Зачем Америке на самом деле нужен Кыргызстан, - "ВечБишкек"

09:53 11.10.2022 10 октября 2022



Наверняка сегодня все предшественники Садыра Жапарова молятся всем возможным богам, что не им выпала участь быть президентом Кыргызстана в 2022 году.



Как говорится в том проклятье, жить тебе в эпоху перемен. А уж быть главой небольшой республики в эпоху глобальных геополитических потрясений, граничащих с ядерной 3-й мировой войной – это самое страшное проклятие для политика. Но именно эта участь выпала Садыру Жапарову.



По сути, сегодня президенту Кыргызстана нужно выбрать – какая судьба ждет республику в самое ближайшее время. Станет она плацдармом для политических и, не дай Бог, военных действий против России и Китая, или, как мы уже неоднократно указывали, сохранит свою независимость.



Казалось бы, выбор очевиден, но…



На нашего президента, как и других его коллег по Центральной Азии и СНГ оказывают серьезное давление западные лидеры с призывом "поддержать демократию", по факту – отказаться от стратегического сотрудничества не только с Россией, но и Китаем, и перейти на сторону тех, кто обслуживает интересы в первую очередь США.



При том, что интересы США в Кыргызстане весьма конкретны. Так, на слушании на тему "Усиление участия США в Центральной Азии" в подкомитете Палаты представителей США по Азии, Тихоокеанскому региону, Центральной Азии и нераспространению (Комитет по иностранным делам) прямо обозначили вектор американской политики в регионе – "Противодействие Китаю и России". За время слушаний ни разу не упоминалось инвестиционное или торговое сотрудничество.



Это уже давно не новость и даже не секрет. По сути, Центральная Азия воспринимается в США как объект – американская сторона прямо говорит, что регион не субъектен, и требует постоянной "защиты" и вмешательства во внутриполитические процессы этих стран. Это мы, собственно говоря, наблюдаем на протяжении всех лет независимости Кыргызстана.



При этом, несмотря на то, что прозападные "активисты" пытаются представить и застолбить в головах общественности образ России, как "колонизатора", следует напомнить, что по большому счету именно Россия реально поддерживает стратегическое партнерство со всеми странами как нашей республики, так и Центральной Азии. То же самое, по сути, делает и Китай. Обе страны заинтересованы в стабильном и устойчивом развитии стран региона.



Да, и у России, и у Китая есть свои т.с. "корыстные" интересы в поддержке стран ЦА и Кыргызстана в частности, и в этом их главное отличие от США и Запада в целом.



Несмотря на обретение бывшими союзными республиками суверенитета, Российская Федерация, по сути, всегда оставалась на расстоянии вытянутой руки, оказывала необходимую помощь, реально вкладывала деньги в экономики центральноазиатских суверенных, напомним, государств. Причем – безвозмездно, т.е. даром. Как говорится – на поддержание штанов.



Как в истории любых государств, даже самых-самых "дружественных", в многовековой истории народов и государств были свои темные пятна, но и они преодолевались и проживались. Нужно это принять и не тащить этот груз дальше.



Опять же, и Россия, и Китай буквально кровно заинтересованы в том, чтобы в Центральной Азии были безопасность, мир и порядок.



Чего не скажешь о тех же Штатах, которым ничего не стоит развязать "навязывание демократии" посредством НАТО в какой-нибудь небольшой республике или вполне себе серьезной стране. Исторических доказательств тому – вагон и маленькая тележка, далеко и ходить не нужно. Поэтому что бы ни вкладывали или обещали Штаты – "инвестиции" (хотя таких как не было, так и нет), образовательные возможности и т.д. – это все "здесь и сейчас" и точно уже не в альтруистических целях.



Любопытные цифры, факты и их сравнение:



Бюджетный запрос USAID на 2023 финансовый год включает 198,3 млн долларов США для Центральной Азии, что на 34 % больше, чем в запросе на 2022 финансовый год. Большинство из этих финансов будет направлено на развитие "гражданского общества", средств массовой информации, но, опять же, как показывает практика, по факту будут направлены на формирование синофобских и русофобских настроений.



Каким образом эти колоссальные деньги скажутся на благосостоянии простых кыргызстанцев, можно только догадываться и фантазировать.



А если посмотреть статистику, то, согласно официальной информации, с 1992 года американское правительство выделило Кыргызстану более $ 2 млрд (!!!!) на различного рода социальные проекты. Особо значимых бизнес-инициатив на эти средства организовать не получилось, а вот цветные революции и разжигание протестных настроений – очень даже успешно.



С ругой стороны - в странах Центральной Азии действует более 10 000 российских и совместных предприятий, обеспечивающих 900 000 рабочих мест. Зарплаты, соцотчисления, мультипликативный экономический эффект и т.д. и т.п. Вот это уже конкретный вклад в экономику. Без "поддержки НПО" и прочих "гражданских" секторов.



Ну и еще одним доказательством того, что США используют Центральную Азию как инструмент влияния на Россию и Китай и не заинтересованы в реальном развитии региона – этот маленький тест.



Сможете ли вы ответить на эти вопросы, не заглядывая в гугл?



Кто такая Джина Раймондо?



Кто такая Элизабет Трюдо?



Ну, на второй вопрос ответить достаточно легко каждому, кто читает новости. Это и.о. помощника госсекретаря США по глобальным связям с общественностью. Она уже посетила Кыргызстан, посетит Узбекистан, Непал и ОАЭ.



В ходе встречи Трюдо с чиновниками, СМИ и НПО, а также влиятельными лицами в социальных сетях обсуждалось "противодействие дезинформации из России и Китая, поддержку США народа Афганистана, социальную справедливость, свободу СМИ, гендерное равенство и инклюзивное экономическое развитие". Как было анонсировано в преддверии ее приезда.



Вот как – никто даже и не стесняется своих целей и задач.



А кто же такая Джина Раймондо? Это менее "интересная" персона из американского правительства. Госпожа Раймондо всего лишь министр торговли США. И в Кыргызстан она не собирается. Как не собирается к нам и Мэтью Эдвардс - директор Управления международной торговли Министерства торговли США.



Наш удел – принимать сотрудников Госдепа и молчаливо наблюдать, как они насаждают в Кыргызстане "демократическое гражданское общество" и выстраивают информационную политику противостояния с нашим стратегическим партнерам. Источник - Вечерний Бишкек

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