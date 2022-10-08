Похабень и богомоловщина. А в "культурной" Ru-тусовочке все по-прежнему, - Алексей Иванов

12:53 10.10.2022 А в "культурной" тусовочке все по-прежнему

Алексей Иванов



Давно мы не освещали новости культурки.



Нате, пожалуйста.



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ТГ-канал "Подковерка": "Театр им. Ермоловой под руководством Олега Меньшикова объявил театрально-поэтическую программу "Поэзия преобразует жизнь?", в рамках которой актеры театра прочитают современных российских авторов-эмигрантов (диссидентов). Новость, как всегда, не без пикантности. Дело в том, что недавно театр им. Ермоловой заключил договор о взаимном сотрудничестве с СК России с целью приобщить уполномоченных сотрудников в погонах к тонкой материи искусства. Люди в званиях даже не подозревают, кто и чем собирается просвещать их строгие умы. А мы, пожалуй, немного просветим. В списке авторов, которых прочтут, значатся следующие персоны: Линор Горалик (гражданка Израиля), выступающая против СВО; Вера Павлова (проживает в США) и также критикует действия российских властей, воспевая в своих стихах ВСУшников; Сергей Гандлевский, такой же ментальности, как и его упомянутые собратья и сотрудничающий с радио "Свобода"*; Александр Дельфинов, также публиковавший на сайте "Свободы"* свои сочинения; Алина Кудряшова (живет и работает в Германии) написала стих о девочке Кире из Одессы, у которой 23 апреля отняли жизнь "российские оккупанты". Ну что, довольны программой для стражей юстиции? А это только малая часть сценария всего торжества".



Поэт, переводчик Игорь Караулов: "А вот это ответ всем нашим вечерам, сборникам и антологиям. Государственный театр устраивает вечер антироссийской, проукраинской поэзии. В программе - Линор Горалик, Вера Павлова. Последняя, например, написала:

На волоске над бездной

все, что люблю, чем живу.

Архистратиг небесный,

помоги ВСУ.

Полагаю, это тоже будут читать со сцены.

Я вообще не понимаю, что происходит и когда это прекратится. Что должно произойти, чтобы государство прекратило хотя бы оплачивать веревку, на которой его повесят?"



Журналистка, писательница Наталия Осс: "Нам, Игорь, придется для начала победить Украину внутри России. Пока, если по-честному, она банкует, во всяком случае, в сфере культуры в России. И наши растерянность и смятение - отсюда".



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ТГ-канал real cultras Z: "Пока Константин Богомолов делал сложные пируэты с политманифестами и вырезаниями крестов и распятий из спектакля "Идеальный муж", зрители немножечко расслабились и многие даже поверили, что Константин Юрьевич стал другим. Кроме тех, кто успел посмотреть в МХТ премьеру "Новой оптимистической". Это - по той самой пьесе Всеволода Вишневского, про девушку-комиссара и революционных матросов, которую все знают по фразе "Кто еще хочет комиссарского тела?". Спойлер - ее там нет, зато вместо матросов - пед****ы (зачеркнуто) артисты сложной ориентации. Пересказывать не будем - отзывов полно, поговорим о сути. Она проста - умные и тонкие либеральные режиссеры легко обводят в театре неповоротливую власть и суровые законы, и все равно срывают овации и аншлаги, сея свои либеральные ценности. Стилистика действа - та самая, канонически-богомоловская, и в связи с этим комменты под рецензиями состоят из слов "фу", "мерзость", "ЛГБТ-пропаганда" чуть более, чем полностью. Понятное дело, что Богомолов, в соответствии с вечным своим амплуа, "выше" конфликта, и изображает эдакого трикстера-конферансье. Этим вроде как "оправдывается" ирония по поводу специальной военной операции ВС РФ на Донбассе, между строк звучащая в диалоге худрука со своей очередной артистической жертвой. Любопытно, что многие сходятся во мнении, что спектакль посвящен… Кириллу Серебренникову. "Страдальцу", "мученику", воспетому европейской культурой как символ изничтоженной свободы слова и мысли. С той только разницей, что Серебренникова с нами нет, а Богомолов - есть, и уходить он никуда не собирается. Как минимум - пока российская культура не придет к настоящим переменам. Изменениям в головах, а не на бумаге. И пока этого не произойдет - изумленному зрителю предстоит наблюдать маневры старых "королей". К сожалению, как в описанном случае - голых".



