Le Figaro: наступление зимы сыграет на руку России, а не Украине

00:05 11.10.2022 Le Figaro

Франция



Украина: какой армии выгодна зима?



Наступление зимы не положит конец военным действиям на Украине, но затруднит проведение маневров обеими сторонами, пишет Le Figaro. Однако польза для России очевидна, считают французские эксперты. Холодная погода поможет сдержать "контрнаступление" украинцев.



Четыре раза наступление зимы помогало России. Сначала в борьбе против монголов, затем против шведов, французов и, наконец, против немцев. Сможет ли зима помочь России в очередной раз? На Украине зимние морозы могут достигать −30° и, естественно, серьезно усложнять боевые действия. "Зима не положит конец боевым действиям, история показывает, что в этих местах наступательные действия не прекращались и в зимний период. Зима лишь усложняла военные действия", - отмечает Йоханн Мишель, сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS).



Еще до прихода зимы из-за распутицы и осенних дождей коммуникационные и логистические пути утонут в грязи. Повсеместная распутица "осложняет длительные операции", добавляет эксперт, "даже если она не препятствует наступательным действиям". Эффектное контрнаступление украинских войск, включавшее столь разрекламированное отвоевание части Харьковской области, вряд ли будет возможным в преддверии зимы. Известно: зимой фронт остается подвижным подвижным, но крупные наступления становятся редкостью", - продолжает Тибо Фуйе, сотрудник Фонда стратегических исследований (FRS).



Россия ждет подкрепление



Для России, которая с начала сентября терпит тактические неудачи, зимнее затишье и возможность стабилизации фронта были бы выгодны. Тем более, что к тому времени закончится подготовка 300 тысяч мобилизованных. Они сменят военных, воюющих на фронте уже семь месяцев. Таким образом, профессиональная армия возложит некоторые тыловые задачи на резервистов, а сама будет действовать на передовой. Более точной информации об использовании мобилизованных мужчин не поступало. Они также могут войти в состав уже существующих подразделений, чтобы компенсировать потери, но мгновенного улучшения обстановки для россиян ждать не стоит. "Мобилизованным нужно еще улучшать свои навыки", - уточняет Тибо Фуйе. Поэтому очень маловероятно, что российская армия предпримет новое наступление зимой. Скорее всего она попытается сохранить свои силы к весне.



Стратегически "Россия хочет избежать потери недавно аннексированных территорий, хотя население начинает понимать, что военные действия идут не так, как планировалось", - уточняет Йоханн Мишель. Еще одна неудача, скажем, в Херсоне, крупнейшем занятом русскими городе и ключевой точке на пути к Крыму, очевидно, может негативно повлияет на политическую власть. "Если Херсон падет, я не знаю, Путину будет сложнее остаться у власти", - сказал "Фигаро" генерал Франсуа Шованси.



А Украина хочет использовать свой прорыв в Харькове и вернуть Херсон как можно быстрее до наступления зимы. "Даже если там зима не такая холодная и долгая, как в России, - поясняет Тибо Фуйе, - Украинцы разрабатывали свои планы месяцами, они добились многих успехов и вернули себе инициативу. Киев будет стремиться отвоевать как можно больше территории до того, как зима осложнит боевые действия". Украинская армия также получит новую помощь США в размере 625 миллионов долларов. "Новые французские пушки „Сезар" или реактивные системы залпового огня Himars („Хаймэрс") не были бы лишними для расширения диапазона возможностей", - добавляет Тибо Фуйе.



Логистика подвергнется суровому испытанию зимой



Эдуард Жолли, сотрудник Института стратегических исследований Военной школы и специалист по теории вооруженных конфликтов, напоминает, что "морозы или изменение местности могут и помочь, и помешать стратегу. Тот, кто пользуется преимуществами местности, может быть неприятно удивлен, особенно зимой". Два примера из истории: "Наступление Гитлера в 1941 году было возможно из-за промерзания земли, немецкие танки могли маневрировать, даже находясь вне дорог и шоссе. С другой стороны, во время „зимней войны" между СССР и Финляндией холодная зима 1939-1940 гг. благоприятствовала стороне, стоящей в обороне". Поэтому, если погода позволит, Украина может продолжить наступление, хотя и более медленными темпами, чем в последние недели.



"Помимо осложнения боевых действий, мороз и холод усложняют еще и материально-техническое снабжение, приводя к преждевременному износу оборудования, нанося удар по моральному духу солдат", - объясняет Тибо Фуйе. На самом деле, солдаты Империи Наполеона и Вермахта прошли через это горький опыт. Теперь и в Европе знают, что в этих местах к наступлению зимы нужно запастись подходящим снаряжением: теплой одеждой, отопительным оборудованием, запчастями... "То есть зима оказывает пагубное влияние на технику, которая будет ломаться чаще, причем это касается и электронных устройств. Бронетранспортеры также хуже заводятся и двигаются с большими трудностями", - отмечает Йоханн Мишель. "С приходом зимы увеличиваются проблемы, не связанные с боевыми действиями. Логистические потоки приобретают особое значение, и в этом смысле взрыв на Крымском мосту - серьезный психологический удар", - говорит Эдуар Жолли.



