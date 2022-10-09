У России и ее союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет разногласий, - бодрая чушь от Д.Пескова

10:03 11.10.2022

У России и ее союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет разногласий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На прошлой неделе Кыргызстан отменила учения с миротворческими силами ОДКБ. Армения и Казахстан отказалась в них участвовать.



Во время пресс-колла Песков ответил отрицательно на вопрос о том, означает ли решение трех стран о наличии серьезных разногласий среди членов ОДКБ: "Нет". Он подтвердил, что Владимир Путин планирует на этой неделе посетить Астану, где проведет "целую серию двусторонних встреч". В частности, по словам Пескова возможна встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который также приглашен в Астану.



В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан



Учения стран ОДКБ "Нерушимое братство" должны были пройти в городе Балыкчы Иссык-Кульской области 10–14 октября. Причины их отмены Кыргызстан не назвала.