 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Коллективное руководство Китая ушло в прошлое. Партия решила, что в пору испытаний стране нужен сильный руководитель, - НГ
00:22 11.10.2022

10.10.2022

Владимир Скосырев

За рубежом все чаще говорят о частичном возвращении Китая во времена Мао, дополненные антиковидными ограничениями.
Подготовка к ХХ съезду КПК вступила в финальную фазу. Примерно 370 членов и кандидатов в члены ЦК обсуждают проект доклада генсека Си Цзиньпина, изменения в уставе партии, также будет заслушан отчет о деятельности комиссии по проверке дисциплины, которая занималась борьбой с коррупцией. Как отмечают наблюдатели, переизбрание Си на новый пятилетний срок практически гарантировано. Он сформирует новую команду управленцев. Предметом догадок остается вопрос, будет ли обозначен преемник лидера и как сложится судьба премьер-министра Ли Кэцяна, которому в силу неформального возрастного ценза, возможно, предложат новую должность.

Центральный орган партии газета "Жэньминь жибао" на фоне этого закрытого совещания опубликовала статью итальянского философа Филиппо Миньини, который анализирует книги Си Цзиньпина о государственном управлении и указывает на его неразрывную связь с массами. Для тех читателей "НГ", которые помнят, чем кормила пропаганда советских людей при Леониде Брежневе и его преемниках, это выглядит как знакомая песня. Но разница, как подчеркивает итальянец, состоит в том, что китайский вождь вывел из нищеты более 700 млн сельчан, добился успешных результатов в развитии.

То есть генсек может предъявить массам конкретные результаты своей работы. Факт в том, что уровень доходов среднего жителя государства с 1,4 млрд человек населения сопоставим теперь со средним доходом россиянина или гражданина другой небогатой европейской страны. На этом основывается легитимность Коммунистической партии. Но сам Си еще в 2012 году, только заступая на стезю лидера, предупреждал, что партия может рухнуть, как КПСС, если она не одолеет коррупцию и не будет вычищать из своих рядов диссидентов и любой колеблющийся элемент.

Отсюда ясно, почему пленум заслушает отчет комиссии по проверке дисциплины. Как передало агентство Reuters, за время правления Си было подвергнуто расследованию 4,7 млн чиновников. Среди них был и Бо Силай, довольно популярный глава партии в мегаполисе Чунцин, и другие кадры высшего звена. А в 2020 году прошли чистки в аппарате Министерства общественной безопасности. Смертные приговоры, впоследствии замененные на длительные сроки, получили бывшие крупные деятели этого министерства, министр юстиции, начальники полиции громадных городов. Причем им вменялись не просто взятки, но и попытки сформировать "клику", то есть затеять интригу, подрывающую единство партии.

Конечно, все, что касается кадровых перестановок и подковерных схваток за власть, – это тайна за семью печатями. Еще на предыдущем XIX съезде было покончено с процессом выборов 25 членов политбюро членами ЦК. Теперь все важнейшие кадровые назначения обговариваются перед съездом в ходе личных бесед, обычно в присутствии генсека. При предшественниках Си – Ху Цзиньтао и Цзян Цзэмине руководство страны носило более коллективный характер, допускалась большая степень разделения функций партии и государства. Но теперь идеологические работники говорят, что это разделение было искусственным.

Зарубежные китаеведы признают, что последние два года для Си выдались чрезвычайно сложными. Вспыхнула эпидемия, затормозившая экономический рост, обострилась торговая и идеологическая схватка с США, которая временами грозит перерасти в настоящий конфликт. По сведениям гонконгской газеты South China Morning Post, не только представители крупного бизнеса, но и некоторые чиновники недовольны той моральной поддержкой, которую Си оказал президенту РФ Владимиру Путину, подписав в феврале с ним совместное заявление о том, что российско-китайская дружба не имеет границ. В результате китайскому МИДу приходится снова и снова напоминать, что Китай не участник конфликта в Украине. Тем не менее Си сумел консолидировать свою власть.

Китайские крупные предприниматели и банкиры с большой охотой готовы занять ниши в российском бизнесе, открывшиеся после ухода западных фирм, но действуют осторожно, опасаясь попасть под вторичные санкции США и Евросоюза.

К тому же перед эпохальным событием в стране сохраняется режим тревоги по поводу распространения вируса. Рост заболеваемости был вызван тем, что многие китайцы на праздник 1 октября в честь дня основания КНР отправились в туристические поездки или к родным в деревню или в провинциальный город. Как передал Тин Лу, главный экономист фирмы Nomura в Пекине, ситуация с COVID ухудшилась. Столица установила барьеры на пути возвращения резидентов Пекина домой. Отпускников останавливают, так как в их историях болезни говорится, что они побывали в районе, где произошла вспышка вируса.

Некоторые комментаторы выражают надежду, что съезд облегчит курс нулевой терпимости к вирусу. Ведь он привел не только к замедлению экономики, но и вызвал недовольство у массы людей. Но главный экономист фирмы Nomura указывает на пример главного города автономии Внутренняя Монголия. Чиновники этого города, не сумевшие предотвратить вспышку, были уволены. Это значит, что курс властей остается в силе.

Источник - НГ
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