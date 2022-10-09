Почему Киргизия отказалась от "Нерушимого братства" ОДКБ? - "Взгляд"

19:14 10.10.2022 Во время недавнего конфликта с Таджикистаном с киргизской стороны погибло 62 человека

9 октября 2022,

Текст: Михаил Мошкин

Киргизия, которая должна была с понедельника принимать у себя военные маневры ОДКБ "Нерушимое братство", в последний момент отменила проведение учений. Минобороны республики никак не объяснило это решение. В Бишкеке произошедшее связывают с участием военных из Таджикистана, с которым недавно был конфликт. В Москве называют другие причины – санкции Запада и отношение Киргизии к СВО на Украине. Какая причина оказалась определяющей?



Минобороны Киргизии отменило проведение на территории страны командно-штабных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство – 2022". Такую информацию в воскресенье распространило киргизское агентство 24.kg. Причины отказа не сообщаются.



Учения должны были начаться уже в понедельник, а планировались до пятницы в учебном центре "Эдельвейс" в городе Балыкчи на Иссык-Куле. Маневры с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство" проводятся десять лет, с 2012 года. Так, к примеру, в прошлом году мероприятие проходило на полигоне Казанского высшего танкового командного училища.



Предполагалось, что в этом году в учениях примут участие миротворческие контингенты из России, Белоруссии, Казахстана, а также из Таджикистана, с которым у Киргизии в середине сентября имел место пограничный конфликт, далеко не первый в этом районе. Для остановки похожих столкновений, происходивших годом ранее, Бишкек как раз требовал вмешательства ОДКБ.



В разгар нынешнего таджикско-киргизского инцидента, 15 сентября, ТАСС передал слова начальника Объединенного штаба ОДКБ, российского генерал-полковника Анатолия Сидорова: военные Таджикистана подтвердили намерение участвовать в учениях "Нерушимое братство – 2022" в Киргизии.



Эксперт Института общественный политики Кыргызстана Марс Сариев связывает решение Минобороны республики именно с сентябрьскими событиями в приграничном Баткенском районе. "Логика понятна. Во время конфликта с Таджикистаном с киргизской стороны погибло 62 человека. В этих условиях проведение на территории Кыргызстана учений с участием таджикских военных под названием "Нерушимое братство" может вызвать в нашей республике очень сильный социальный протест, – сказал Сариев газете ВЗГЛЯД. – Возможны эксцессы против таджикских военнослужащих. В этом отношении настроения в Кыргызстане очень агрессивны".



По мнению бишкекского политолога, по той же причине президент республики Садыр Жапаров не принял участие в неформальной встрече лидеров СНГ в Москве, главным событием на которой должно было стать празднование 70-летия Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Жапаров поздравил российского президента по телефону. Добавим, что в воскресенье стало известно о возможной встрече Владимира Путина с киргизским коллегой Жапаровым на следующей неделе в столице Казахстана Астане. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решение было принято в ходе телефонного разговора двух президентов.



"Но сидеть рядом с Рахмоном, когда того награждают орденом, совершенно неприемлемо – в условиях, когда между двумя членами ОДКБ, Кыргызстаном и Таджикистаном, фактически была война. Президент Жапаров очень потерял бы, если бы согласился на поездку, – подчеркивает Сариев. – Отмена учений ОДКБ в нашей республике было логичным шагом".



Иную версию решения киргизского Минобороны выдвинул первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. "Киргизия, как и некоторые другие страны, улавливает сигналы, идущие от Запада, с которым она не хочет ссориться, заметил Затулин в эфире радиостанции "Говорит Москва". С другой стороны, Киргизия, "как и все другие страны, но особенно страны СНГ", анализирует, насколько сильной себя проявляет Россия в ходе спецоперации на Украине, считает российский парламентарий.



"Поскольку с этим в последнее время не заладилось, целый ряд событий произошел: в августе, сентябре и сейчас в октябре, – заметил депутат Затулин. – Мне кажется, что в Киргизии сочли, что можно слегка дистанцироваться от России в этой ситуации. Это, конечно, не какой-то решающий шаг к какому-то разрыву, но это такая игра, которая идет во всем мире, чтобы не попасть под раздачу каких-либо западных санкций".



Как ранее отмечал бывший советник премьер-министра Киргизии, эксперт клуба "Валдай" Кубатбек Рахимов, весной этого года в некоторых республиканских СМИ и соцсетях начал подниматься вопрос о том, что Кыргызской Республике надо выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за того, что Россия попала под масштабные санкции стран Запада. Это при том, заметил эксперт, что в этом году Киргизия председательствует в органах ЕАЭС. Очевидно, что перспектива выхода из Евразийского союза опасна для республики, отмечал Рахимов – такой шаг приведет к резкому ужесточению условий пребывания киргизских мигрантов в России (на родину вернутся 200-300 тыс. недовольных граждан), будет свернута работа российских инвесторов и Российско-киргизского фонда развития, прекратится бюджетная поддержка со стороны Москвы и т. д.



По оценке экспертов, Бишкек не допускал откровенно недружественные шаги в отношении России. Пожалуй, можно отметить лишь апрельский запрет проката в Киргизии трех российских фильмов, посвященных событиям в Донбассе – по решению министра культуры республики Азамата Жаманкулова. "В связи с нынешней международной ситуацией, а также учитывая позицию нейтралитета Кыргызской Республики", – так объяснил чиновник это решение. Но 3 сентября Жаманкулов лишился министерского поста.



С другой стороны, к Киргизии, как и к другим государствам Средней Азии, продолжает проявлять повышенное внимание Запад. Так, в пятницу в Бишкек прибыла с визитом и. о. помощника госсекретаря США Элизабет Трюдо, которая до этого посетила Узбекистан. Как отмечает агентство Regnum, в планах чиновницы Госдепа встреча не только с киргизскими властями, но и с руководителями неправительственных организаций, прессы, с популярными блогерами и со студентами.



"Решение Минобороны Киргизии об отмене учений ОДКБ – это показатель эффективности той активности, которую Соединенные Штаты проявляют в отношении всех стран Центральной Азии.



Запад активизировал усилия после начала российской военной операции на Украине. В частности, готовятся новые соглашения с Киргизией по военному сотрудничеству с США. Аналогичные процессы происходят в Туркмении, в Узбекистане. В Таджикистане в августе прошли совместные с американцами учения", – сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Князев. Речь, напомним, идет о командно-штабных учениях Regional Cooperation – 2022, организованных Центральным командованием США совместно с Минобороны Таджикистана. "При этом Вашингтон работает и с киргизскими элитами", – добавил Князев.



"С другой стороны, отмена учений ОДКБ в Киргизии – это показатель сиюминутного подхода властей республики к данному вопросу, – заметил востоковед. – Локальный конфликт с Таджикистаном переносится на площадку ОДКБ, и на самом деле таким образом дискредитирует эту организацию. При том, что киргизская сторона, так же как и таджикская, неоднократно отказывалась от российских предложений об участии в урегулировании киргизско-таджикского конфликта и от предложений со стороны ОДКБ в том числе". Источник - vz.ru

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