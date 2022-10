Asia Times: Китай нагоняет США в разработке истребителя шестого поколения

13:57 10.10.2022 Asia Times

Гонконг



Китай стремится превзойти США в разработке истребителя шестого поколения

Asia Times: Китай нагоняет США в разработке истребителя шестого поколения



США недооценивают продвижения Китая в области разработки истребителей шестого поколения, считает автор статьи в Asia Times. Кроме того, он отмечает, что у Пекина есть вполне реальный шанс сместить баланс воздушных сил в Тихоокеанском регионе в свою пользу.



Габриэль Онрада (Gabriel Honrada)



США преуменьшают успехи Китая в разработке истребителей, но баланс воздушных сил в Тихоокеанском регионе, возможно, уже сместился в сторону Пекина.



Китай утверждает о стабильном прогрессе в разработке истребителя шестого поколения. Это значит, что у него даже есть шанс сместить баланс воздушных сил в Тихоокеанском регионе в свою сторону, если США отстанут от программы соперника.



Хотя общепринятого определения истребителя шестого поколения пока не существует, вероятно, он будет сочетать в себе такие передовые и новейшие технологии, как модульная конструкция, машинное обучение, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, рой дронов и дистанционное управление.



В сентябре в журнале Air and Space Forces Magazine вышла статья, в которой говорилось, что Китай решил бросить вызов секретной американской программе по разработке истребителей шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD) и тоже усиленно работает над созданием таких самолетов. По словам главы боевого авиационного командования ВВС США генерала Марка Келли (Mark Kelly), Китай придерживается подхода "системы систем", в точности как американские Военно-воздушные силы.



На ежегодной конференции ВВС США по авиации, космосу и кибербезопасности в сентябре этого года Келли отметил, что Китай связывает господство в воздухе самолетов шестого поколения со значительным снижением их заметности, существенным улучшением вычислительных мощностей и возможностей обнаружения, а также постоянными модификациями для улучшения характеристик истребителей с помощью изменения систем боевого применения и перепрограммирования по мере необходимости.



Келли заявил, что США незначительно лидируют в разработке истребителей шестого поколения. Их самолеты смогут достичь господства в воздухе всего за месяц до появления аналогичных технологий у противника. Генерал подчеркнул, что Китай сосредоточил усилия на достижении тех же характеристик, что и США, однако Пекин придерживается поэтапного подхода, тогда как у американцев он скачкообразный.



В сентябрьской статье в The Warzone Томас Ньюдик (Thomas Newdick) писал, что Китай приобрел российские тяжелые истребители Су-27, чтобы создать их улучшенные копии. Эксперт сказал, что российские Су-27 уже позволили Китаю создать усовершенствованные копии J-15 и J-16.



Кроме того, покупка Су-35 позволила Китаю получить представления о технологиях пятого поколения, таких как управление вектором тяги и системы радиоэлектронной борьбы, а также вооружении.



Вполне вероятно, что за технологическую основу истребителя шестого поколения Китай возьмет свой J-20 пятого поколения. Издание Asia Times ранее сообщило, что J-20 можно будет дополнить в будущем такими технологиями шестого поколения, как оружие направленной энергии и дистанционное управление.



Однако китайские реактивные двигатели имеют некоторые недостатки, которые могут помешать разработке новых самолетов. Говорят, что у китайских моделей короткий срок службы и низкая выходная мощность. Поэтому Китай пока полагается на российские двигатели, которые использует в своих J-20. Его самому усовершенствованному военному самолету грозят уязвимые технологии и разрыв в цепочке поставок.



Но Китай, похоже, совсем скоро решит проблему с двигателем. В марте 2022 года издание South China Morning Post сообщило об испытаниях нового турбореактивного двигателя с форсажной камерой WS-15 на истребителе J-20. Благодаря этому двигателю улучшилась маневренность и боевые возможности самолета.



В статье также говорилось, что Китай заменит все российские двигатели АЛ-31Ф на J-20 своими WS-15. Это может означать, что Китай становится все увереннее в своих методах производства реактивных двигателей.



