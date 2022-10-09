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|Перебор. В КазПрезидентки выдвинулась еще одна фемина - правозащитница Салтанат Турсынбекова
09:24 11.10.2022
В Казахстане выдвинули вторую женщину-кандидата в президенты
Кандидатом в президенты Казахстана выдвинута правозащитник Салтанат Турсынбекова, сообщает Zakon.kz.
Турсынбекова выступает за защиту гражданских прав, женщин и детей. Особо активна в сфере борьбы с семейно-бытовым насилием. Является членом Общественного совета Астаны. Также была руководителем проекта "Казахстан без насилия в семье".
Ранее 8 октября еще одна женщина подала документы в ЦИК для выдвижения в президенты Казахстана.
Это общественный деятель, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Каракат Абден. Она выдвинута в кандидаты на пост президента РК от Национального альянса профессиональных социальных работников.
Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября.