Казахстанская безмятежность на фоне украинских бомбардировок, - Петр Своик

14:11 11.10.2022

Казахстанская безмятежность на фоне украинских бомбардировок



Лилия ИГЛИКОВА



Петр Своик о коррупции без потрясений и реформировании экономики