Обозреватель "Царьграда" Андрей Самохин: "По сюжету Богомолова в театр, труппа которого состоит в основном из мужчин нетрадиционной ориентации, после смерти худрука назначается сотрудница ФСБ, некогда окончившая ГИТИС. Ее задача - из этого сомнительного "материала" создать патриотический и интересный театр. Что становится для "коммисарши" практически невыполнимой задачей. По ходу действия футболист клуба "Спартак" становится содомитом и поступает в театр играть женские роли. Забавная деталь: на втором премьерном показе эмблему "Спартака" заменили на "Торпедо": видимо, начали получать первые отзывы от красно-белых, которые не все еще ушли на фронт. Во избежание, так сказать, "физических рецензий". Основная "идея" богомоловской "трагикомедии" (как официально закреплен жанр действа) немудрена: театр - это балаган, весь мир - это театр, а люди в нем - актеры и гомосексуалисты. […] Мат, как водится у Костика, в пьесе зашкаливает, в изобилии присутствуют элементы театрального капустника с "подколками" для посвященных из "своей тусовки", сам режиссер вставляет из зала реплики в диалоги героев, именуя себя устами одного из персонажей "провокатором". В общем - типичная богомоловщина. […] Главная проблема нашего "тыла" - тот есть всей духовно-нравственной атмосферы в стране - это то, что собчако-богомоловщина (к этому определению через тире можно добавить еще много фамилий) продолжает процветать и "крышеваться" на высоких этажах власти. Время либерального "нравственного плюрализма" в риторике сверху прошло, но де-факто и де-юре остается с нами, отравляя своим "веселым ядом" души".



Телеведущий, публицист Михаил Шахназаров: "Господа, о каких победах может идти речь, если извращенец и бездарь Богомолов, крышуемый на самых верхах, ставит в центре Москвы такое паскудство? И клал он с прибором на все Спецоперации, на память погибших пацанов, на слезы жен, детей и матерей! Для него главное, это продвижение педерастической повестки, за которое он получает государственные бабки. И не надо стонать с каждым новым провалом! Там где ложью пропитан каждый дюйм, неизбежны и стыд, и отчаянье, и трагедии. Над Штатами и Европой смеемся?! Просто штатники двигают эту повестку открыто, а у нас помогают ей уверенно ползти к цели. Непрофессионализм и бутафория стали нормой. Итог предсказуем".



ТГ-канал "Подковерка": "Глядя на совокупность мнений о новинке главного плохиша российской сцены, складывается впечатление, что Богомолову настолько развязали руки, что он теперь стреляет козявками во все удобные ему мишени (власть, театр, зритель). Любая критика ему впрок, потому что от этого только множится его вседозволенность и ненасытность. Пока мы будем сидеть сложа руки, театр федерального значения и дальше будет превращаться в лабораторию пошлости и хамства. На отсутствие должной реакции свыше скажем одно: значит, кому-то это на руку. Богомолов осторожный и хитрый, но все же пес на цепи. И цепь эту отпускают тогда, когда возникает искомый контекст. А контекст сами знаете какой".



Обозреватель "Абзаца" Михаил Дряшин: "И да, Костик делает кассу. Я насчитал в репертуаре МХТ чуть ли не с десяток его постановок".



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"Все по-прежнему в либеральном театре. Лишь Бузовой больше нет. В остальном мало что изменилось", - грустно резюмировал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.



* СМИ, выполняющее функции иностранного агента Источник - zavtra.ru

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