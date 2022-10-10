Экс-депутат Жуматай Алиев вновь выдвинут кандидатом в президенты Казахстана

19:54 10.10.2022

Казахстану нельзя без ЕАЭСКазахстану нельзя без ЕАЭС

10.10.2022



Жуматай Алиев выдвинут в качестве кандидата в президенты Казахстана, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).



Как сообщили в Центризбиркоме в понедельник, 10 октября в ЦИК были представлены следующие документы Жуматая Алиева о его выдвижении кандидатом в президенты общественным объединением "Халық демографиясы":



Выписка из протокола заседания высшего органа общественного объединения "Халық демографиясы" о выдвижении в президенты Республики Казахстан;

Заявление Алиева Ж. о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных;

Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет ЦИК;

Копия документа, удостоверяющего личность;

Копии дипломов о высшем образовании.

Алиев с января 2012 года по январь 2016 года был депутатом мажилиса, до этого в разные годы работал заведующим секретариатом Ассамблеи народа Казахстана и заместителем председателя ассамблеи.



Алиев уже выдвигал свою кандидатуру на пост президента Казахстана на выборах в 2019 году.