 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 10.10.2022
21:16  Узбекистан завоевал "бронзу" на Кубке мира по футболу среди ампутантов
20:42  Йеменцы (этнографические особенности), - П.Густерин
20:30  6 - за и 4 - против. Профильный комитет КырПарламента едва одобрил новый договор о границах с Узбекистаном
19:54  Экс-депутат Жуматай Алиев вновь выдвинут кандидатом в президенты Казахстана
19:25  Шире килт. Провальный месяц правления Лиз Трасс вдохновил шотландских сепаров, - А.Забродин
19:23  Тяжело в бою - легко без учений. Почему Бишкек отменил маневры ОДКБ, - Къ
19:19  Должна ли Москва делать ставку на Эр-Рияд? - НГ

19:14  Почему Киргизия отказалась от "Нерушимого братства" ОДКБ? - "Взгляд"
19:10  ОПЕК+ ставит на победу республиканцев в США, - Глеб Простаков
15:05  Глава киберполиции Украины полковник Заскока погиб от рос-ракеты в Киеве
14:00  Голливудские звезды стали рабами политкорректности, - Федерико Рампини
13:57  Asia Times: Китай нагоняет США в разработке истребителя шестого поколения
12:53  Похабень и богомоловщина. А в "культурной" Ru-тусовочке все по-прежнему, - Алексей Иванов
12:48  Новый КНБ в "Новом Казахстане", - М.Крамаренко
12:05  Полный дебилизм. В КырПарламенте возмущены некомпетентностью собственных министров
11:54  МИД Таджикистана обновил данные по погибшим в Баткене (59). А потом убрал эту информацию с сайта
10:57  "Рассмотрение вопроса кыргызско-узбекской границы проходит незаконно", - депутат Мадумаров
10:14  Грядет новая макроэкономическая эра. Будет тяжело, - The Economist
09:37  Талибы "обратили вспять" десятилетний экономический рост в Афганистане, - ООН
07:40  Садыр Жапаров: "Мы не предатели, отдавшие Каркыру и Торт-Кочо"
07:29  Прикрываясь Кораном… Как религия способствует деградации казахстанской семьи, - Сауле Исабаева
07:25  Киргизия идет на разрыв связей с Россией. Жапаров устроил демарш против Москвы и Душанбе, - Виктория Панфилова
07:21  Газа нет - и во всей Европе может грохнуться мобильная связь, - Тайлер Дерден
07:16  Командующий укр-армией Залужный носит женский браслет с фашистской свастикой
03:58  Статистика по Марку Твену. Экономика РФ не понесла катастрофического ущерба от событий 22-го года
01:14  ОПЕК+ отомстил за "Северные потоки"..., - А.Комраков
00:47  Ас-Садр еще себя покажет. Конфликт между политическими силами в Ираке не исчерпан, а лишь отложен, - А.Веселов
00:32  На кой Казахстану возрожденный Конституционный суд, - Д.Найман
00:25  Кырпрез Жапаров крайне невразумительно объяснил зачем его друг секретарь Совбеза Ташиев притащил в парламент 2 ящика с автоматами
00:24  Как восстановить позиции после провала Байдена с Саудовской Аравией, - Washington Post
Воскресенье, 09.10.2022
20:31  Теннис. Победителем турнира Astana Open стал Новак Джокович (Сербия)
20:13  США готовятся к ядерной провокации, - И.Шишкин
19:58  "Казахстану нужна гораздо более активная казахизация северных регионов". - А.Касенгали
17:19  Почему Китай не боится падения юаня
16:31  Кыргызстан не гнушается откровенной подлостью, используя площадку международных организаций против Таджикистана, - М.Шевцов
13:57  Центральная Азия между Светом и Тьмой, - Булат Султанов
13:37  Кто кого. Кырпрез Жапаров грозит жестко подавить Кемпир-Абадское восстание
13:27  Соглашение между Кыргызстаном и Узбекистаном по границе экстренно вносится в ЖК
11:52  В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за наплыва мигрантов
11:44  На всех обиженный Кыргызстан отменил проведение военных учений Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2022"
10:26  Игры на рынке энергоносителей не отменят зиму, - А.Кренгель
09:33  Путин и Мухаммед ибн Салман над нами смеются, - New York Times
09:21  Китай вывел на орбиту обсерваторию для наблюдения за Солнцем
08:50  Пакистанские пуштуны призвали Исламабад к нейтралитету, - НГ
00:58  Молчание политкорректных ягнят. Запад уже прошел точку невозврата? - А.Фурсов
00:51  Геостратегический взгляд на будущее Средней Азии, - Андрей Школьников
00:46  Возвращение Новороссии открывает новую эпоху мировой истории, - Сергей Иванов
00:44  Что газовый кризис сделает с Европой этой зимой? - Al Jazeera
00:30  Английская двухходовка: как не попасть в ловушку войны на истощение и ультиматума? - Семен Городецкий
Суббота, 08.10.2022
20:14  Новым главкомом Росармии в Украине назначен генерал "Суровый", долго служивший в Таджикистане
19:49  Бразилия выбирает надежду, - Сергей Кожемякин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Тяжело в бою - легко без учений. Почему Бишкек отменил маневры ОДКБ, - Къ
19:23 10.10.2022

