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|Казахстан никак не запустит на полную мощность Нефтепровод КТК
09:29 11.10.2022
Казахстан назвал срок восстановления работы КТК
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) полноценно возобновить работу в октябре. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.
Он отметил, что на сегодняшний день на КТК из трех выносных причальных устройств работает только одно.
"Ввиду ремонтных работ на Кашагане работа одного ВПУ КТК достаточна для текущих объемов. Полноценная работа КТК ожидается в октябре текущего года", - сказал министр в ходе заседания кабмина республики.
Нефтепровод КТК, который проходит через территорию России, является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти
Анатолий Ильин