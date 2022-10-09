Мигрантов не будут депортировать из России за отказ от мобилизации, - посольство РФ в Узбекистане

00:00 11.10.2022

Узбекских мигрантов не будут депортировать из России за отказ от частичной мобилизации, так как они и любые другие иностранные граждане не попадают под действие этой нормы, сообщает посольство РФ в Узбекистане.



"Распространяющиеся в Интернете слухи об обязательном призыве на военную службу в Российской Федерации иностранных граждан, включая трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, не соответствуют действительности", – подчеркнули в посольстве РФ в Узбекистане.



По данным дипведомства, "ссылаясь на фальшивый приказ МВД России, злоумышленники тиражируют фейковые новости о том, что частичной мобилизации подлежат временно пребывающие в России граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана". В случае отказа заключить контракт им, якобы, грозит аннулирование разрешения на работу и депортация.



"Призываем граждан Узбекистана, находящихся в России, не поддаваться различным провокациям и ориентироваться только на официальную информацию", – подчеркнули в российском посольстве.