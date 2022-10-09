Казахстану нельзя без ЕАЭС, - А.Кусаинов

01:51 11.10.2022

Казахстану нельзя без ЕАЭС



Владислав ЮРИЦЫН



Экономист Айдархан Кусаинов о том, почему Евразийский экономический союз нужен любому Казахстану



