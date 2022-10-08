Голливудские звезды стали рабами политкорректности, - Федерико Рампини

14:00 10.10.2022 Corriere Della Sera

Италия



Рампини: "Джулия Робертс покорила меня своим трюком, Костнер рассказал про океаны. А я расскажу вам про звезд Голливуда, ставших рабами политкорректности"

Итальянский журналист рассказал о звездах, ставших "рабами политкорректности"



Итальянский журналист Федерико Рампини в статье для Corriere della Sera приводит отрывки интервью с голливудскими звездами. По его мнению, представители кинематографического бомонда стали рабами политкорректности и изо всех сил стараются произвести впечатление борцов за справедливость.



Федерико Рампини (Federico Rampini)



"Мы с вами раньше случайно нигде не встречались?". Прошло десять лет, с тех пор как Джулия Робертс покорила меня этой шуткой. Дело было в роскошном номере отеля "Каса-дель-Мар", в Санта-Монике, в штате Калифорния, где мы договорились провести интервью. Не ожидал такого старого трюка, которым не одно поколение мужчин цепляло одиноких женщин в баре или на вечеринке. Но Робертс - "самая известная голливудская улыбка" (которая, по легенде, была застрахована, как и ноги Криштиану Роналду) - наверняка уже опробовала его на других журналистах до встречи со мной. Ошарашенный таким вопросом репортер тут же сдавался. Передо мной был профессионал не только в актерском мастерстве, но и по части интервью.



За 22 года карьеры в США, которую я начал в Калифорнии, мне довелось заниматься политикой, экономикой и международными отношениями. Работу в Голливуде я воспринимал как приятное времяпровождение, к которому нужно относиться со скромностью: когда я брал интервью у звезд, уточнял, что не являюсь экспертом в кинематографе. Так я открыл для себя один фокус. Звездам шоу-бизнеса мало быть актерами и актрисами. Они хотят, чтобы их считали борцами в политическом, общественном и экологическом поле, защитниками планеты и меньшинств.



54-летняя Робертс была главным борцом с загрязнением окружающей среды в "Деле о пеликанах" (1993) и "Эрин Брокович" (2000). Ее имидж уравновешивали роли в фильмах, благодаря которым она стала миллионершей и прославилась как секс-символ. Например, роль эскортницы в "Красотке" (1990). С нашей встречи в Санта-Монике в 2012 году помню, каким был посыл политкорректного ремейка классики Уолта Диснея. "Это феминистская версия Белоснежки", - сказала мне Робертс, сыгравшая в фильме злую королеву. Ее героиня вступила в ожесточенную схватку с юной падчерицей, чтобы отбить у нее заветного самца - принца на белом коне. Мы, мужчины, в этом фильме предстаем идиотами, которыми можно манипулировать. Но Джулия проявила к нам великодушие: "Признание мужчиной своей слабости - признак зрелости". Мы были на пике американского феминизма, в академических рейтингах девочки систематически обгоняли мальчиков. "Конечно, девочки добиваются все больших успехов", - подтвердила звезда, добавив, что покушение консерваторов на право аборта вызывало у нее беспокойство.



Раскаявшийся республиканец



Еще одна "белая звезда средних лет" и образец политкорректности из моего голливудского прошлого - Кевин Костнер. Я брал у него интервью в 2016 году, когда вышел замечательный антирасистский фильм "Скрытые фигуры". Картина основана на реальных событиях. Это история трех афроамериканок, занимавшихся математическими вычислениями в НАСА на заре космической гонки, но страдавших от унижений в сегрегационной и женоненавистнической Америке начала 1960-х.



"Все восходит к зарождению этой нации, появившейся на основе рабства, от которого мы унаследовали огромные проблемы", - заявил мне Костнер, поднимая родную для движения Black Lives Matter тему. Восемь лет назад оно завоевывало культурное пространство со своей критической расовой теорией (согласно которой американские институты так и не избавились от рабского наследия).



67-летний раскаявшийся республиканец Костнер в молодости поддерживал лидера консерваторов Рональда Рейгана, а на выборах в 2008 и 2012 - Барака Обаму. Большую часть интервью он рассказывал о своих стараниях в борьбе за экологию: "Я инвестировал в компанию, которая очищает океаны от разливов нефти после аварий. В сферу моих интересов также входит питание и как мы можем его изменить, чтобы жить лучше и не навредить окружающей среде".



Пока он перечислял все свои прогрессистские миссии, соответствующие повестке Обамы, я вспоминал его республиканскую молодость. Было время, когда гегемония левых в Голливуде не воспринималась как само собой разумеющееся; когда правые могли похвастаться такими мастерами, как Джон Уэйн, Ширли Темпл, Джеймс Стюарт, Чарлтон Хестон, Клинт Иствуд, да даже Арнольд Шварцнеггер. Прогрессисты вроде Джейн Фонды, Пола Ньюмана и Уоррена Битти были в оппозиции, то есть контркультурой. За последние как минимум двадцать лет соотношение сил резко изменилось - до такой степени, что консерваторов подвергают остракизму. Сейчас Дисней выпускает мультфильмы, в которых преобладают сексуальные меньшинства, а герои должны быть либо цветными, либо иммигрантами.



