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Что из себя представляет спорное (между Киргизией и Узбекистаном) Кемпир-Абадское водохранилище?Что из себя представляет спорное (между Киргизией и Узбекистаном) Кемпир-Абадское водохранилище?
14:12 11.10.2022

Что из себя представляет Кемпир-Абадское водохранилище?

Бишкек (АКИpress) – Кемпир-Абадское водохранилище является вторым по объему водохранилищем на территории Кыргызстана и третьим в Узбекистане:

Полный объем – 1900 млн кубометров
Полезный объем – 1750 млн кубометров
Мертвый объем – 150 млн кубометров
Площадь зеркала – 56 кв. км
Длина – 20 км
Ширина – 6 км
Высота плотины – 121 метр, длина – 850 метров.

На плотине имеются четыре гидроагрегата Андижанской ГЭС проектной мощностью 190 МВт со среднегодовой выработкой электроэнергии 171,5 млн кВт.ч.

Как появилось водохранилище?

"Вспоминается август 1962 года. Мы получили письмо, подписанное первым секретарем ЦК КП Узбекистана Шарафом Рашидовым, Председателем президиума Верховного Совета и Совета министров Узбекской ССР. Из-за нехватки поливной воды Узбекистан как основной хлопкосеющий район страны постоянно находится в тисках пагубного влияния часто повторяющихся в Средней Азии маловодья и засухи. Все это диктует необходимость строительства Кампыр-Раватского водохранилища в Узгенском районе Кыргызстана и просим согласия на это братского кыргызского народа, его правительства. Водохранилище принесет огромную экономическую выгоду не только Узбекистану, но и Кыргызстану", - вспоминает в своей книге "Вода дороже злата" первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР Турдакун Усубалиев.

"Под чашей будущего Кампыр-Раватского водохранилища оказывались свыше 5 тыс. гектаров наиплодороднейших земель Узгенского района. На этих пашнях выращивались высокие урожаи кукурузы и других сельскохозяйственных культур. Снова надо было переносить на новые места немало населенных пунктов, обустраивать их жителей, возводить жилые дома, школы, больницы, культурно-бытовые и производственные объекты. Решение этой проблемы также было сопряжено с большими трудностями", - писал он о трудностях передачи.

По словам Усубалиева, с вводом в действие Кампыр-Раватского водохранилища емкостью 1750 миллионов кубометров воды будет повышена водообеспеченность орошаемых земель Киргизской ССР на площади 100 тыс. гектаров. 11 декабря 1965 года было принято совместное постановление Советов Министров Узбекской и Киргизской ССР. В этом документе вновь подтверждалось, что Кыргызстан получит право орошать из Кампыр-Раватского водохранилища 58 тыс. гектаров, из них 8 тыс. гектаров нового орошения.

Узбекская ССР брала на себя обязательство спроектировать и построить Левобережный Кампыр-Раватский канал, обеспечивающий орошение 20 тыс. гектаров земли в Кыргызстане.

В разное время под строительство таких крупных водохозяйственных объектов Узбекистана, как Керкидонское, Касансайское, Андижанское водохранилища, а также под строительство Токтогульского гидроузла и ряда магистральных каналов, таких как Керкидонский и Ала-Букинский было отведено 42,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе свыше 1,8 тыс. гектаров орошаемых земель.

Для компенсации отчужденных земель Кыргызстана и повышения водообеспеченности свыше 126 тыс. гектаров существующих орошаемых площадей, в основном в Узбекистане и частично в Кыргызстане, предусматривалось строительство Сохского водохранилища силами и средствами Узбекистана. Это водохранилище должно было обеспечить освоение более 8 тыс. гектаров новых орошаемых земель на Бургандинском массиве.

"К великому сожалению, Узбекская ССР не выполнила свои обязательства перед Кыргызстаном", - пишет Усубалиев.

В книге он также опровергал утверждения, что за разрешение строительства водохранилища он якобы получил от узбекских руководителей взятку в размере 11 млн рублей. "Это, конечно, чушь собачья", - писал он.

Какие экономические выгоды получил Узбекистан?

Со строительством водохранилища Узбекистан получил главное - регулировать сток реки Кара-Дарья и трех крупных каналов.

Среднегодовой расход воды на реке Кара-Дарья - 136 кубометров в секунду. Она сливается с рекой Нарын и образует Сырдарью, одну из двух крупнейших рек Центральной Азии.

Средне многолетний приток воды в водохранилище составляет 3,93 млрд кубометров.

Внизу плотины водохранилища берут начало крупные каналы Шахрихансай, Андижансай и Пахтаабад.

От канала Шахрихансай отходят каналы Савай, Акбурасай и Южный Ферганский канал. Также на канале Шахрихансай расположены города Кара-Суу, Карасу, Кургантепа, Ходжаабад и Асака.

Вместе с Токтогульским гидроузлом в Ферганской долине прекратились разрушительные паводки. Также они защищают каналы Узбекистана от заиливания, ниже водохранилища расход насосов сократился в 30 раз.

Экономический эффект трудно определить. Несомненно, что потенциал сельского хозяйства Узбекистана, в первую очередь выращивание хлопка, в значительной степени определяется водными ресурсами Кыргызстана.

Источник - АКИpress
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