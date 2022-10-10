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Бишкек поднимает знамя Великокиргизии? Конфликт продолжают раздувать, - А.Уваров
00:30 11.10.2022

АНДРЕЙ УВАРОВ | 10.10.2022

Утром 9 октября Министерство обороны Киргизии без объявления четких причин сообщило о решении отменить командно-штабные учения c миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство –2022", которые были запланированы с 10 по 14 октября в учебном центре "Эдельвейс" войсковой части № 20636 в Балыкчи.

Киргизия уже убрана с календаря мероприятий на официальном сайте ОДКБ. И это не спонтанное решение. Еще 21 cентября на заседании парламента Республики Кыргызстан депутат Балбак Тулобаев потребовал не приглашать на учения военных Таджикистана, как было запланировано в решениях ОДКБ.

Тогда же Тулобаев предложил не отправлять киргизских солдат на учения в Таджикистан. "С этого момента вообще не нужно звать таджикских военных к нам. В октябре пройдут учения, но мы их не ждем. Если приедут, опять конфликт будет. Пусть таджикские военные не заходят на территорию Кыргызстана", – заявил депутат.

Балбак Тулобаев

Эмоционального накала добавило то, что 4 октября президент России Владимир Путин наградил главу Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Киргизские социальные сети и тамошний политикум стали грубовато укорять Кремль. Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев указал: "На фоне этого встал вопрос: отреагирует ли президент Садыр Жапаров? Можно, конечно, громко хлопнуть дверью. Но тогда у нас возникнут серьезные проблемы. Вообще не реагировать – означает, что мы это все проглотили, нам это понравилось и над нами можно дальше издеваться таким образом".

Депутат фракции "Ата Журт Кыргызстан" Женишбек Токторбаев даже написал открытое письмо президенту Путину. "Как вам известно, русский язык закреплен Конституцией и является официальным языком в Кыргызской Республике. В нашей стране проживает очень много русскоязычного населения, права которых мы уважаем и обеспечиваем их защиту во всех отраслях жизнедеятельности. Наше государство, наш кыргызский народ с особым почтением относятся к вам. Причина моего обращения – сомнение, недоумение, смятение. Недавно вы наградили президента Таджикистана агрессора Эмомали Рахмона медалью "За заслуги перед Отечеством" III степени за "обеспечение региональной стабильности и безопасности" сразу после вторжения на нашу территорию в сентябре нынешнего года. Предыдущее награждение, в прошлом году, было медалью "За развитие дружбы и взаимопонимания и сотрудничество между государствами" также сразу после вооруженной агрессии против Кыргызстана в апреле 2021-го", – пишет возмущенный парламентарий.

Подобных обвинений и требований разъяснить "награждение агрессора" были не единицы, а сотни. К "наградному конфликту" подключились НПО и советники из числа "соседей и заинтересованных".

До киргизской стороны пытались донести, что, несмотря на частые боестолкновения на таджикско-киргизской границе, Россия принципиально не занимает ни одну из сторон, то есть не заинтересована в сохранении стабильности. Однако все предложения Москвы и все попытки выступить посредником в "пастбище-водяном" конфликте уже десятки раз отвергались и Бишкеком, и Душанбе.

Больше того. Некоторые активисты в Киргизии стали утверждать, что полученный Рахмоном от Путина орден имеет некий "тайный смысл" и дает "зеленый свет" для таджикской экспансии.

Характерно, что конфликт начали раздувать, когда еще не были затушены огни сентябрьской войны, в том числе в киргизском обществе и парламенте. У властей требуют не только компенсации за погибших и за разрушенное имущество, но и ответов на целый ряд вопросов. Недавно в Жогорку Кенеше возник скандал, когда после обвинений в том, что пограничники сидят без оружия, замглавы Кабинета министров, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев принес в парламент два ящика автоматов, доказывая, что оружия хватает.

Одновременно продолжается процесс делимитации границы с Узбекистаном, где тоже все не так просто. Президент Киргизии Жапаров уверяет: "Все спорные участки на 99% перешли к нам… мы не отдали ни одного сантиметра земли, наоборот, получили. Мы не предатели, которые отдали Каркыру и Торт-Кочо". Однако недовольных очень много. 10 октября в Бишкеке и областях (в республике 7 областей, включая 2 города республиканского значения) пройдут митинги в поддержку сохранения за Киргизией водохранилища Кемпир-Абад и с требованием отменить последние протоколы, подписанные с Таджикистаном. Ситуация непростая. К старому конфликту теперь решили добавить отказ от учений ОДКБ.

Предполагается, что 13-14 октября на саммите в Астане "Центральная Азия – Россия" должна состояться встреча президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и России Владимира Путина. Тема встречи заранее не объявлена, но она очевидна.

Первый зампред комитета Госдумы Константин Затулин предположил, что, отменив проведение запланированных на ее территории командно-штабные учений ОДКБ "Нерушимое братство – 2022", Киргизия улавливает "сигналы, идущие с Запада" и анализирует, насколько РФ "в состоянии достичь победы в войне с Украиной".

Источник - фонд стратегической культуры
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