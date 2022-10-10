Должна ли Москва делать ставку на Эр-Рияд? - НГ

19:19 10.10.2022 10.10.2022

В поисках эффективных механизмов развития энергодиалога с Саудовской Аравией

Станислав Жизнин Владимир Тимохов Энварбик Фазельянов

Об авторе: Станислав Захарович Жизнин – доктор экономических наук, профессор, президент Центра энергетической дипломатии и геополитики (ЦЭД). Энварбик Михайлович Фазельянов – кандидат экономических наук, чрезвычайный и полномочный посол, ведущий научный сотрудник ИЕ РАН, главный аналитик ЦЭД.Владимир Михайлович Тимохов – кандидат физико-математических наук, исполнительный директор ЦЭД.



Тэги: энергетика, энергетическая политика, рф, саудовская аравия, сотрудничество



энергетика, энергетическая политика, рф, саудовская аравия, сотрудничество За всю историю дипломатических отношений было два визита лидера России в Саудовскую Аравию (в 2007 и 2019 годах), что помогло серьезно углубить сотрудничество двух стран. Фото Sputnik/Reuters

В последние годы наблюдается существенное усиление геополитической турбулентности на глобальном и региональном уровнях, прежде всего в отношениях между РФ и США, что негативно влияет на ситуацию в мировой экономике, прежде всего в энергетике. Наступает период противостояния коллективного "демократического" Запада во главе с США и "недемократического" мира, в который входят РФ, КНР, Турция, Иран, многие страны Азии, Африки и Латинской Америки. Учитывая возросшее значение в этом процессе вопросов энергоснабжения и энергетической безопасности, усиливается роль энергетической дипломатии России, от успешных действий которой в немалой степени зависят экономические и геополитические позиции страны. Авторы статьи принимали активное участие в развитии отношений РФ – Саудовской Аравии, в том числе в энергетике.

Очевидно большое значение взаимовыгодного сотрудничества двух энергетических сверхдержав РФ и Саудовской Аравии для мирового энергоснабжения. Эр-Рияд играет важную роль не только в мировой энергетике, но и в международной финансово-экономической системе, а также в исламском мире, особенно среди арабских государств. Он ищет свое место в формирующемся многополярном мире, в первую очередь в треугольнике США–РФ–КНР. Очевидна позитивная динамика российско-саудовских отношений в энергетике и в политике в условиях антироссийских санкций. Ощущается востребованность в укреплении стратегического сотрудничества РФ – Саудовской Аравии на высоком уровне. Речь может идти о стратегическом диалоге, в том числе в энергетике. Для этого нужны эффективные механизмы, в которых значимую роль может сыграть Российско-Саудовский институт энергетического сотрудничества (РСИЭС). Проект его создания был поддержан руководством обеих стран в рамках саммита в Эр-Рияде в октябре 2019 года.



Особенности энергетической дипломатии Эр-Рияда



Саудовская Аравия занимает второе место по запасам нефти в мире. По различным оценкам, в том числе ВР, в конце 2021 года они составили 297,5 млрд т (17,2% в мире). Высокая рентабельность разработки месторождений КСА делает нефтяной сектор очень прибыльным. В 2021 году добыча нефти Саудовской Аравии составила около 500 млн т.(более 13% в мире), а объем экспорта достиг 350 млн т (почти 18% в мире).



Саудовская Аравия обладает пятыми по величине запасами природного газа в мире, составляющими около 9,2 млрд куб. м. Основная часть добываемого газа направляется на внутреннее потребление. Там планируют заменить нефть в производстве электроэнергии на природный газ и ВИЭ. Кроме того, намечено развитие инфраструктуры экспорта газа, в первую очередь СПГ.



По оценкам МВФ, в 2022 году ВВП Саудовской Аравии превысит 1 трлн долл. Суверенный фонд Саудовской Аравии – один из крупнейших в мире с совокупными активами более 450 млрд долл. Фонд инвестирует в различные проекты, в том числе в зеленые технологии.



По различным оценкам, саудовские нефтедолларовые авуары на счетах ведущих западных банков в 2021 году составляли 1,5–2 трлн долл. Около двух третей этих средств инвестированы в долгосрочные государственные и частные ценные бумаги и облигации США и других стран Запада. Кроме того, значительные средства частных компаний и организаций вложены в различные проекты в США и других странах.



