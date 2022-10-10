Республиканцы идут в голевую атаку. Трамписты решительно настроены отвоевать у демократов Конгресс

11:11 11.10.2022 10.10.2022,



Соратники Дональда Трампа решительно настроены отвоевать у демократов Конгресс



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Соцопросы, проведенные за месяц до промежуточных выборов в Конгресс США, показывают преимущество республиканцев над демократами в общенациональном масштабе. Однако исход гонки - это по-прежнему далеко не решенный вопрос. Контроль над Палатой представителей почти наверняка перейдет к Республиканской партии, а вот битва за Сенат будет идти до самого конца. Сейчас все силы обеих партий брошены именно на сенатскую кампанию, поскольку во многом от ее результатов будут зависеть оставшиеся два года президентского срока Джо Байдена.



Согласно результатам последних исследований политических предпочтений американцев, Республиканская партия снова вырвалась вперед в битве с демократами за Конгресс. По данным компании Rasmussen, за республиканцев в общенациональном масштабе отдать голоса готовы 47% респондентов, за представителей Демократической партии - 43%. Исследование InsiderAdvantage также показало 47% сторонников республиканцев и зафиксировало поддержку демократов на уровне 44%. В целом опросы последнего месяца показывают в среднем небольшое преимущество Республиканской партии над оппонентами, однако оно находится на уровне статистической погрешности, а значит, говорит лишь о трендах, но не о потенциальном исходе голосования 8 ноября.



Кроме того, у всех общенациональных опросов есть один большой недостаток - противостояние идет в каждом конкретном округе в случае с Палатой представителей и в каждом конкретном штате в случае с Сенатом, поэтому суммарное число сторонников по всей стране, примерно поровну разделившейся в политических симпатиях, не влияет на ход отдельно взятых гонок.



Между тем, по всем прогнозам, Палата представителей, где на кону стоят 435 мандатов, после нынешних выборов перейдет под контроль Республиканской партии. Оппозиционная Белому дому партия получит большинство.



Как пишет издание Politico, республиканцы уже приступили к разработке сценариев того, в чем и где будут противостоять администрации Джо Байдена, и даже начали споры, как лучше всего распорядиться этим почти уже положенным в карман большинством. Удивительно, но единого мнения в республиканском лагере по этому поводу нет, а основная линия внутренних противоречий проходит по вопросу запуска импичмента господину Байдену и некоторым членам его администрации.



Как сообщило издание Axios, начиная с марта 2021 года в Палату представителей было внесено 14 резолюций, требующих импичмента для президента США и членов его команды: девять раз такой чести удостоился Джо Байден, два раза - генпрокурор Меррик Гарланд, по одному разу - вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и министр национальной безопасности Алехандро Майоркас. Больше всех старалась республиканка Марджори Тейлор Грин, ярая сторонница экс-президента Дональда Трампа, в одиночку внесшая пять подобных резолюций.



Помимо нее в Палате представителей и сейчас хватает верных поклонников бывшего президента, а после формирования нового созыва таких "агентов" Дональда Трампа (в бытность главой Белого дома натерпевшегося от демократов, дважды объявивших ему импичмент в нижней палате) станет еще больше.



С учетом потенциального большинства вполне вероятно, что "мстители" всерьез возьмутся за Джо Байдена и дело не ограничится лишь одним внесением резолюций.



Правда, среди республиканцев есть и те, кто считает подобные действия бессмысленными - как, например, конгрессмен от Оклахомы Том Коул, который уверен, что довести дело до конца не представляется возможным, поскольку "в Сенате все равно не будет обвинительного приговора", а значит, запуск процедуры "просто впрыснет яд в систему и вызовет много беспорядка".



Республиканцы обсуждают планы запуска импичмента президента США

Тем не менее в этом разрезе еще большее значение приобретает битва за Сенат, который после 8 ноября обновится на треть. Конечно, если республиканцы завоюют большинство в верхней палате, двух третей голосов у них все равно не будет, поэтому Джо Байден и его администрация даже в этом случае останутся защищены от смещения оппонентами. Однако торпедировать инициативы Белого дома и максимально затруднять работу федеральных властей с большинством в обеих палатах Республиканской партии не составит труда, параллельно угрожая импичментом или даже запустив его исключительно ради политической выгоды. Может дойти до повторения ситуации, которая сложилась под занавес президентства Барака Обамы: тогда в Конгрессе, находившемся в руках у его оппонентов, были буквально похоронены все инициативы администрации, а принимать решения приходилось при помощи президентских указов, впоследствии сразу отмененных Дональдом Трампом.



Еще несколько месяцев назад опросы сулили большинство в Сенате республиканцам. Однако после ряда событий, начиная от скандального решения консервативного Верховного суда и заканчивая многомиллиардным планом помощи экономике, ситуация изменилась и чаша весов стала склоняться в пользу демократов. Сейчас, например, прогноз Politico оценивает шансы обеих партий как равные. В колонке для The Hill политический обозреватель Альберт Хант написал, что нынешние промежуточные выборы похожи на футбольный матч, когда "в первом тайме республиканцы повели с крупным счетом", а затем демократы отыграли несколько мячей: "С тех пор атака застопорилась, но республиканцы забили политический эквивалент гола на выезде, тем самым сохранив небольшое преимущество".



При этом обе стороны противостояния предпочитают в центр своих кампаний ставить президентов: демократы ведут гонку, критикуя Дональда Трампа, республиканцы - Джо Байдена. И для обоих эти выборы имеют принципиальное значение.



Для действующего американского лидера, как и для его предшественников, промежуточные выборы станут своего рода "референдумом" по одобрению деятельности администрации. Кроме того, после их завершения, скорее всего, появится больше ясности, будет ли нынешний президент баллотироваться на второй срок и стоит ли это вообще ему делать. А для Дональда Трампа, который куда активнее своего оппонента участвует в предвыборной кампании в Конгресс, голосование станет проверкой лояльности к нему электората - недаром же целая плеяда поддержанных им консервативных республиканцев вышла в финальные раунды выборов.



Республиканцы США идут на выборы, отдавая приоритет внутриполитической повестке

Так или иначе, кому достанется власть в Сенате - "важнейшая неизвестная" в этом электоральном уравнении, отмечает CNN. История промежуточных выборов играет против демократов, поскольку президентская партия почти всегда терпит поражение через два года после победы своего кандидата во время президентской кампании, а рекордная за 40 лет инфляция, высокие цены на газ и другие проблемы ежедневно доставляют дискомфорт миллионам избирателей. Кроме того, напоминает CNN, большинство граждан считают, что страна движется в неправильном направлении, растут опасения по поводу рецессии, с трудом преодолеваются последствия пандемии COVID-19. Впрочем, решение Верховного суда по абортам, обыски в поместье Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, а также обилие достаточно одиозных - даже для значительной части республиканцев - кандидатов от этой партии оставляют демократам шанс хотя бы удержать Сенат.



Алексей Забродин Источник - Коммерсантъ

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