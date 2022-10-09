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12:05 Полный дебилизм. В КырПарламенте возмущены некомпетентностью собственных министров
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10:14 Грядет новая макроэкономическая эра. Будет тяжело, - The Economist
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|Казахстану нельзя без ЕАЭС, - А.Кусаинов
01:51 11.10.2022
Казахстану нельзя без ЕАЭС
Владислав ЮРИЦЫН
Экономист Айдархан Кусаинов о том, почему Евразийский экономический союз нужен любому Казахстану