...
Киргизия отменила проведение на своей территории командно-штабных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2022". Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны Киргизии сообщили местные СМИ. Причиной эксперты называют недавний вооруженный конфликт на границе с Таджикистаном, из-за чего в Бишкеке не хотят принимать у себя таджикских военных и участвовать с ними в совместных учениях. При этом отмечается, что случившееся вряд ли повлияет на отношения между Бишкеком и Москвой, хотя отсутствие президента Киргизии Садыра Жапарова на состоявшемся в пятницу праздновании юбилея его российского коллеги Владимира Путина не прошло незамеченным.

Президент Киргизии Садыр Жапаров не приехал в Санкт-Петербург на неформальный саммит глав государств СНГ, приуроченный к 70-летию президента РФ Владимира Путина. А через два дня стало известно, что Киргизия отменяет запланированные на октябрь учения ОДКБ
Президент Киргизии Садыр Жапаров не приехал в Санкт-Петербург на неформальный саммит глав государств СНГ, приуроченный к 70-летию президента РФ Владимира Путина. А через два дня стало известно, что Киргизия отменяет запланированные на октябрь учения ОДКБ

Президент Киргизии Садыр Жапаров не приехал в Санкт-Петербург на неформальный саммит глав государств СНГ, приуроченный к 70-летию президента РФ Владимира Путина. А через два дня стало известно, что Киргизия отменяет запланированные на октябрь учения ОДКБ

В воскресенье киргизские СМИ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Киргизии сообщили об отмене учений ОДКБ "Нерушимое братство-2022" на территории своей страны. Планировалось, что мероприятие, которое проводится с 2012 года, пройдет с 10 по 14 октября на полигоне "Эдельвейс" и в нем примут участие миротворческие контингенты всех членов ОДКБ - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также наблюдатели от Узбекистана, Сербии, Сирии, Туркменистана и Монголии.

Информации о давно запланированных учениях нет и в календаре на сайте ОДКБ, при этом пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов в разговоре с "Ъ" сказал, что ничего не знает о решении Бишкека. "А где само сообщение об этом? Ссылка на кого идет? Конкретно на кого? Пришлите, пожалуйста, почитать хотя бы, что написано",- сказал он и повесил трубку.

Официальных заявлений и объяснений из Бишкека действительно в воскресенье не прозвучало, что вполне компенсировалось по другим каналам.

"Ясно, что без команды главнокомандующего, президента Садыра Жапарова, сами военные не могли бы пойти на такой кардинальный шаг",- сказал "Ъ" бывший вице-президент Киргизии Феликс Кулов. По его словам, причина отмены учений одна - отношения с Таджикистаном.

"В очередной приграничной войне погибли десятки молодых солдат, около 10 тыс. мирных жителей вынуждены были покинуть приграничные села, более 700 домов сожгли таджикские военнослужащие. В такой ситуации проводить совместные учения с ВС Таджикистана было неприемлемо. Да и само название "Нерушимое братство" звучит как минимум издевательски",- отметил он. Господин Кулов также подчеркнул, что решение, принятое Минобороны, "верное и поддерживается общественностью".