Контролируемая государством нефтегазовая компания Saudi Aramco в мае 2022 года по рыночной капитализации стала самой дорогой компанией в мире. Ее рыночная стоимость в середине 2022 года превысила 2,43 трлн долл., а по ряду прогнозов может в ближайший период превысить 3 трлн.



В стране большое внимание уделяется развитию зеленой энергетики. Саудовцы подключились ко многим международным инициативам, связанным с климатической и экологической повесткой, а также альтернативной, в том числе водородной, энергетикой. Выделяются огромные средства на зеленый переход.



Развивается проект, по сути футуристический, – особая экономическая зона NEOM, в том числе "город будущего", который будет обеспечиваться электроэнергией за счет ВИЭ. Общая стоимость проекта оценивается в 1–1,2 трлн долл. Проект имеет важное экономическое и геополитическое значение.



Фактическим координатором саудовской энергетической политики является монарх, как глава королевского семейства, многочисленные члены которого имеют большие интересы в нефтяном бизнесе. Основную роль в энергетической политике страны, включая ее международные аспекты, играет Высший нефтяной совет во главе с королем. В совет входят руководители ряда министерств, включая МИД. Эта политика связана с использованием нефтяного потенциала не только для социально-экономического развития страны, но и для достижения важных внешнеполитических целей, включая содействие распространению в мире исламских духовных ценностей. Важно отметить, что Саудовская Аравия является центром мирового ислама. В частности, там находятся две основные святыни этой религии, расположенные в Мекке и Медине. К тому же в официальные обязанности короля Саудовской Аравии входит охрана и защита этих святынь. Все это оказывает существенное влияние на энергетическую дипломатию страны. Министерство энергетики играет ведущую роль в проведении внешней энергетической политики, основными целями которой является поддержка стабильных цен на нефть, а также сохранение нынешней доли нефти в мировом энергетическом потреблении и роли Саудовской Аравии на мировом нефтяном рынке. Кроме того, Эр-Рияд стремится стать мировым лидером по экспорту нефти, газа и водорода.



Основные задачи энергетической политики на внутреннем направлении связаны с поддержкой необходимого для обеспечения экспортных потребностей уровня нефтедобывающей промышленности, развития электроэнергетики, а также нефтехимической индустрии, в том числе в целях экспортной поставки продукции нефтехимии. В Саудовской Аравии разработана программа развития газовой отрасли, направленная на газификацию страны, а также выхода на международные газовые рынки. Эта программа, получившая название "Саудовская газовая инициатива", предполагает привлечение зарубежных компаний для реализации конкретных проектов. Важно отметить инициативы Эр-Рияда по регулированию газовых рынков, а также участию в наиболее важных международных программах и проектах зеленой энергетики, включая Водородный совет в Брюсселе, в который вошли ведущие компании из ряда стран.



Среди глобальных энергетических приоритетов можно выделить участие в мероприятиях G20, ОПЕК и ОПЕК+, Международного энергетического форума (МЭФ), штаб-квартира которого расположена в Эр-Рияде, Форума стран – экспортеров газа, Водородного совета, ООН. КСА стремится подключиться к деятельности БРИКС и ШОС.



Среди региональных и страновых приоритетов следует выделить ведущую роль Саудовской Аравии в деятельности ОПЕК, а также Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, что связано со стремлением Эр-Рияда быть лидером в регионе. Саудовская Аравия поддерживает традиционно тесные связи с США. Между ними действуют соглашения о военном сотрудничестве и координации внешнеполитической деятельности. В последнее время страна стремится уменьшить зависимость от США и пытается найти свое место в новом геополитическом и энергетическом раскладе в мире, в первую очередь развивая отношения с РФ и КНР. Поэтому не всегда соглашается с американской внешнеполитической линией, что сказывается на отношениях с США. Хотя между двумя странами происходит обмен правительственными делегациями, в последние годы переговоры чаще всего заканчивались бесплодно для США. Эр-Рияду не нравится назойливое вмешательство США во внутренние дела страны, включая попытки смены нынешнего режима, стремление США доминировать в мировой энергетике, в том числе в поставках нефти, а также угрозы в адрес руководства страны и Saudi Aramco. Эр-Рияд хочет вывести часть своих авуаров из США, а также уменьшить роль доллара в расчетах.



