Тяжело в бою - легко без учений. Почему Бишкек отменил маневры ОДКБ, - Къ

19:23 10.10.2022 ...

Киргизия отменила проведение на своей территории командно-штабных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2022". Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны Киргизии сообщили местные СМИ. Причиной эксперты называют недавний вооруженный конфликт на границе с Таджикистаном, из-за чего в Бишкеке не хотят принимать у себя таджикских военных и участвовать с ними в совместных учениях. При этом отмечается, что случившееся вряд ли повлияет на отношения между Бишкеком и Москвой, хотя отсутствие президента Киргизии Садыра Жапарова на состоявшемся в пятницу праздновании юбилея его российского коллеги Владимира Путина не прошло незамеченным.



Президент Киргизии Садыр Жапаров не приехал в Санкт-Петербург на неформальный саммит глав государств СНГ, приуроченный к 70-летию президента РФ Владимира Путина. А через два дня стало известно, что Киргизия отменяет запланированные на октябрь учения ОДКБ

Президент Киргизии Садыр Жапаров не приехал в Санкт-Петербург на неформальный саммит глав государств СНГ, приуроченный к 70-летию президента РФ Владимира Путина. А через два дня стало известно, что Киргизия отменяет запланированные на октябрь учения ОДКБ



Президент Киргизии Садыр Жапаров не приехал в Санкт-Петербург на неформальный саммит глав государств СНГ, приуроченный к 70-летию президента РФ Владимира Путина. А через два дня стало известно, что Киргизия отменяет запланированные на октябрь учения ОДКБ



В воскресенье киргизские СМИ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Киргизии сообщили об отмене учений ОДКБ "Нерушимое братство-2022" на территории своей страны. Планировалось, что мероприятие, которое проводится с 2012 года, пройдет с 10 по 14 октября на полигоне "Эдельвейс" и в нем примут участие миротворческие контингенты всех членов ОДКБ - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также наблюдатели от Узбекистана, Сербии, Сирии, Туркменистана и Монголии.



Информации о давно запланированных учениях нет и в календаре на сайте ОДКБ, при этом пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов в разговоре с "Ъ" сказал, что ничего не знает о решении Бишкека. "А где само сообщение об этом? Ссылка на кого идет? Конкретно на кого? Пришлите, пожалуйста, почитать хотя бы, что написано",- сказал он и повесил трубку.



Официальных заявлений и объяснений из Бишкека действительно в воскресенье не прозвучало, что вполне компенсировалось по другим каналам.



"Ясно, что без команды главнокомандующего, президента Садыра Жапарова, сами военные не могли бы пойти на такой кардинальный шаг",- сказал "Ъ" бывший вице-президент Киргизии Феликс Кулов. По его словам, причина отмены учений одна - отношения с Таджикистаном.



"В очередной приграничной войне погибли десятки молодых солдат, около 10 тыс. мирных жителей вынуждены были покинуть приграничные села, более 700 домов сожгли таджикские военнослужащие. В такой ситуации проводить совместные учения с ВС Таджикистана было неприемлемо. Да и само название "Нерушимое братство" звучит как минимум издевательски",- отметил он. Господин Кулов также подчеркнул, что решение, принятое Минобороны, "верное и поддерживается общественностью".



Напомним, что ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась в середине сентября. Обе стороны обвинили друг друга в провокациях. Перестрелки продолжались несколько дней. По итогам в Бишкеке сообщили о 63 погибших и 198 пострадавших, а в Душанбе - о 41 погибшем и 30 пострадавших. В итоге был подписан протокол о прекращении конфликта, но иллюзий, что ситуация стабилизировалось, ни у кого нет. Столкновения на киргизско-таджикской границе происходят с завидной регулярностью - свыше 150 случаев за последние 12 лет. Причиной вооруженных столкновений зачастую называют неделимитированную границу. Практически все они начинаются с инцидентов между местными жителями, при этом стороны не предъявляют друг другу требований ни по территории, ни по ресурсам, и, как урегулировать ситуацию раз и навсегда, мало кто понимает.



В то же время, несмотря на боестолкновения, диалог между двумя странами на высшем уровне до сих пор продолжался. Так, в разгар последнего конфликта президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, где обсудили ситуацию на границе.



Как министры стран ОДКБ обсудили в июне нестабильность в регионе и не решили, что с этим делать

Однако в последующие недели настроения в Киргизии явно поменялись. Господин Жапаров не приехал в минувшую пятницу в Санкт-Петербург, где проходил неформальный саммит глав государств СНГ, приуроченный к 70-летию президента РФ Владимира Путина. По словам пресс-секретаря президента Киргизии Эрбола Султанбаева, это решение принято "ввиду рабочего графика" Садыра Жапарова. Вместо личного общения киргизский и российский лидеры поговорили 7 октября по телефону. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в воскресенье в эфире телеканала "Россия 1", что президенты договорились встретиться в Астане, где 12–14 октября пройдут саммиты СНГ и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также заседание глав государств в формате "Россия - Центральная Азия". То есть в Москве всячески дают понять, что проблем в отношениях с Бишкеком не существует. Между тем определенная напряженность присутствует, и связана она опять же с Таджикистаном.



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На прошлой неделе Владимир Путин наградил Эмомали Рахмона российским орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за "большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Таджикистаном, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности". Событие было приурочено к юбилею президента Таджикистана и состоялось буквально за несколько дней до саммита в Санкт-Петербурге. Формулировка, сопровождавшая вручение ордена, вызвала возмущение в Бишкеке. Сразу после этого пресс-секретарь МИД Киргизии Чингиз Кустебаев написал на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), что действия руководства Таджикистана "подрывают мир и согласие между народами стран Центральной Азии". По его словам, награждение "вызывает обоснованное недоумение". А в субботу на странице в Facebook депутата киргизского парламента от правящей партии "Ата Журт Кыргызстан" ("Моя родина - Кыргызстан") Женишбека Токторбаева появилось обращение на русском языке к президенту Путину. "Причина моего обращения - сомнение, недоумение, смятение",- говорится в тексте, отсылающем к формулировке награждения Эмомали Рахмона российской медалью.



"Мы, Кыргызский народ, не можем понять, за что вы награждаете медалями агрессора после агрессивно вооруженных вторжений Таджикистана на Кыргызстан?" - продолжил депутат. По его словам, действия президента Путина "невольно создают впечатление о некой скрытой тайне между агрессором и вами".



На таком фоне отмена учений Бишкеком выглядит вполне закономерно. "После последних инцидентов в киргизском обществе наметился консенсус по поводу "таджикской агрессии", и любое неосторожное действие властей может привести к протестам. Жапаров это понимает, более того, старается выжать для себя из сложившейся ситуации политические бонусы, используя конфронтацию с Таджикистаном для роста своей популярности",- сказал "Ъ" эксперт Фонда Карнеги за международный мир Темур Умаров. Что касается самого факта отмены учений, то, по мнению эксперта, это никак не скажется ни на российско-киргизских отношениях, ни на ОДКБ. "Эта организация и без того испытывает множество трудностей. Тот факт, что почти все члены этой организации, кроме Казахстана, находятся в состоянии горячего или холодного конфликта с соседними странами, говорит сам за себя",- подчеркнул он.



Марианна Беленькая; Кабай Карабеков, Бишкек

Газета "Коммерсантъ" №187/П от 10.10.2022, стр. 6 Источник - Коммерсантъ

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