По мнению Келли, такой поэтапный подход облегчит Китаю переход с истребителей пятого поколения на шестое. Американские и британские программы по разработке истребителей шестого поколения, напротив, направлены на то, чтобы обогнать Китай и Россию по самолетам пятого поколения.



В июльской статье на портале 19fortyfive главный маршал авиации Великобритании Майкл Уигстон (Michael Wigston) заявил, что его страна применяет революционный подход, сочетающий в себе использование роя дронов, беспилотники и пилотируемую платформу следующего поколения. Он подчеркнул, что британская программа по созданию беспилотников шестого поколения сосредоточена на вооружении, сопряжении систем в боевом пространстве и передаче информации в сети.



В той же статье Брент Иствуд (Brent Eastwood) скептически отнесся к истребителям шестого поколения. Он задался вопросом, а нужны ли они вообще в современной войне. По его мнению, F-35 уже входят в международную программу, а их характеристики позволяют обойтись и без истребителей нового поколения.



В качестве примера он привел Израиль, отметив, что F-35 уже дают ему господство в воздухе на Ближнем Востоке, причем даже в сравнении с такими потенциальными противниками, как Турция и Саудовская Аравия, которые используют западные истребители Eurofighter Typhoon, F-15 и F-16.



Но возможности этих западных истребителей четвертого поколения были продемонстрированы в ходе испытаний в сравнении с F-35, чего не скажешь о китайских самолетах, о которых пока особо ничего неизвестно, разве что о недорогих экспортных моделях - лучших из лучших в Китае.



Иствуд также отметил, что несмотря на огромное разнообразие концепций истребителей шестого поколения, это самолеты со слегка улучшенными характеристиками истребителей пятого поколения, но с очень высоким ценником.



Эксперт заявил, что таких американских истребителей пятого поколения, как F-35, уже вполне хватает для господства в воздухе, и было бы разумнее больше вложиться в них, нежели создавать новые.



США по-прежнему уверены, что их лидерству в технологиях истребителей пока ничего не угрожает. В сентябрьской статье в The Warzone командующий Тихоокеанскими ВВС США генерал Кеннет Уилсбах (Kenneth Wilsbach) заявил, что расширение китайского флота истребителями J-20 - это "не то, из-за чего можно потерять сон". Он также добавил, что США внимательно следят за тем, как Китай использует эти J-20.



В свою очередь, начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун (Charles Brown) тоже преуменьшил значимость китайских J-20. Он заявил, что у США была возможность проследить за этими истребителями при тесном сближении с F-35 над Восточно-Китайским морем. Генерал отметил впечатляющее командование и управление J-20.



При этом он подчеркнул, что хоть США и многому научились после таких сближений, он бы "особо не беспокоился" по поводу возможностей J-20.



Несмотря на то что Браун и Кеннет недооценили J-20, в статье отмечается, что успехи Китая в области разработки ракет класса "воздух-воздух" все-таки вызвали беспокойство США и заставили их сосредоточить усилия на создании усовершенствованной тактической ракеты AIM-260.



Браун подчеркнул, что, если США продолжат работать над программой по созданию истребителей шестого поколения NGAD, они смогут удержать превосходство в воздухе над Китаем.



Но даже если США удастся развернуть свои истребители, баланс воздушных сил в Тихоокеанском регионе, вероятно, уже сместился в сторону Китая.



Издание Asia Times ранее сообщало, что американцам в регионе не хватает истребителей, корпусы самолетов устаревают, а пилоты недостаточно обучены, а это значит, что таких сил недостаточно для продолжения сдерживания Китая в нормальном режиме.



Даже если США увеличат производство истребителей, ускорят разработку новейших корпусов и обучение пилотов, они рискуют спутать количество с качеством.



США недооценивают китайские программы по созданию истребителей пятого и шестого поколений и возлагают надежду на свой проект NGAD, который все еще находится на стадии разработки. Они отрицают отрыв в технологиях истребителей, хотя Китай, вероятно, уже затмил американские воздушные силы в Тихоокеанском регионе. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665399420