Ужин, из-за которого неловко



В моей копилке голливудских звезд есть еще Джордж Клуни. Мы встретились с ним в Пасадине в 2019 году. Страсть к политике - это у него наследственное, его отец Ник был телекорреспондентом. Лучший фильм, срежиссированный Клуни, - "Доброй ночи и удачи". Сюжет основан на реальной истории тележурналиста CBS Эдварда Марроу, выступившего в 1950-х против "охоты на ведьм" сенатора Джозефа Маккарти против всех, кого подозревали в симпатиях к коммунизму.



Когда Клуни понял, что я был аккредитованным корреспондентом при Белом доме с большим опытом работы в политике, он позабыл о том, что должен был рекламировать телесериал "Уловка-22", ради которого мы, собственно, и встретились. До истечения срока президентских полномочий Трампа оставался год, и Клуни этим воспользовался, чтобы закинуть удочку в итальянскую политику: "Прототип Трампа придумали вы, оригиналом был Сильвио Берлускони - бессовестно богатый популист". Потом он накинулся на сторонников Трампа: "Я вижу своего рода истерический кризис масс в действии. Чтобы обрести здравомыслие, Америка должна бы подать пример. Нам нужен такой президент, который будет представлять наши лучшие моральные ценности. И чтобы к иммигрантам перестали относиться как к террористам".



К тому времени Клуни уже стал героем небольшого скандала, типичного для радикального Голливуда. Он и его вторая жена Амаль Аламуддин - британский юрист-правозащитник ливанского происхождения - организовали два мероприятия в поддержку предвыборной кампании Хиллари Клинтон. Стоимость билетов на ужины для сбора средств в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе доходила до 350 тысяч долларов на человека. Типичная такая тусовка звезд кино, заработавших миллионы; миллиардеров, владеющих технологическими компаниями; финансовых элит и членов Демократической партии. Мероприятия только подкрепили подозрения рабочего класса по поводу взаимодействия демократов с элитами. После этого Клуни сам себя раскритиковал, назвав средства, собранные для Клинтон, "бесстыжими деньгами".



Кинопенсионер



Но с кого началось поколение политкорректных звезд, так это с Роберта Редфорда, которому сейчас 86 лет. Наша встреча восемь лет назад началась с его признания в любви к Италии и трогательных воспоминаний о молодости: он изучал искусство во Флоренции.



Потом он захотел напомнить о своей давней репутации: "Об окружающей среде я начал заботиться в 1970-х. В некоторых западных штатах, от Калифорнии до Юты, энергетические компании хотели построить целых 11 угольных станций. Я смог организовать протесты благодаря поддержке легендарного ведущего CBS Дэна Разера (Dan Rather)". В молодости Редфорд сыграл репортера Боба Вудворда, расследовавшего Уотергейтский скандал, в фильме "Вся президентская рать". В то время, когда я брал у Редфорда интервью, Трамп боролся за свое первое выдвижение от Республиканской партии, и актер был очень огорчен "самыми экстремистскими правыми всех времен".



Мы поговорили и о мире СМИ. Вышел фильм "Правда", в котором Редфорд сыграл Разера, но уже в деле без хэппи-энда: скандал, который должен был навредить Джорджу Бушу и доказать, что он пошел на мошенничество, чтобы избежать военной службы во времена войны во Вьетнаме, в итоге разрушил карьеру ведущего. Редфорд заскромничал: "Должен признаться, что я не пользуюсь компьютером, чего уж говорить о фейсбуке*". Он посмеивался над тем, что ему не хватает компетенций, чтобы обсуждать новую вселенную СМИ, которая "совершенно неузнаваема, по сравнению с тем, что было во времена Никсона и даже Буша". Он сказал, что огорчен тем, что больше нет таких независимых фигур, как "Разер или Уолтер Кронкайт (Walter Cronkite), ведущих, которые были олицетворением новостных выпусков и их достоверности; были авторитетными и уважаемыми источниками". Редфорд теперь уже не снимается в кино, а все свободное время предпочитает быть "активистом и филантропом".



Недавно Клуни, которому уже 61 год, вновь признался, что у него есть некоторые сомнения по поводу последствий голливудских политических крестовых походов. По его мнению, они способствовали чрезмерной поляризации США: "Последние пять лет вся страна погрязла в ненависти и ярости, и я тоже иногда вносил свою лепту". Довольно редкое проявление самокритики в наши дни. Исключение в идеологической панораме мира культуры и развлечений, в котором доминирует конформизм. Коммунистический мыслитель Антонио Грамши заинтересовался бы тем, как крайне левые смогли добиться "культурной гегемонии" в мировой мекке кинематографа. Маркс сказал бы, торжествуя: "Хорошо роешь, старый крот".



*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. Источник - ИноСМИ

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