 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Глава киберполиции Украины полковник Заскока погиб от рос-ракеты в Киеве
15:05 10.10.2022

В Киеве при обстреле погиб глава киберполиции Украины

Алексей Дегтярев
Во время обстрелов украинской столицы погиб начальник департамента киберполиции, полковник полиции Юрий Заскока, сообщили в нацполиции Украины.

Заскока ехал в момент удара по бульвару Шевченко, заявил глава украинской национальной полиции Игорь Клименко, передает "Страна.ua".

По данным украинских правоохранителей, всего в результате обстрелов столицы пострадало 87 человек, 11 погибли.

При этом украинским СМИ из-за военной цензуры запрещено показывать разрушения военных объектов, которые расположены в центре Киева
Повреждения, по данным нацполиции, получили 70 объектов, включая 29 объектов критической инфраструктуры, четыре многоэтажных дома, 35 частных домов и одна школа.

Власти украинской столицы подтверждали сообщения о взрывах в Киеве. Один взрыв произошел на улице, где располагается офис президента страны и здание СБУ. Также были обстреляны Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов, Львовская область и другие регионы и города.

В части населенных пунктов после взрывов исчезло электричество, подача света и воды прекратилась во Львове, Киеве, Харькове и других городах.

Источник - взгляд
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