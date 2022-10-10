Пхеньян не говорит с врагами. Ким Чен Ын бросил открытый вызов США, - С.Строкань

00:48 11.10.2022 10.10.2022,



...

Северная Корея отказалась от переговоров с США и будет развивать оборонный потенциал для защиты "своего права на существование". Об этом заявил лидер страны Ким Чем Ын в канун отмечавшейся 10 октября 77-й годовщины Трудовой партии Кореи. Предупреждению США и их союзников, которых Ким Чен Ын назвал врагами, предшествовал марафон ракетных пусков и учений с отработкой навыков тактических ядерных сил. Теперь в регионе ждут, что в ближайшие недели КНДР проведет первое за последние пять лет ядерное испытание. Таким образом, на фоне обсуждения возможности ядерного конфликта с Россией администрация США столкнулась с угрозой ракетно-ядерного кризиса и на Дальнем Востоке.



Заявление Ким Чен Ына, выдержки из которого распространило в понедельник агентство ЦТАК, стало сигналом о том, что кризис безопасности на Корейском полуострове перешел в новую фазу. "Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что враги до сих пор говорят о диалоге, при этом угрожая нам в военном плане. Он сказал, что нам не о чем говорить с врагами",- цитирует ЦТАК северокорейского лидера. Как следует из сообщения, Пхеньян больше не рассматривает возможность переговоров с США и будет полагаться на свои ракетно-ядерные силы для "защиты достоинства, суверенитета КНДР и ее права на существование".



Заявление северокорейского руководителя прозвучало на следующий день после того, как Вашингтон предложил Пхеньяну возобновить диалог.



"Мы хотим добиться полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова. Мы связывались с северокорейской стороной, говорили, что хотим сесть за стол переговоров без предварительных условий",- сообщил в воскресенье в интервью американскому телеканалу ABC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Впрочем, в том же интервью господин Кирби признался, что Северная Корея не идет на переговоры и развивает свою ракетную программу, "не отказываясь от амбиций в сфере ядерного оружия".



Первым на заявление Ким Чен Ына отреагировал в понедельник премьер-министр Японии Фумио Кисида, который на прошлой неделе в обращении к парламенту страны впервые после окончания Второй мировой войны призвал японцев готовиться к новой войне. Перед этим власти префектуры Токио сообщили о готовности обеспечить всех ее жителей временными убежищами, под которые могут быть переоборудованы подземные парковки и торговые центры.



Москва и Пхеньян строят новые отношения

"Продолжающиеся провокации Северной Кореи совершенно неприемлемы и нарушают действующие резолюции Совета Безопасности ООН",- заявил премьер Кисида, пообещав, что Токио будет вырабатывать коллективный ответ на действия КНДР совместно с США, Южной Кореей и союзниками по G7. Однако главный вопрос, как продолжать добиваться полной денуклеаризации Северной Кореи, уже отказавшейся от диалога, остается открытым.



Высказыванию японского премьера предшествовало прозвучавшее в конце прошлой недели заявление главы МИД Японии Есимасы Хаяси, предупредившего, что уже в ближайшее время "Северная Корея может пойти на дальнейшие провокации, в том числе на испытание ядерного оружия".



В то время как США и их западные союзники обсуждают тему возможного вооруженного конфликта с Россией и угрозу ядерной войны, свой фронт против Вашингтона и его союзников в Индо-Тихоокеанском регионе готовится открыть Ким Чен Ын.



Как сообщило в понедельник агентство ЦТАК, лидер КНДР руководил артиллерийскими и авиационными учениями, которые прошли 6 и 8 октября в ответ на "вражеские провокации". Кроме того, с 25 сентября по 9 октября он посетил семь раундов учений с ракетными пусками, на которых отрабатывались навыки тактических ядерных сил, и лично давал указания военным.



В Токио и Сеуле в связи с этим обращают внимание на то, что Северная Корея никогда ранее не проводила ракетные испытания с такой интенсивностью. С 25 сентября Пхеньян провел уже шесть ракетных пусков, а с начала года - 23. Дальность полета ракет составила от 300 до 400 км. В прошлый вторник северокорейская баллистическая ракета перелетела через японскую префектуру Аомори и упала в Тихий океан за пределами территориальных вод страны. В префектурах Аомори и Хоккайдо на севере Японии была объявлена тревога. Северокорейская ракета пролетела рекордное расстояние 4,6 тыс. км. (см. "Ъ" от 5 октября).



Предположения японской стороны, ожидающей, что вслед за марафоном ракетных пусков новым шагом Пхеньяна в ближайшие недели может стать первое с 2017 года ядерное испытание, подтверждают данные южнокорейской разведки.



По оценке Сеула, вероятное новое ядерное испытание КНДР может состояться в промежутке между 16 октября и 8 ноября и быть приурочено к ноябрьским выборам в Конгресс США.



В связи с этим администрация президента Южной Кореи Юн Сок Еля уже приступила к изучению возможных ответных мер, одной из которых может стать расторжение межкорейского соглашения в военной сфере от 19 сентября 2018 года. Напомним, что соглашение, подписанное главами минобороны двух стран в краткий период межкорейской оттепели, предусматривает принятие комплекса мер по снижению напряженности и рисков военных столкновений. Среди них - создание в приграничных районах зоны, свободной от военных учений, полетов авиации и артиллерийских стрельб.



Впрочем, решение об отказе от соглашения 2018 года, которое неизбежно приблизит риск полномасштабного конфликта на Корейском полуострове, пока не принято.



Как заявил, выступая в южнокорейском парламенте, министр обороны Ли Чжон Соп, военные страны должны будут проверить "эффективность выполнения этих договоренностей в зависимости от интенсивности провокаций" Северной Кореи.



Реклама - продолжение ниже



"Необходимо четко понимать, что ситуация в сфере безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии весьма серьезна… Защита жизни и обеспечение безопасности населения не просто слова, но реальная проблема",- признала в понедельник администрация южнокорейского президента.



Как США и Южная Корея грозили ответить на "ядерный шантаж" Пхеньяна

Пока же главным средством сдерживания Пхеньяна для США и их союзников остается наращивание военного давления, которое и побудило северокорейского лидера Ким Чен Ына заговорить о несостоявшихся партнерах по диалогу как о "врагах" и отказаться от будущих переговоров. В прошлую пятницу ВМС США и Южной Кореи приступили к новому раунду совместных учений, в которых принимает участие американский авианосец Ronald Reagan. До этого в международных водах у восточного побережья Корейского полуострова стороны уже провели двухдневные маневры с участием истребителей и кораблей. Однако после серии новых северокорейских ракетных пусков учения было решено продолжить к юго-востоку от южнокорейского острова Чеджу. "Мы продолжим укреплять наши оперативные возможности и повышать готовность реагировать на любые провокации со стороны Северной Кореи",- пообещали в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.



Сергей Строкань Источник - коммерсант

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665438480





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- В повестке Мажилиса законопроект о цифровых активах – I чтение

- Правительство РК утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики

- "Сейчас самое подходящее время": Алихан Смаилов поручил оперативно заполнить овощехранилища

- Состоялось заключительное заседание Комиссии по присуждению Государственной премии в области литературы и искусства имени Абая

- О справедливости

- Сообщения ЦИК

- Кадровые перестановки

- Прикрываясь Кораном…

- О заседании Антитеррористического центра Республики Казахстан