В Европе у саудовцев сложились особые отношения с Великобританией, что связано с важной ролью британских банков, компаний и нефтяной биржи. С ЕС намечались определенные рамки для энергетического взаимодействия, но в итоге не были сформированы. Определенные отношения сложились с Францией, Нидерландами и Грецией.



Важное место в энергетической дипломатии Эр-Рияда занимает сотрудничество с КНР. Китай покупает более 25% нефти всего экспорта из Саудовской Аравии, которая имеет там ряд НПЗ, а также активизировала операции на биржах в Шанхае и Гонконге. Ведутся переговоры с Пекином об установлении цены на продажу нефти в Китай в юанях.



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Газ превратил небольшое государство

Персидского залива в движущую силу рынка.

Фото с сайта www.nakilat.comОб энергетическом сотрудничестве

Оценивая интересы России в отношении энергетического сотрудничества с Саудовской Аравией, можно отметить прежде всего большие потенциальные возможности этой страны в области инвестирования в российский ТЭК. Кроме того, в рамках ОПЕК+ сформировалось взаимодействие по поддержанию стабильности и предсказуемости на мировых рынках нефти. Есть определенные перспективы по реализации ряда проектов на Аравийском полуострове. Отдельно также стоит отметить, что наметилось взаимопонимание по рынкам газа, а также по зеленой энергетике. Саудовские интересы в основном связаны с возможностью координации с РФ уровня добычи нефти с учетом поддержания разумно высокой цены на рынках. Очевидно определенное совпадение глобальных интересов двух энергетических супердержав, включая геополитику. Обе страны явно не устраивает однополярность современного мира, что не способствует решению глобальных проблем мировой энергетики. В этой связи отметим важное значение для развития двустороннего энергетического сотрудничества начиная с 1998 года, многочисленных встреч делегаций обеих стран в ходе сессий министерских конференций ОПЕК, в процессе создания МЭФ, а также других мероприятий, в которых принимали участие авторы данной статьи в качестве экспертов. Прошедшие годы показали, что РФ и Саудовская Аравия могут быть партнерами и союзниками, а не только соперниками, как это было принято считать. Важным с точки зрения не только двустороннего, но и международного взаимодействия является сотрудничество в рамках ОПЕК+. Достигнутый баланс спроса и предложения на рынке углеводородов показал эффективность данного тандема.



В 1994 году была создана межправительственная российско-саудовская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Важным этапом развития двусторонних политических и экономических отношений стал визит наследного принца Абдаллы ибн Абдельазиза Аль Сауда в Москву в сентябре 2003 года, во время которого состоялись его переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В соответствии с принятым по итогам визита совместным российско-саудовским заявлением "стороны договорились о необходимости координации и сотрудничества в нефтяной политике". В рамках этого визита было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области нефти и газа, в котором наши "энергетические отношения" были формализованы. Соглашение предусматривает проведение на постоянной основе двусторонних консультаций на официальном уровне, а также обмен информацией и аналитическими материалами с целью координации позиций и поддержания стабильности на мировых нефтяных рынках.



В октябре 2017 года состоялся первый государственный визит в Российскую Федерацию короля Саудовской Аравии. Об особом внимании к вопросам расширения и диверсификации энергетического сотрудничества можно судить по обсуждению вопроса об ускорении взаимодействия РФ и Эр-Рияда в рамках соглашения об ограничении добычи нефти между ОПЕК и 11 странами – не членами ОПЕК. Был подписан Меморандум исполнительной программы сотрудничества в области использования ядерной энергии в мирных целях, рассмотрено развитие кооперации в нефтехимической промышленности и нефтяной отрасли.



Государственный визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию и переговоры с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом в октябре 2019 года способствовали курсу на сближение двух энергетических гигантов, в частности было одобрено продолжение сделки ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть, которую инициировал наследный принц.



В 2015–2019 годах между Россией и Саудовской Аравией росли объемы торговли и количество совместных проектов. По данным РФПИ (в российскую экономику было привлечено 10 млрд долл. долгосрочного саудовского капитала), реализуется более 30 совместных проектов.



