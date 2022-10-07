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ОПЕК+ ставит на победу республиканцев в США, - Глеб Простаков
19:10 10.10.2022

Глеб Простаков
бизнес-аналитик
7 октября 2022,
Последнее решение ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти точно войдет в учебники истории. Рутинный механизм стабилизации нефтяного рынка на основе консенсуса крупнейших производителей в этот раз применялся в крайне нестандартных обстоятельствах.

Во-первых, заявление ОПЕК+ последовало вслед за объявленным странами G7 согласовании механизма установления "потолка цен" на российскую нефть. Задержка с публикацией расшифровки этого механизма и самой предельной цены прямо связана с "ударом в спину" от ОПЕК+ – а именно так восприняли сокращение квот на Западе. Снижение добычи поддержит нефтяные котировки, тем самым дезавуируя санкционное давление на российскую нефть, а вместе с ней – и на рынок в целом.

Во-вторых, добыча нефти сократится на объем (2 млн баррелей в сутки), который превысил даже самые пессимистичные прогнозы аналитиков (1-1,5 млн баррелей в сутки), а само соглашение по сокращению квот продлили на долгие 14 месяцев – до конца 2023 года. Такое сокращение действительно выгодно прежде всего России, добыча нефти у которой в последние месяцы падала и еще больше упадет с введением эмбарго ЕС на морскую нефть из РФ в декабре этого года. Теперь Москва может снизить добычу, не опасаясь, что выпавшие объемы будут компенсированы другими членами картеля, а цены просядут еще больше. А значит, поставки в Индию и Китай останутся выгодными для России.

В-третьих, решение ОПЕК+ сократить квоты с ноября, мягко говоря, едва ли понравилось Демпартии США, которая предпринимает беспрецедентные усилия для того, чтобы остановить рост инфляции, в том числе рост цен на автозаправках. В следующем месяце – непростые для демократов выборы в Конгресс, где они рискуют уступить большинство республиканцам. И решение ОПЕК+ вызывало откровенное раздражение, если не ярость, в Белом доме.

В следующем месяце США продолжат распродавать нефть из резервов, что само по себе мало способно повлиять на цену – рынок закладывает в нее резкое сокращение запасов. И вот уже Bloomberg сообщает, что правительство США рассматривает возможность полного запрета экспорта нефтепродуктов для стабилизации внутреннего рынка – решение мало того что нерыночное, но и чреватое миллиардными убытками для американских энергетических гигантов. Более того, Вашингтон рассматривает возможность оперативного снятия санкций с Венесуэлы взамен на поставки нефти из этой страны.

Суетливые действия администрации Байдена демонстрируют степень ее отчаяния накануне судьбоносных выборов. Наблюдатели даже заговорили о том, что ОПЕК+ делает ставку на будущую победу республиканцев и всячески ей способствует.

Но главное то, что ОПЕК послала недвусмысленный сигнал в Вашингтон и Брюссель о том, что любые попытки перехвата рычагов влияния на нефтяной рынок у картеля со стороны США и ЕС обречены на провал. А именно как попытку подорвать монополию картеля его члены восприняли инициативу по введению "потолка цен". Иными словами, сама эта инициатива, даже вне контекста противостояния России и Запада, была воспринята как посягательство на монополию ОПЕК. Отсюда – и столь быстрая и мощная реакция со стороны картеля.

В основе претензий Запада к ОПЕК – подыгрывание России. Сама организация при этом, абстрагируясь от политики, говорит о растущей неопределенности на рынке и факторах, которые эту неопределенность усугубляют. А именно: устойчивом тренде снижения спроса на нефть, рисках грядущей рецессии в США и Евросоюзе, росте ключевых ставок центральных банков и угрозе инфляции, а также локдауне в Китае. И все же без политики не обошлось.

Обычно скучная пресс-конференция министров энергетики стран – членов ОПЕК в этот раз таковой точно не была. Достаточно упомянуть, что запись пресс-конференции не доступна на YouTube. Тон общению с представителями западных СМИ, вопросы которых транслировали крайнее неудовлетворение решением ОПЕК+ со стороны Запада, задавали министры энергетики Саудовской Аравии и ОАЭ. Именно позиция этих двух стран наряду с позицией России, совокупно контролирующих около трети мировой добычи нефти, сделала возможным сокращение квот в по-настоящему исторический момент.

Попытки западных журналистов втянуть неформального лидера ОПЕК, министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бин Салмана Аль Сауда в дискуссию о сговоре между его страной и Россией плохо закончились для приписанного к организации корреспондента Reuters. Министр прямо обвинил издание во лжи, отказавшись отвечать на вопросы корреспондента ввиду "отсутствия уважения". Примеру коллеги последовали и министры других стран – членов ОПЕК, сделав Reuters изгоем на мероприятиях организации (своего рода "культура отмены" по-арабски).

Не увенчалась успехом и попытка американского телеканала CNBC поднять тему "энергетической бедности" в Европе и США, которую влекут действия Саудовской Аравии и России. Министр энергетики Конго популярно объяснил, в какой части света речь действительно идет об энергетической катастрофе. "Шесть миллионов людей в Африке не имеют доступа к электричеству, девять миллионов – к газу. Вся Африка, не только африканские страны ОПЕК, поддерживают принятые решения", – заявил министр энергетики Конго Бруно Жан-Ричард Итова.

"Пока богатый парень пытается зарядить электричеством свой феррари, бедный парень рубит дрова, чтобы готовить еду на огне", – пояснил разницу между "энергетической бедностью" и "энергетической безопасностью" Абдулазиз бин Салман Аль Сауд, поддержав аргументы коллеги из Конго.

Вопрос корреспондента испанской газеты, начавшийся со слов о реакции Белого дома на решение ОПЕК+, был просто прерван и проигнорирован. Такой же реакцией флегматичных арабов из ОПЕК удостоились провокационные вопросы журналистов Financial Times и Bloomberg. Члены картеля дали ясно понять, что не только не собираются вступать в заочную дискуссию с США о принимаемых ОПЕК и ОПЕК+ решениях, но даже не хотят слышать окрики из Вашингтона на этот счет. Пожалуй, впервые шейхи и превосходительства разговаривали с журналистами западных изданий не как с представителями СМИ, но как с агентами иностранного влияния, называя провокации провокациями, а провокаторов – провокаторами.

Провальные ближневосточные турне Джо Байдена и Олафа Шольца, судорожные попытки США договориться с Ираном и Венесуэлой, отменив собственные санкции, распродажа нефти из стратегического резерва и даже мысли о том, чтобы запереть американские нефтепродукты внутри США и, наконец, решение ОПЕК+ о сокращении квот – весь этот перечень событий демонстрирует, как быстро незападный мир вновь обретает свою субъектность. А как больно эта субъектность бьет по дряхлеющему гегемону.

Источник - vz.ru
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