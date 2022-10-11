В новую аренду? Киргизия и США готовят новый договор о "партнерстве"

09:49 11.10.2022

"США готовы продолжить переговоры с Кыргызстаном по новому соглашению"

11 октября 2022



"США готовы продолжить переговоры с Кыргызстаном по новому соглашению"



США готовы продолжить переговоры с Кыргызстаном по новому соглашению. Об этом в интервью "Азаттыку" сообщила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по связям с общественностью Элизабет Трюдо.



"Мы готовы. США видят Кыргызстан сильным партнером. Мы готовы продолжить переговоры. Каждая суверенная страна может выбирать своего партнера. Кыргызстан также может выбрать своего партнера. Соединенные Штаты готовы стать этим партнером", - сказала Трюдо.



И.о. помощника госсекретаря США Элизабет Трюдо с 28 сентября по 9 октября посетила Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Кыргызстан.



В мае этого года помощник госсекретаря США по делам Центральной и Южной Азии, бывший посол в КР Дональд Лу сообщал, что во время встречи с представителями власти Кыргызстана обсудил новое соглашение о сотрудничестве между двумя странами. Он отмечал, что документ подготовлен и ждет подписания. За год до этого Лу, который почти три года работал над принятием нового соглашения, сообщал о завершении переговоров по техническим вопросам, отмечая, что "для подписания соглашения требуется политическая воля Бишкека и Вашингтона".



21 июля 2015 года власть КР под руководством президента Алмазбека Атамбаева в одностороннем порядке денонсировала с США соглашение о сотрудничестве, действовавшее с 1993 года. В 2019 году уже пятый президент КР Сооронбай Жээнбеков сообщил, что готовится проект нового соглашения. Но документ до сих пор не подписан.