Напомним, что ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась в середине сентября. Обе стороны обвинили друг друга в провокациях. Перестрелки продолжались несколько дней. По итогам в Бишкеке сообщили о 63 погибших и 198 пострадавших, а в Душанбе - о 41 погибшем и 30 пострадавших. В итоге был подписан протокол о прекращении конфликта, но иллюзий, что ситуация стабилизировалось, ни у кого нет. Столкновения на киргизско-таджикской границе происходят с завидной регулярностью - свыше 150 случаев за последние 12 лет. Причиной вооруженных столкновений зачастую называют неделимитированную границу. Практически все они начинаются с инцидентов между местными жителями, при этом стороны не предъявляют друг другу требований ни по территории, ни по ресурсам, и, как урегулировать ситуацию раз и навсегда, мало кто понимает.

В то же время, несмотря на боестолкновения, диалог между двумя странами на высшем уровне до сих пор продолжался. Так, в разгар последнего конфликта президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, где обсудили ситуацию на границе.

Как министры стран ОДКБ обсудили в июне нестабильность в регионе и не решили, что с этим делать
Однако в последующие недели настроения в Киргизии явно поменялись. Господин Жапаров не приехал в минувшую пятницу в Санкт-Петербург, где проходил неформальный саммит глав государств СНГ, приуроченный к 70-летию президента РФ Владимира Путина. По словам пресс-секретаря президента Киргизии Эрбола Султанбаева, это решение принято "ввиду рабочего графика" Садыра Жапарова. Вместо личного общения киргизский и российский лидеры поговорили 7 октября по телефону. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в воскресенье в эфире телеканала "Россия 1", что президенты договорились встретиться в Астане, где 12–14 октября пройдут саммиты СНГ и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также заседание глав государств в формате "Россия - Центральная Азия". То есть в Москве всячески дают понять, что проблем в отношениях с Бишкеком не существует. Между тем определенная напряженность присутствует, и связана она опять же с Таджикистаном.

Реклама - продолжение ниже

На прошлой неделе Владимир Путин наградил Эмомали Рахмона российским орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за "большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Таджикистаном, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности". Событие было приурочено к юбилею президента Таджикистана и состоялось буквально за несколько дней до саммита в Санкт-Петербурге. Формулировка, сопровождавшая вручение ордена, вызвала возмущение в Бишкеке. Сразу после этого пресс-секретарь МИД Киргизии Чингиз Кустебаев написал на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), что действия руководства Таджикистана "подрывают мир и согласие между народами стран Центральной Азии". По его словам, награждение "вызывает обоснованное недоумение". А в субботу на странице в Facebook депутата киргизского парламента от правящей партии "Ата Журт Кыргызстан" ("Моя родина - Кыргызстан") Женишбека Токторбаева появилось обращение на русском языке к президенту Путину. "Причина моего обращения - сомнение, недоумение, смятение",- говорится в тексте, отсылающем к формулировке награждения Эмомали Рахмона российской медалью.

"Мы, Кыргызский народ, не можем понять, за что вы награждаете медалями агрессора после агрессивно вооруженных вторжений Таджикистана на Кыргызстан?" - продолжил депутат. По его словам, действия президента Путина "невольно создают впечатление о некой скрытой тайне между агрессором и вами".

На таком фоне отмена учений Бишкеком выглядит вполне закономерно. "После последних инцидентов в киргизском обществе наметился консенсус по поводу "таджикской агрессии", и любое неосторожное действие властей может привести к протестам. Жапаров это понимает, более того, старается выжать для себя из сложившейся ситуации политические бонусы, используя конфронтацию с Таджикистаном для роста своей популярности",- сказал "Ъ" эксперт Фонда Карнеги за международный мир Темур Умаров. Что касается самого факта отмены учений, то, по мнению эксперта, это никак не скажется ни на российско-киргизских отношениях, ни на ОДКБ. "Эта организация и без того испытывает множество трудностей. Тот факт, что почти все члены этой организации, кроме Казахстана, находятся в состоянии горячего или холодного конфликта с соседними странами, говорит сам за себя",- подчеркнул он.

Марианна Беленькая; Кабай Карабеков, Бишкек
Газета "Коммерсантъ" №187/П от 10.10.2022, стр. 6

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665418980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В повестке Мажилиса законопроект о цифровых активах – I чтение
- Правительство РК утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики
- "Сейчас самое подходящее время": Алихан Смаилов поручил оперативно заполнить овощехранилища
- Состоялось заключительное заседание Комиссии по присуждению Государственной премии в области литературы и искусства имени Абая
- О справедливости
- Сообщения ЦИК
- Кадровые перестановки
- Прикрываясь Кораном…
- О заседании Антитеррористического центра Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  