Узбекистан завоевал "бронзу" на Кубке мира по футболу среди ампутантов

21:16 10.10.2022

Медальный зачет стран за 1984−2022 годы.



Сборная Узбекистана по футболу среди ампутантов победила команду Гаити и заняла третье место на Кубке мира. Это седьмая медаль национальной команды в истории турнира.



Сборная Узбекистана заняла третье место на Кубке мира по футболу среди ампутантов. В матче за "бронзу" турнира в Стамбуле 9 октября узбекистанцы победили сборную Гаити со счетом 4:2.



Голы за национальную команду забили Кудрат Худойкулов (14') и Азиз Абдурахмонов (17', 48', 49'), оформивший хет-трик.







Узбекистан вышел на первом месте из группы Е, одолев команды Польши (3:1), Испании (3:0) и проиграв Танзании (0:2). В 1/8 финала национальная сборная победила Колумбию (4:1), в четвертьфинале - Италию (5:1), но в полуфинале уступила будущему чемпиону Кубка - Турции (0:1).



Всего в истории Кубка мира национальная команда завоевала семь медалей: три золотые (2007, 2010, 2012), одну серебряную (1998) и три бронзовые (1991, 2002, 2022) медали.



Сборная возвратится в Узбекистан 10 октября в 19:00.