Более того, с наступлением зимы многочисленные деревья и кустарники теряют листву, обнажая камуфляж многих подразделений. Тем не менее, заморозки могут облегчить пересечение некоторых более или менее крупных водоемов и, следовательно, проникновение в зону врага.



Важность помощи союзников



Старый генерал Шованси придает союзникам огромное значение: "Помимо российского противника, для украинцев главная опасность не в лютом холоде и не в морозе, а в прекращении помощи Запада. В США некоторые опросы показывают, что не все согласны с продолжением поддержки. В Европе экономические и энергетические проблемы могут также повлиять на оказание помощи. Чтобы получать еще больше нужных ей смертоносных грузов, Украина должна показать, что ее победы зависят от поставок оружия", - поясняет генерал Шованси. Киев внимательно следит за тем, как Запад противостоит энергетическим и инфляционным проблемам. "Зима сыграет на психологическом факторе войны и может негативно сказаться на поддержке людей, участвующих в конфликте", - предупреждает Эдуард Жолли.



Если до сих пор европейцы сохраняли постоянство в оказании помощи Украине посредством поставок оружия и экономических санкций против России, то сегодня некоторые опасаются, что ситуация изменится на фоне проблем с энергоносителями у самой Европы этой зимой. "Я знаю, что русские на это надеются. Но не думаю, что дискурс европейцев идет в этом направлении, как раз наоборот", - уверяет Тибо Фуйе. "И потом, это вопрос политического выбора", - отмечает Йоханн Мишель, который напоминает, что "политики в ЕС всегда переоценивали восприимчивость своих граждан к потерям". "Если понятно разъяснить немцам цель их самопожертвования, они отнесутся с пониманием с любыми трудностями, которые вы им навяжете", - заключает он.



Комментарии читателей:



biton2

Эти непререкаемые знатоки глупостей вешают нам много лапши на уши... Тем не менее, почему никто не замечает, что, по словам Путина, Запорожье является территорией России? Он что, добросовестно разрушает эту территорию, убивая мирных жителей, которые, по его мнению, являются его соотечественниками? Странный вывод! Нам дурят голову со всех сторон, это характерно не только для этого конфликта. Слава Богу, еще есть настоящие эксперты, которые объясняют нам ситуацию.



MAXIVE

Давайте, Запад и Восток, пожмите друг другу руки, найдите точки соприкосновения и больше не будем поминать старое!



dutch

Стоит русским перекрыть газ в тридцатиградусный мороз, как моральный дух простых украинцев и военных падет... Думаю, преимущество будет за русскими, которые обороняются. Им удастся сплотиться.



ChristianLéonToussaint

Давайте будем честны: у нас нет особой привязанности ни к одному из двух славянских политических противников: ни к Украине, ни к России. Обе эти страны стараются быть нашими друзьями. Так давайте же пожелаем всем долгого зимнего отдыха. Тогда и Европа немного подумает о своих гражданах и обо всех тех, кто бежал от этой братоубийственной войны. Желаем очень долгой и суровой зимы, а также конструктивных идей западным и российским лидерам, а заодно и всей Православной Церкви и ее чадам.



Fabien07

К сожалению, конфликт наверняка продлится несколько зим. Обе армии будут усилены и смогут долго воевать друг с другом. В итоге проиграют все, в первую очередь гражданское население Украины, которое будет страдать от недостатка тепла, медикаментов, продуктов и подвергаться обстрелам со стороны русских. Украинцы вернули около 7000 квадратных метров территории за два месяца благоприятного наступления. Но у нас не говорят, что им предстоит вернуть еще около 70 000. А потом еще Крым, да и то при условии, что русские будут отступать. Мы видим, что взаимное истребление будет продолжаться. Только изменение позиции с одной или другой стороны может изменить ситуацию и быстрее положить конец этому конфликту.



Nom_de_plume

Этот конфликт, который ни к чему не ведет. Почему же он не может закончиться здесь и сейчас? Он стал ничем иным, как дурным фарсом. Я понимаю, что никто из сторон не хочет разом покончить с этим ужасом с нулевыми приобретениями после стольких смертей и разрушений. Но разум должен возобладать... В наши дни планета заслуживает лучшего.



Амори Кутансе Первенкьер (Amaury Coutansais Pervinquière) Источник - ИноСМИ

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