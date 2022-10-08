6 - за и 4 - против. Профильный комитет КырПарламента едва одобрил новый договор о границах с Узбекистаном

20:30 10.10.2022

6 членов Комитета Жогорку Кенеша по международным делам 10 октября проголосовали за согласование проекта Соглашения по делимитации и демаркации границ с Узбекистаном, внесенного на согласование, сообщил журналистам глава комитета Чингиз Айдарбеков ("Альянс").



Депутат сообщил, что против проголосовали 4 члена комитета. Сам Айдарбеков проголосовал против, Айбека Осмонова (Ошский округ) не было в связи с болезнью, также не было Улана Бакасова (Нарынский округ).



Комитет дал свое согласие по этому вопросу, добавил он.



"Никто несколько раз не переголосовывал, мы действовали в рамках регламента", - прокомментировал слова представителя президента и Кабмина в ЖК Абытова Айдарбеков.



Всего в состав Комитета ЖК по международным делам входят депутаты:



Чингиз Айдарбеков ("Альянс") - председатель комитета,

Чолпон Султанбекова ("Ишеним") - зампредседателя комитета,

Лейла Лурова - зампредседателя комитета,

Айбек Осмонов (Ошский округ) - зампредседателя комитета,

Нурланбек Азыгалиев (Жайылский округ),

Нилуфар Алимжанова ("Альянс"),

Шайлообек Атазов (Свердловский округ),

Ырысбек Атажанов (Кадамжайский округ),

Улан Бакасов (Нарынский округ),

Нуржигит Кадырбеков ("Ыйман Нуру"),

Эрулан Кокулов ("Ынтымак"),

Адахан Мадумаров ("Бүтүн Кыргызстан"),

Жылдыз Таалайбек кызы ("Ишеним"),

Миргул Темирбаева ("Ишеним"),

Нурланбек Шакиев ("Ата-Журт Кыргызстан").

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал, какие участки перешли Кыргызстану по итогам работы комиссии по делимитации кыргызско-узбекской границы.



Как сказал Ташиев, Кыргызстану перешли:



- Гавасай - 12 949 га,



- Кок-Серек - 105 га,



- Баястан - 212 га,



- Ункар-Тоо - 35 га,



- Ак-Таш - 100 га,



- Кара-Белес - 25 га.



Кроме того, начало Шариханского канала 19,5 га принадлежит Узбекистану, остальные 19,5 га принадлежат Узгенскому району Кыргызстана.



Кроме того, 1000 га разделили по 500 га между Сузакским и Узгенским районами - они принадлежат Кыргызстану.



По данным Ташиева, Кыргызстану в 1965 году перешел участок в 4127 га, в который входят села Кок-Серек Ала-Букинского района, Кашка-Суу Аксыйского района, Шамалды-Сай Ноокенского района, Найман Араванского района, села Кок-Талаа и Кылдырак Кадамжайского района.



Орто-Токойское водохранилище в 1009,5 га полностью контролирует Кыргызстан, отметил глава ГКНБ.



По словам Ташиева, Кыргызстану перешли в итоге 19 699 га земли. "За Узбекистаном остается территория воды Кемпир-Абадского водохранилища - 4485 га. Но контролировать воду будет совместное учреждение из 8 человек: 4 из Кыргызстана, 4 из Узбекистана. Кыргызы могут свободно пользоваться водой", - сказал Ташиев.



Позже депутат Мирлан Самыйкожо (Кочкорский округ) спросил Камчыбека Ташиева: "Получается, 4 485 га под водой в Кемпир-Абадском водохранилище переходят Узбекистану, а 19 849 га - Кыргызстану, правда?". Ташиев ответил положительно.

Подробнее: kg.akipress.org/news:1810014?f=cp