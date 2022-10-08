Глава киберполиции Украины полковник Заскока погиб от рос-ракеты в Киеве

15:05 10.10.2022

В Киеве при обстреле погиб глава киберполиции Украины



Алексей Дегтярев

Во время обстрелов украинской столицы погиб начальник департамента киберполиции, полковник полиции Юрий Заскока, сообщили в нацполиции Украины.



Заскока ехал в момент удара по бульвару Шевченко, заявил глава украинской национальной полиции Игорь Клименко, передает "Страна.ua".



По данным украинских правоохранителей, всего в результате обстрелов столицы пострадало 87 человек, 11 погибли.



При этом украинским СМИ из-за военной цензуры запрещено показывать разрушения военных объектов, которые расположены в центре Киева

Повреждения, по данным нацполиции, получили 70 объектов, включая 29 объектов критической инфраструктуры, четыре многоэтажных дома, 35 частных домов и одна школа.



Власти украинской столицы подтверждали сообщения о взрывах в Киеве. Один взрыв произошел на улице, где располагается офис президента страны и здание СБУ. Также были обстреляны Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов, Львовская область и другие регионы и города.



В части населенных пунктов после взрывов исчезло электричество, подача света и воды прекратилась во Львове, Киеве, Харькове и других городах.