагимбаев, назначенный президентом на должность 6 января. Новый руководитель находится в тесном контакте с Токаевым, регулярно докладывает ему о реформе спецслужбы. Как председатель Комитета Сагимбаев встречался с Токаевым уже 4 раза: в феврале, апреле, мае и августе текущего года.



Ермек Алдабергенович является выходцем из Службы государственной охраны – "конкурирующей" с Комитетом структуры (по слухам, эта структура также занимается разведкой и контрразведкой). Однако начинал офицерскую карьеру он именно в КНБ, где работал до 2006 года. Кроме того, до 2022 года Сагимбаев обеспечивал безопасность президента Токаева. Судя по всему, за годы работы между ними возникли доверительные отношения. Это подтверждает сам факт назначения Сагимбаева председателем КНБ в разгар январского кризиса.



По опыту работы Сагимбаев хорошо знает задачи и особенности Комитета. Можно предположить, что Токаев не пошел на "глубокую" реорганизацию ведомства, прислушавшись к мнению его нового председателя. По информации, доступной из СМИ, нельзя сделать вывод об "ослаблении" позиций спецслужбы. Наоборот, происходит усиление "силового блока" КНБ.



Так, в августе Ермек Сагимбаев доложил президенту о расширении координирующих полномочий Антитеррористического центра, сообщил о создании пограничного спецназа. Реформа спецслужбы привела не к "разделению труда" с другими ведомствами, а к повышению "силовой" функциональности КНБ.



Работа над репутацией

Как отмечает эксперт Данияр Ашимбаев, к своему 30-летию КНБ резко увеличил количество спецопераций против наркоторговли и организованной преступности. Структура активно работает над имиджем, стремится вернуть доверие власти и общества.



Анализ материалов пресс-центра Комитета показывает, что основным направлением деятельности ведомство считает борьбу с наркотиками. Только за февраль 2022 года 7 новостных материалов сайта КНБ из 15 освещали пресечение наркотрафика. Кроме того, спецслужба усилила работу в сфере информационной безопасности: согласно августовскому докладу Ермека Сагимбаева, за 2022 год КНБ отразил 295 млн кибератак на значимые объекты инфраструктуры Казахстана.



Репутационно значимой стала апрельская операция Комитета по предотвращению покушения на Токаева. Как заявили в КНБ, нападение готовил агент иностранных спецслужб. Также планировались теракты против руководства силовых ведомств РК.



Комитет продолжает вести дела о шпионаже и госизмене. Буквально на днях КНБ объявил о завершении расследования против бывшего первого замсекретаря Совета Безопасности Марата Шайхутдинова. За разглашение гостайны чиновник получил 7 лет тюрьмы.



В целом, стремление Комитета "реабилитироваться" приносит определенные плоды. Январские слова Токаева о "кардинальной реорганизации" системы нацбезопасности многие восприняли как негативный сигнал в адрес КНБ. Однако на практике Комитет не понес потерь в сфере полномочий. Напротив, работа по реорганизации спецслужбы за 2022 год привела к усилению ряда ее подразделений. К тому же, в условиях международной турбулентности радикальная перестройка КНБ была бы слишком опасна для национальной безопасности Казахстана, защита которой требуется "здесь и сейчас".



Главная новация, вероятно, заключается в усилении рабочего контроля Токаева над деятельностью Комитета. Однако это относится и к другим силовым структурам. После смены руководства в КНБ у главы государства, по сути, не осталось причин для недоверия ведомству. Это во многом объясняет и "косметический" характер оптимизации спецслужбы, и сохранение ее позиций в блоке силовиков.



Максим Крамаренко



9 окт. 22 Источник - Ia-centr.ru

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