Во время переговоров в Эр-Рияде в октябре 2019 года Владимир Путин отметил, что Москва рассматривает российско-саудовскую координацию как необходимый элемент обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Король Саудовской Аравии, в свою очередь, подчеркнул, что Эр-Рияд ценит активную роль России в регионе и мире.



Обращает на себя внимание активное начало реализации достигнутых договоренностей, в частности появление ряда российских компаний в нефтегазовой отрасли Саудовской Аравии. ЛУКОЙЛ и Saudi Aramco образовали СП Луксар. Значительную активность проявляли другие российские компании.



Позитивные перспективы просматриваются в сфере ядерной энергетики в связи с возможным участием госкорпорации "Росатом" в строительстве АЭС в Саудовской Аравии. В марте с.г. стало известно, что инвестиционная компания Kingdom Holding Co, владельцем которой является принц Аль-Валид, инвестировала в ценные бумаги "Роснефти" (на 52 млн долл.), "Газпрома" (365 млн долл.) и ЛУКОЙЛа (109 млн долл.). Одним из перспективных направлений является научное сотрудничество, в частности создание Saudi Aramco и МГУ совместного Центра исследований в области нефти.



Механизмы партнерства



К настоящему времени основными формами энергетического сотрудничества являются саммиты, встречи на высоких и других уровнях, в том числе в рамках Межправкомиссии, ОПЕК+, МЭФ, G20 и т.д. Сложились хорошие личные отношения между руководителями РФ и Саудовской Аравии, а также Александром Новаком и саудовским министром энергетики принцем Абдулазизом ибн Салманом Аль Саудом. Постоянного механизма пока нет. На наш взгляд, назрел вопрос о создании механизма стратегического взаимодействия между РФ и Саудовской Аравией по геополитическим, финансово-экономическим, экологическим и другим вопросам. Важным элементом такого взаимодействия может стать формирование Энергетического диалога с участием руководителей отраслевых министерств, компаний и научных центров обеих стран в рамках специального соглашения, который можно было бы разработать на основе базового документа 2003 года.



Важным элементом стратегического диалога РФ – Саудовская Аравия может стать создание Российско-Саудовского института энергетического сотрудничества на основе подписанного в Эр-Рияде в рамках визита Владимира Путина в КСА 14 октября 2019 года Меморандума между МГИМО, МИЭП и Университетом нефти и полезных ископаемых им. Короля Фахда. Целесообразно подчеркнуть, что в ходе первого заседания Российско-Саудовского делового совета 14 октября 2019 года, проходившего под руководством президента РФ Владимира Путина и наследного принца Мохаммеда бин Салмана Абдулазиза Аль Сауда, глава РФ в своем выступлении позитивно оценил возможность создания такого института на базе МГИМО. В дальнейшем в конце 2019 – начале 2020 года были предприняты практические шаги по реализации данного проекта. Экспертами ЦЭД в координации с руководством МИЭП МГИМО был разработан проект концепции создания и деятельности РСИЭС, который может сформировать влиятельную международную площадку для обсуждения актуальных геополитических, экономических, финансовых, экологических и технологических проблем мировой энергетики. Однако, к сожалению, процесс приостановился в силу ряда обстоятельств, прежде всего из-за ковидных ограничений.



Заключение



1. Для активизации стратегического партнерства между РФ и Саудовской Аравией целесообразно изучить вопрос о создании постоянно действующего механизма по политическим, экономическим, климатическим, экологическим и энергетическим проблемам.



2. Важной составляющей такого партнерства может стать энергодиалог РФ – Саудовская Аравия с участием правительственных, законодательных, деловых, научно-экспертных кругов обеих стран.



3. Для формализации энергодиалога было бы целесообразно разработать специальное соглашение на основе базового документа 2003 года.



4. Необходимо активизировать взаимодействие в рамках ОПЕК+, в том числе по вопросам сотрудничества по регулированию газовых рынков, для чего целесообразно создание рабочей группы из представителей ОПЕК+ и ФСЭГ.



5. Целесообразно активизировать усилия в развитии Меморандума 2019 года по созданию РСИЭС, который может стать важным элементом в энергодиалоге РФ – Саудовская Аравия, а также влиятельной международной площадкой для обсуждения актуальных проблем мировой энергетики. Источник - НГ

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