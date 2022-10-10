О чем договорилось ЦРУ США с афганской разведкой в Дохе? - Ст.Тарасов

10:45 11.10.2022

Станислав

Тарасов



10 октября 2022



Развивая региональную динамику без войск в Афганистане, США понимают, что рано или поздно придется теснее сотрудничать со странами региона - Россией, Ираном, Китаем и Пакистаном, чтобы нивелировать реальные и потенциальные террористические угрозы со стороны Афганистана. Сам "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вряд ли способен создать стабильную систему управления и сформировать правительство с участием всех этнополитических сил.



Телеканал CNN сообщил, что в Дохе состоялась встреча заместителя директора ЦРУ США Дэвида Коэна и спецпредставителя по Афганистану Томаса Уэста с главой разведывательного управления движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллой Абдул Хак Васиком. В интерпретации близких к ЦРУ американских экспертов, Коэн поставил вопрос о поддержке талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, что, по их мнению, "угрожает США и их союзникам".



Те же источники утверждают, что в данном случае конкретно речь шла о двух позициях: возможностях интеграции представителей "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в правительственные структуры Афганистана и подготовке джихадистами терактов в США или в других странах Запада. По их оценке, "Аль-Каида" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует в Афганистане фактор слабости государственной власти и пробелы в системе региональной безопасности, наращивает свой потенциал, который начинает выходить за пределы этой страны, распространять свое влияние на Ближнем Востоке и в Африке. Помимо этого, согласно докладу комитета Совета Безопасности ООН, был установлен факт взаимодействия между "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с "Аль-Каидой" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) через "сеть Хаккани" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). ЦРУ удалось ликвидировать эту сеть, но не влияние и ресурсы джихадистов. Да и в самом "Талибане" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остаются силы, которые продолжают позиционировать себя в качестве чего-то большего, чем просто кандагарское движение. Более того, ЦРУ утверждает, что с джихадистами продолжают поддерживать отношения некоторые офицеры афганской и пакистанской разведок. Так что встреча и переговоры Коэна и Уэста с Хак Васиком в целом носила мотивированный характер.



При этом ставится общая задача: "выдергивать" из среды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наиболее прагматичных деятелей (умеренных там мало, но есть прагматики) и начинать с ними активный диалог. Иного варианта действий влиять, минуя афганскую разведку, на ход событий в самом Афганистане, нет. Как говорит бывший командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал в отставке Фрэнк Маккензи, "у американской разведки возможности ограничены". Поэтому к переговорам разведчиков в Дохе был подключен спецпредставитель США по Афганистану Уэст. Он заявил о готовности США "к прагматическому сотрудничеству с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении проблем, связанных с терроризмом". Если говорить более конкретно, то американская сторона пытается использовать афганскую разведку в качестве инструмента для определенных действий. Речь, прежде всего, идет о распределении через нее части заблокированных США афганских финансовых активов в размере 3,5 млрд долларов.



Ранее в прессу поступила информация о том, что США и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обсуждают создание стороннего трастового фонда, в который будут переведены резервы Центробанка. Кстати, США могут включить в согласованный с афганской разведкой санкционный список некоторых высокопоставленных представителей "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под предлогом "исключения рисков потенциальной утечки средств в руки радикальных террористических организаций". Обоснованием для такой политики США служит утверждение, что правительство в Кабуле не обладает необходимым уровнем легитимности, а политический конфликт внутри страны не преодолен и мешает открытому и прозрачному использованию этих средств по назначению. Говоря иначе, Вашингтон выкладывает свой сценарий условий признания ими талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как новой власти в Афганистане. Но прогноз его практической реализации остается пока негативным, так как США не полагаются полностью на силы афганской разведки в борьбе с террористами и вынуждены маневрировать, чтобы иметь больше свободы действий в направлении персональной консолидации власти со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.



К тому же, развивая региональную динамику без войск в Афганистане, США понимают, что рано или поздно придется теснее сотрудничать со странами региона - Россией, Ираном, Китаем и Пакистаном, чтобы нивелировать реальные и потенциальные террористические угрозы. Сам "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вряд ли способен создать стабильную систему управления и сформировать правительство с участием всех этнополитических сил. Единственное, что у него получается, это все более глубокое вовлечение в кризисные процессы множества местных и зарубежных игроков с разными целями. Срез того, как меняется отношение к Кабулу даже со стороны прагматично настроенных игроков, дала 77-я сессия Генассамблеи ООН, где представители Пакистана и Катара присоединились к тем странам, которые выражают обеспокоенность превращением Афганистана в убежище для террористов. Что будет дальше, никто пока не знает.